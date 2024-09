Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Gastronomie. Das zweite Open Mouth Hamburg Food Festival lädt in 40 Restaurants und

13 Bars ein. Die Elbmetropole will sich als einzigartige „FoodCity“ präsentieren

Mehr als 40 kulinarische Angebote und Aktionen wurden für das Open Mouth Hamburg Food Festival ausgewählt, um die Foodszene in Hamburg zu repräsentieren. Mit dabei sind unter anderem herausragende Gastgeber:innen wie Bedriye Neslihan Rose (Elmas Speisekneipe), Thomas Sampl (Hobenköök), Julia Bode (Witwenball Küche & Wein), Axel Ohm (ÜberQuell Brauerei), das Tschebull und das Petit Amour. Auch Hotels wie das Hotel Barceló, die Superbude Altona oder das The Fontenay werden Bestandteil des abwechslungsreichen Programms sein.

Foto oben: Informieren fröhlich über Essen und Trinken beim Open Mouth Hamburg Food Festival (v. l.): Hamburgs Tourismuschef Michael Otremba, Bedriye Neslihan Rose von Elmas Speisekneipe, Patrick Rüther von Tellerrand Consulting, den Festivalorganisatoren, und Letizia Vitomarco vom Hotel Villa Viva. Beim Projekt „Hamburgs Sterne“ erwartet die Gäste unter dem Motto „Kitchenparty“ im Foodlab in der HafenCity ein Abend voller kreativer Genüsse, bei dem sich die besten Köche der Stadt austauschen und ihre Leidenschaft für Kulinarik zelebrieren. © Catrin-Anja Eichinger

Sie und viele weitere werden mit einer „Good Action“, also einem besonderen Menü, einem speziellen Drink oder einer nachhaltigen Veranstaltung, am Festival teilnehmen. Warum Bedriye Neslihan Rose von Elmas Speisekneipe mitmacht: „Ich möchte gerne einen Teil dazu beitragen, Hamburgs Gastronomie sichtbarer zu machen. Auch möchte ich dazu animieren, sich etwas mehr Gedanken zu machen und sich mit dem Thema Essen bewusster auseinanderzusetzen. Das Festival ist eine tolle Möglichkeit, sich mit gleichgesinnten Food- und Drink-Liebhabern auszutauschen, zu vernetzen oder sich einfach nur an dem riesengroßen Angebot der Kollegen zu erfreuen.“

Elegantes Fingerfood. Auf der Open-Mouth-Pressekonferenz konnte man schon mal den Küchengruß des Hotels Villa Viva verkosten. © Catrin-Anja Eichinger

Über 80 Programmpunkte, mehr als 40 teilnehmende Restaurants, 13 Bars und vieles mehr: Vom 12. bis 16. September findet die zweite Auflage des Open Mouth statt. Im Oberhafenquartier in der HafenCity wird das Herz des Festivals schlagen. Unter dem Dach des Open-Mouth-Festivals finden unter anderem auch die Hamburg Beer Week, das Green Food Festival, die eat & style und die Eröffnung der Fairen Woche statt. Gesprächsrunden und Vorträge zur Ernährung von morgen bieten wertvolle Impulse.

Das Programm will „pure Lebensfreude und Genuss bieten“: von dem Brewers Boat Cruise über den den Knollen-Kuss und die Gaumen Disco bis zur Hoftour oder exklusiven Küchenpartys – das Food Festival bietet besondere Erlebnisse von herausragenden Gastgeber:innen und kulinarischen Meister:innen ihres Fachs.

Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH: „Mit der zweiten Auflage des Open-Mouth-Festivals laden wir Hamburger:innen und Gäste zu besonderen Kulinarik-Erlebnissen ein, wie sie so nur in Hamburg zu finden sind. Für die persönliche Lebensqualität von Einwohnern spielt ein abwechslungsreiches Angebot an Bars, Cafés und Restaurants eine bedeutende Rolle. Auch deshalb bieten wir der lokalen Gastroszene mit Open Mouth eine Plattform, um innerhalb und außerhalb Hamburgs noch sichtbarer zu werden. Das stärkt Hamburgs Wahrnehmung als Food City.“

Im fantasievoll gestylten, violett getönten Design der RoofDrop Bar im Hotel Villa Viva präsentieren Tourismuschef Michael Otremba (2. v. r.) und Kommunikationsleiter Sascha Albertsen (r.) den Medien das Programm des zweiten Open-Mouth-Festivals, dass die Sichtbarkeit der einzigartigen Food&Beverage-Angebote der Hamburger „FoodCity“ erhöhen soll. © Catrin-Anja Eichinger

Erstmals schließt sich mit dem „Sustainable Sip“ auch die Barszene Hamburgs dem Festival an. Sustainable Sip ist eine Bewegung, die die Barszene Hamburgs mit regionaler Landwirtschaft verbindet. Gäste können vom 1. bis 16. September speziell kreierte Drinks kosten und bewerten. Die Krönung des besten Drinks erfolgt am letzten Festivaltag. Folgende Bars sind dabei: Nikkei Nine, Rye & Dry, Witwenball, Botanic District, The Bohemian und die Tower Bar. Auch die RoofDrop Bar vom Hotel Villa Viva ist dabei.

Hoteldirektor Linus Müller von Hotel Villa Viva: „In der Villa Viva gehen wir das Thema Nachhaltigkeit sehr vielschichtig an, unter anderem im Food&Beverage-Bereich. Durch regionale und saisonale Zutaten unterstützen wir die regionale Landwirtschaft und reduzieren gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck. In der Viva Cantina und in der RoofDrop Bar verfolgen wir beispielsweise den Low-Waste-Gedanken, indem wir vermeintliche Abfälle wie beispielsweise Apfelschalen weiter verwerten oder auf frische Minze, Orange und Co. als Deko für unsere Drinks verzichten.“

„Hamburgs Sterne“ ist auf Initiative von Sternekoch Maurizio Oster entstanden, der mit seiner Vision die führenden Köche der Stadt begeistert hat. „Ich war mit dem Zeik schon im letzten Jahr Teil des Open Mouth Food Festivals. Für dieses Jahr hatte ich die Idee, die Sterneküche noch intensiver in das Festival zu integrieren, auch um den Gästen zu zeigen, dass Sterneküche nicht nur schick und elegant sein muss, sondern auch lässig und modern und somit eine Küchenparty sein kann. Mit einer Power von 13 Michelin-Sternen zeigen wir bei ,Hamburgs Sterne‘ die Vielfalt der Hamburger Sterneküche, das ist einzigartig in Deutschland.“

Bei „Hamburgs Sterne“ wird das foodlab in der HafenCity zur Bühne für ein außergewöhnliches Event. Unter dem Motto „Kitchenparty“ erwartet die Gäste ein Abend voller kreativer Genüsse, bei dem sich die besten Köche der Stadt austauschen und ihre Leidenschaft für Kulinarik zelebrieren. Teilnehmende Spitzenköche sind Maurizio Oster (Zeik), Eike Iken (Petit Amour), Alexander Mayer (Atlantic Restaurant), Andre Stolle (The Lisbeth), Thomas Imbusch (100/200), Matteo Ferrantino (bianc), Fabio Haebel (hæbel), Stefan Fäth (Jellyfish), Julian Stowasser (Lakeside) und Heinz O. Wehmann (Landhaus Scherrer).

Für Patrick Rüther, Geschäftsführer von Tellerrand Consulting, die Veranstalter des Open Mouth sind, stehen Genuss und Netzwerken im Fokus: „Das Programm bietet den Besucher:innen die Gelegenheit, sich ganz unmittelbar und ohne Barrieren mit dem Thema Genuss und Ernährung auseinanderzusetzen. Schmecken und genießen, aber auch auch schnacken, zuhören, informieren und lernen – all das und noch viel mehr bietet das Festival.“ Wolfgang Timpe

Info https://openmouth.hamburg