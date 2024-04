Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Neuer Wall. Die inhabergeführte Agentur Loerke PR betreut in der Innenstadt das Quartier Neuer Wall und Premium-Kunden wie Juwelier Wilm

Typisch hanseatisch: Mit einem Hammer wurde ein Maibock-Fass angestochen, als sich die Agentur Loerke Kommunikation vor 23 Jahren gründete. Damals prostete man der jungen Journalistin und Gründerin Christine Loerke zu und feierte auf Gut Basthorst bei Vicky Leandros und Enno Baron von Ruffin den Start ihres Hamburger PR-Büros. Diese merkwürdige Mischung mutmaßlicher Gegensätze aus Glamour und Bodenständigkeit, Stadt und Land, High Heels und Sneakern hat sich die bis heute inhabergeführte Agentur stets erhalten.

Foto oben: Christine Loerke: „Wir fühlen uns mitverantwortlich dafür, dass Hamburger und Touristen ihrer Lust auf die Hamburger Innenstadt nachgehen und nie vergessen, dass sich am Neuen Wall in all den faszinierenden Flagship-Stores der internationalen Brands sowie in den inhabergeführten Geschäften wie Felix Jud oder Unger das Tor zur großen weiten Fashion-Welt zeigt.“ © Patrick Lipke

Fragt man Christine Loerke selbst, dann nennt sie sich eine „spezialisierte Generalistin“ und „Hamburg-Expertin“ und betont: „Neben der faszinierenden Hansestadt inspiriert mich die Kraft der Gegensätze. Das hält mich als Beraterin weitsichtig und kreativ. Meine Kunden brauchen nach vorne gerichtete Kommunikation und wünschen effizient-nachhaltige Lösungen in dieser schnelllebigen, digitalen Zeit.“

Boutique-Agentur für ­glamouröse Boutiquen

Und so sind denn auch die Kunden der Boutique-Agentur wie Christine Loerke selbst: vielseitig. Darunter der Neue Wall, die glamouröse Einkaufsstraße Hamburgs mit dem Auftraggeber BID Neuer Wall (Business Improvement District), ebenso wie der feine Hamburger Juwelier Wilm am Ballindamm, diverse Beauty-Brands von Doctor Duve bis DR SMILE – aber auch das große Hamburger Baumaschinen-Unternehmen Oppermann & Fuss sowie die Becker-Kerner-Stiftung mit ihren jährlichen Charity-Konzerten in der Elbphilharmonie. „Auf die Mischung kommt es an“, sagt Christine Loerke, die dank ihres bunten Themenstraußes und der persönlichen, individuellen Beratung einen richtig guten Ruf in der Stadt genießt.

Agenturchefin Christine Loerke beim Posten und Kommunizieren „On Walk“ am Neuen Wall. © Patrick Lipke

Die Agentur betreibt zwei Büros: am Hamburger Jenischpark und in Westerland auf Sylt. Von da aus steuern die Unternehmerin und ihr Team diverse PR- und Eventmaßnahmen und entwickeln kreative Content-Strategien sowie deren Umsetzungen. „Nach wie vor bedeutsam“, sagt Christine Loerke, „sind Nachrichten, die Journalisten für Leser, Zuhörer und Zuschauer neutral aufbereiten. Als PR-Agentur unterstützen wir Redaktionen und liefern relevante Informationen.“ Und sie ergänzt: „Wer glaubt, es ist mit dem Versand einer Pressemitteilung getan, täuscht sich. Sollen bestimmte News wirken, müssen sie für die Zielgruppen in den entsprechenden (Social-)Media-Kanälen appetitlich aufbereitet werden. Das machen wir leidenschaftlich zum Beispiel für den Neuen Wall.“

Social Medial mit ­Leidenschaft und journalistischem Konzept

Das BID-Management der Shoppingmeile Neuer Wall hat erkannt, dass sich deren Premium­lage und das exklusive Angebot gleichermaßen hochwertig auch in den So­cial Media präsentieren müssen. Die besondere Lage inmitten der historischen Innenstadt, die faszinierende Architektur und die angrenzende Alster mitsamt den Fleeten sind unkopierbarer Besuchermagnet und locken zu Shopping und Sightseeing. Loer­ke Kommunikation ist für die Social-Media-Arbeit des Neuen Walls verantwortlich (Instagram/Facebook) und hat dafür ein journalistisches Konzept erarbeitet.

Ein Reporterteam mit Redakteur, Kamera und Fotograf porträtiert regelmäßig den Neuen Wall und entertaint die Follower mit zielgruppenspezifischem Content. Der Inhalt soll vielseitig sein. Im Einzelnen gehören fest dazu:

• Porträts einzelner Flagship-Stores inklusive Interviews

• News zur Verkehrsführung

• Kolumnen – unter anderem mit dem Modechef der „Gala“, Marcus Luft

• Betrachtungen der gesundheitlich-medizinischen Angebote in der Straße

• Sämtliche Events, von Fashion-Shows wie zuletzt bei dem Schweizer Label Akris über Deko-

Besonderheiten wie die Initiative „Hamburger Sommergärten“ bis hin zu verkaufsoffenen Sonntagen

Innovativ für das Tor zur Fashion-Welt

Christine Loerke betont: „Wir fühlen uns mitverantwortlich dafür, dass Hamburger und Touristen ihrer Lust auf die Hamburger Innenstadt nachgehen und nie vergessen, dass sich am Neuen Wall in all den faszinierenden Flagship-Stores der internationalen Brands sowie in den inhabergeführten Geschäften wie Felix Jud oder Unger das Tor zur großen weiten Fashion-Welt zeigt.“ Dabei motiviere die Weiterentwicklung der Hansestadt, etwa mit dem Westfield Hamburg-Überseequartier in der HafenCity, dazu, umso stärker einen strahlenden Spot auf die Hamburger Innenstadt und den Neuen Wall zu richten. Loer­ke entschlossen: „Jetzt erst recht!“ Hamburg liege ihr sehr am Herzen, und sie werde gemeinsam mit ihrer Agentur für den Neuen Wall via Social Media stets innovativen Content kreieren und verbreiten. Harald Nebel

Info Weitere Informationen unter www.loerke-pr.com