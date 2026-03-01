Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Lokale Wirtschaft. Die Gastronomien und Design-Stores der HafenCity, auf dem Überseeboulevard und im Oberhafen, haben sich für Ihre Gäste zu Ostern und zum Frühling individuelle Angebote und Attraktionen komponiert. Lesen Sie mal!

Besonderer Lunch-Spot

Gastronomie. Mitten im Weltkulturerbe Speicherstadt bietet die Patisserie Johanna exzellente Mittagsgerichte

Entdecken Sie unser herzhaftes Lunch-Angebot in der ­Pâtisserie ­Johanna. Unsere buttrigen Croissant Rolls, frisch zubereitet und abwechslungsreich gefüllt, sind die perfekte Wahl für eine genussvolle Pause im Alltag – ideal auch für einen stilvollen und unkomplizierten Businesslunch. Ob Lachs mit Spiegelei, Pulled Turkey mit Krautsalat oder Maultasche mit Omelett – jede Variante wird täglich frisch zubereitet und vereint handwerkliche Qualität mit überraschenden Geschmackskombinationen.

Foto oben: Eine saisonal wechselnde Auswahl an herzhaften Rolls, Quiches und feiner Pâtisserie. © Julius Gnoth

Ergänzt wird das Angebot durch unsere feinen Quiches sowie Croissants, gefüllt mit Spinat und Feta – perfekt für alle, die den besonderen Geschmack lieben. Und für alle, die wenig Zeit haben, gibt es unseren Lunch selbstverständlich auch zum Mitnehmen – oder Sie genießen ihn in unserem besonderen Ambiente mitten in der HafenCity. Gönnen Sie sich eine kleine, genussvolle Auszeit im Tag – schnell, hochwertig und mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Wir freuen uns auf Sie. HCZ

Info Pâtisserie Johanna, Am Sandtorkai 24, 20457 Hamburg. Di.–So., 11–18 Uhr. Reservierung unter: patisserie-johanna.de

Inhaber Toni Thiel: „Neonfarben bringen den Fancy-Faktor, Pastell die Ruhe in den Panic Room.“ © Jimmy Blum

Design setzt fröhliche Akzente

Style. Der Designstore von toni thiel – besser wohnen setzt zum Osterfest auf Neonfarben und Pastelltöne

Die Osterkollek­tion von Toni Thiel bringt frischen Wind in die festliche Saison und verabschiedet sich von der klassischen dezenten Pastellwelt. Stattdessen erwarten Sie in diesem Jahr „maximale“ Farben, Glitzer und eine Prise Humor – eine perfekte Kombination, um das österliche Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Toni Thiel selbst beschreibt den neuen Stil treffend: „Neonfarben bringen den Fancy-Faktor, Pastell die Ruhe in den Panic Room.“ Mit dieser Kollektion wird Ostern dieses Jahr mal anders. Die strahlenden Farben und glitzernden Designs setzen fröhliche Akzente und schaffen eine einladende Atmosphäre.

Besonders die glitzernden Winke-Hasen sind Highlights, die garantiert nicht zu übersehen sind. Diese verspielten Figuren erwecken den Charme der Festtage und verleihen Ihrem Osterfest einen ganz neuen Look. Lassen Sie sich von der neuen Kollektion inspirieren und entdecken Sie, wie viel Freude und Kreativität Ostern bereiten kann. Besuchen Sie einfach mal toni thiel – besser wohnen und bringen Sie Farbe und Glanz in Ihre Osterfeierlich­keiten! HCZ

Info

toni thiel – besser wohnen, Überseeboulevard 2, 20457 Hamburg, T. 040-42938797 toni-thiel.com

»Italienische Lebensfreude!«

Gastronomie. Die cantinetta ristorante startet im AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt ihr Frühlingsmenü

cantinetta ristorante: Die Küche präsentiert italienische Spezialitäten in ihrer schönsten Form – modern interpretiert, authentisch und stets mit einer Prise Leidenschaft. © Janis Hagels

Inmitten der historischen Speicherstadt lädt die cantinetta ristorante zu einem kulinarischen Erlebnis voller Charme, Individualität und italienischer Lebensfreude ein. Gastgeber mit Persönlichkeit und ein Service, der gleichermaßen locker wie professionell ist, schaffen eine Atmosphäre, in der sich Gäste sofort willkommen fühlen.

Die Küche präsentiert italienische Spezialitäten in ihrer schönsten Form – modern interpretiert, authentisch und stets mit einer Prise Leidenschaft. Jedes Gericht entsteht aus frischen Zutaten, intensiven Aromen und handwerklicher Hingabe, inspiriert von der Vielfalt und dem Esprit Italiens.

Anstelle klassischer Menü-Abfolgen setzt die cantinetta bewusst auf Flexibilität: Gäste können ihr persönliches Genuss-Erlebnis selbst zusammenstellen – ganz nach Geschmack und Stimmung. Für Geselligkeit sorgt die Option, alle Speisen „alla famiglia“ zu servieren – in der Mitte des Tisches zum gemeinsamen Probieren und Genießen.

So wird ein Abend in der cantinetta mehr als nur ein Dinner: Er wird zu einem Erlebnis voller Geschmack, Geselligkeit und wunderbarer Momente.

Achtung! Ab 7. März dürfen sich Feinschmecker zudem auf das jährliche ­Frühlingsmenü freuen, das mit neuen, kreativen Gerichten die Saison kulinarisch einläutet. HCZ

Info

cantinetta ristorante & bar im AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt, Am Sandtorkai 4, 20457 Hamburg;

T. 040-63 85 89 900, ristorante-cantinetta.de/de/hamburg

Mehr als nur Premium-E-Bikes

Mobilität. Der E-Bike-Store Küstenrad bietet neben Top-E-Bikes und -Cargobikes zertifizierten Werkstatt-Service

Küstenrad-Store auf dem Überseeboulevard: Premium-E-Bikes und -Cargobikes von Riese & Müller. © Küstenrad

Moin HafenCity! Wir sind ein langfristiger Partner für euch und eure Bikes und bieten mehr als nur Premium-E- und Cargobikes im Küstenrad E-Bike Store – mit zertifizierter Werkstatt. Seit 2025 ist Küstenrad dreimal in Hamburg zu Hause – und auch mitten in der HafenCity. Wir bringen ein bewährtes Konzept aus Schleswig-Holstein an die Elbe: persönliche Beratung, hochwertige Bikes und Service, auf den man sich verlassen kann.

Im schicken Store im Überseeboulevard 4–10 dreht sich vieles um Premium-E-Bikes und -Cargobikes von Riese & Müller. Die Marke steht für durchdachte Technik, hohe Alltagstauglichkeit und Komfort – egal ob Pendelstrecke, Familienlogistik oder Tour ins Grüne.

Damit Kundinnen und Kunden schnell zum passenden Rad kommen, setzt Küstenrad auf Beratungstermine über ­kuestenrad.de, inklusive digitaler Körpervermessung für die optimale Sitzposition. Und weil ein gutes Bike Pflege braucht, ist die zertifizierte Werkstatt ein verlässlicher Anlaufpunkt fürs Quartier – von Inspektion bis Reparatur.

Auch beim Dienstrad-Leasing kennt sich die Küstenrad-Crew aus: Sie berät Arbeitnehmer wie Arbeitgeber und erklärt Benefits wie attraktive Zubehörgutscheine. Wer noch mehr Markenvielfalt sucht, findet sie in den größeren Stores in Barmbek und Bahrenfeld. Das Küstenrad-Versprechen – transparent, fair, serviceorientiert – gilt selbstverständlich auch in der HafenCity. HCZ

Info

E-Bike-Store Küstenrad HafenCity, Überseeboulevard 4–10, 20457 Hamburg, Beratungstermine für alle Stores unter: kuestenrad.de

»Kleine Urlaube in der HafenCity«

Gastronomie. Das Restaurant Hobenköök bietet 2026 fünf kulinarische Länderreisen an – mit Regionalprodukten

Andreas Latzke, Teamchef der Hobenköök Schnack- und Naturweinbar. © Hobenköök

Manchmal braucht es keinen Koffer, um aufzubrechen. In unserer Schnack- und Naturweinbar beginnt die Reise direkt vor der Haustür. Fünf ­Jahreskapitel führen bei VinVoyage durch beliebte Wein- und Urlaubsländer: Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und Deutschland.

Alle paar Monate wechselt die Karte und widmet sich einem neuen Land – inspiriert von dessen Küche, umgesetzt mit dem, was unsere Region hergibt. Muscheln wie in der Bretagne treffen auf norddeutsche Zutaten. Italienische Aromen verbinden sich mit frischem Gemüse und Kräutern hiesiger Produzent:innen. Dazu kommen sorgfältig ausgewählte Naturweine, die zur Saison passen und Charakter zeigen.

Den Auftakt jedes Kapitels feiern wir mit einem besonderen Abend: einem Dinner, das Land, Küche und Wein zusammenbringt und den Start in die neue Geschmacksreise markiert. Der nächste Termin ist ­Österreich am 26. März. Ein Abend für alle, die Lust auf Genuss, gute Gespräche und einen kleinen Tapetenwechsel mitten in der ­HafenCity ­haben. HCZ

Info

Hobenköök, Stockmeyerstr. 48, 20457 Hamburg, T. 040-288 65 538. Tickets und Informationen gibt es unter: shop.hobenkoeoek.de

»Voller wunderbarer Momente!«

Lifestyle. Das Dog’s Gourmet feiert am 14. März sein ­einjähriges Bestehen mit Sekt, Goodies und Umbau-News

Philip Mensing, Inhaber von Dog’s Gourmet: „Wir planen im März einen kleinen Umbau, um unseren Store noch ansprechender zu gestalten. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns.“ © Jimmy Blum

Ein Jahr Dog’s Gourmet mit Lasse und Philip Mensing – feiern Sie mit uns! Am 14. März von 18 bis 21 Uhr laden wir Sie zu einem kleinen Event ein, um diesen besonderen Anlass gemeinsam zu zelebrieren. Es erwartet Sie eine gemütliche Atmosphäre mit Goodies für Ihren Hund und einem Glas Sekt oder einer anderen Erfrischung für Sie, um uns bei unseren treuen Kunden zu bedanken.

Das letzte Jahr war großartig und voller wundervoller Momente mit unseren vierbeinigen Freunden und ihren Herrchen und Frauchen. Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung haben unseren ersten Geburtstag unvergesslich gemacht! Wir freuen uns auf all die kommenden Jahre und sind bereits gespannt auf die neuen Abenteuer, die uns erwarten.

Außerdem planen wir im März einen kleinen Umbau, um unseren Store noch ansprechender zu gestalten. Kommen Sie vorbei, und stoßen Sie mit uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit und viele glückliche Hundemomente an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Dog’s Gourmet! Philip Mensing

Info

Dog’s Gourmet, Überseeboulevard 2, 20457 Hamburg, T. 040-300 96 901. dogs-gourmet.de