Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Remix. „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin Heidi Klum hat mit dem niederländischen Star-DJ Tiesto für die neue Staffel eine Coverversion von „Sunglasses At Night“ ­aufgenommen. HCZ-Autorin Dagmar Leischow hatte eine Videoschalte in Los Angeles mit ihr

Acht Uhr morgens in Los Angeles. Selbst um ­diese Uhrzeit versprüht Heidi Klum im moderierten Videocall, für den vorab Fragen eingereicht werden konnten, schon unverschämt gute Laune. Die 50-Jährige trägt ganz lässig einen cremefarbenen Pyjama, ist ansonsten aber – typisch Model – perfekt gestylt: rot lackierte Fingernägel, Make-up, wallende Löwenmähne.

Foto oben: Moderatorin Heidi Klum mit dem niederländischen Star-DJ Tiesto: „Die Kinder sind mit

Tiestos Musik groß geworden“, berichtet sie. „Wir haben ein Riesentrampolin bei uns im Garten. Darauf sind die Kinder zu ,Boom‘ herumgehüpft.“ © Conor Olmsted

Auf einem Sessel mit Tigermuster hat es sich die Mutter von vier Kindern gemütlich gemacht. Ab und zu nippt sie an ihrem Kaffee. Sofern sie nicht gerade über ihre neue Single „Sunglasses At Night“ redet. Gemeinsam mit dem niederländischen Star-DJ Tiesto hat sie Corey Harts Klassiker aus den 80er-Jahren ein bisschen aufpoliert. „Neu und modern“ habe sie den Song machen wollen, sagt sie. Bei der Coverversion sind die Beats zeitgemäß, der Gesang wurde ziemlich gut abgemischt.

Heidi Klum: „Dieser Track hat so einen Beat, wo du gar nicht still sitzen kannst. Man muss einfach tanzen.“ © Cover Artwork

Nicht zum ersten Mal macht die gebürtige Bergisch Gladbacherin, die in Kalifornien lebt, einen Ausflug in die Musikwelt. 2006 hat sie ihre Weihnachtssingle „Wonderland“ veröffentlicht, mit ihrem Ex-Mann Seal oder mit dem Rapper Snoop Dogg hat sie ebenfalls geträllert. Ihre jüngste Aufnahme soll die Titelmelodie von „Germany’s Next Topmodel“ werden, die 19. Staffel startet am 15. Februar. Was diesmal anders ist: Zum ersten Mal dürfen neben Frauen auch Männer als Kandidaten ihr Glück versuchen.

Doch im Gespräch geht es weniger um die Sendung als vielmehr um „Sunglasses At Night“. Bevor das Lied gleich zweimal vorgespielt wird, setzt sich Heidi Klum rasch ihre Sonnenbrille auf. Sie wippt locker im Takt mit. Wäre sie jetzt allein, würde sie vermutlich aufspringen und tanzen. Ohne Scheu bekennt sich die Frau des Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz dazu, dass sie gern Spaß hat. Sie mag es, nachts unterwegs zu sein und sich auf der Tanzfläche zu tummeln: „Ich gehe unheimlich gerne mit meinem Mann aus.“

Was Tom Kaulitz von ihrer „Sunglasses At Night“-Version hält, erzählt sie nicht. Dafür plaudert Heidi Klum andere Dinge aus. Etwa, dass sie es toll findet, unter der Dusche zu singen. Oder dass sie und ihr Nachwuchs schon ewig Tiesto-Fans sind. „Die Kinder sind mit Tiestos Musik groß geworden“, berichtet sie. „Wir haben ein Riesentrampolin bei uns im Garten. Darauf sind die Kinder zu ,Boom‘ herumgehüpft.“ Womöglich hat sich ihre Mutter manchmal zu ihnen gesellt, sie urteilt nämlich: „Dieser Track hat so einen Beat, wo du gar nicht still sitzen kannst. Man muss einfach tanzen.“

Genau das sollen ihre Fans im Idealfall empfinden, wenn sie den „Sunglasses At Night“-Remix hören. Für Heidi Klum ist er schlichtweg ein „Fun-Track“. Perfekt, um sich daheim auf eine Clubnacht einzustimmen: „Du bist zu Hause und hast ­deine eigene kleine Dance-Party, bevor es dann losgeht.“ Sie selbst ist eigentlich immer offen für abendliche Events. Eine ­lange Partynacht mit Tiesto in Las Vegas ist ihr bestens in Erinnerung geblieben: „Ich bin nachher nur noch mit Sonnenbrille herumgelaufen.“

Es sei cool, nachts eine Sonnenbrille zu tragen, findet Heidi Klum. Zudem sei sie ein Schutzschild, hinter dem man sich verstecken könne: „Man fühlt sich ein bisschen freier und geht vielleicht etwas mehr aus sich heraus.“ In der Konsequenz tanzen eventuell sogar diejenigen, die normalerweise Hemmungen haben. Ein weiteres Plus für ­Heidi Klum: Getönte Brillengläser können von Vorteil sein, wenn man in den frühen Morgenstunden einen Club verlässt. Warum? „Weil es dann bereits hell ist und die Augen müde sind.“ Dagmar Leischow

Info: Heidi Klums Single ­„Sunglasses At Night“ ist bei Warner erschienen, recht­zeitig zum Start von „Germany’s Next Topmodel“ am 15. Februar, wo ihr Song Titelmusik sein wird. Weitere Informationen unter ­www.warnermusic.de