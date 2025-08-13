Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Am 29. und 30. August 2025 stehen die Zeichen auf Summertime: Der Marktplatz am Überseeboulevard heißt Weinliebhaber und Musikfans zum „Wine & Jazz“-Event mit urbanem Sommer-Flair willkommen. Neben leckeren Köstlichkeiten gibt es ein vielseitiges Weinangebot aus der ganzen Welt, gestellt von verschiedenen Geschäften des Überseeboulevards. Lokale und internationale Acts bringen Jazz auf die Bühne und sorgen für eine entspannt-gesellige Atmosphäre. Der Eintritt ist kostenfrei.

Einmal um die Welt trinken: In diesem Jahr halten die im Überseequartier ansässigen Geschäfte zum „Wine & Jazz”-Event und der Veranstalter, das Überseequartier Nord und die Werbegemeinschaft Überseeboulevard e.V., ein erlesenes Sortiment an Weinen aus aller Welt bereit. Beim Club 20457 gibt es die „Am Meer“-Linie mit unkomplizierten, frischen und trinkfreudigen Weinen und einem Hauch Urlaubsgefühl. Ob Weiß, Rosé oder Rot – die Weine des Pfälzer Traditionsweinguts Karl Pfaffmann sind fruchtig, ausgewogen und zugänglich – perfekt für entspannte Momente. Antonio „Toni“ Fabrizi, 1. Vorsitzender der Werbegmeinschaft Überseeboilevatd e.V. und Inhaber des Club 20457: „Für mich und mein Team ist es eins meiner Lieblingsevents! Wenn die Sonne über den Dächern der HafenCity versinkt, verwandelt sich der Überseeboulevard in eine Bühne voller Musik und Lebensfreude. Genießt die mitreißende Livemusik, während ihr zwischen Weinen, kühlem Hausbier oder erfrischenden Longdrinks wählt. Wine & Jazz klingt wie: Es schmeckt!“

Foto oben: Drinks, Musik und Sommergenuss: Das Wine & Jazz-Event 2025 lockt auf den Überseeboulevard am Fr + Sa, 29. + 30.08. © Überseequartier-Nord

Veranstalterteam des „Wine & Jazz“-Events, zum 11. Mal, auf dem Überseeboulevard am 29. + 30. August: Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin Überseequartier Nord und Antonio „Toni“ Fabrizi, 1. Vorsitzender Werbegemeinschaft Überseeboulevard e.V. und Inhaber des Club 20457 in der Osakaallee. © Thomas Hampel

Die Hafen Spezerei hat für die Freunde der Rebe eine breite internationale Auswahl an erfrischenden Sommerweinen kuratiert. Die Bandbreite reicht von Sauvignon Blanc mit leichter Aprikosennote aus Österreich über exotischen Bio-Weißwein Mirabueno aus Spanien, Rosé Pinotage aus Südafrika mit fruchtigen Himbeer- undErdbeeraromen und Rosé Malbec aus Chile mit leichten Zitronennoten bis hin zu leichten Rotweinen wie Merlot und Cabernet Sauvignon aus dem französischen Languedoc.

Top-Act Kery Fay eröffnet die beiden Winw-&-Jazz-Tage. Neben exquisiten Weinen gibt es erstklassigen jungen Jazz auf die Ohren. Die Bühne wird an zwei Tagen abwechselnd bespielt. © Überseequartier-Nord

Währenddessen überzeugt Wattlöper mit einem Wein-Sortiment aus Deutschland, Italien und Frankreich. Mit dem Chardonnay Frizzante aus Italien wird es spritzig im Glas, der Pinot brut aus Rheinessen vereint elegante, nussigeNoten, klarer Grauburgunder und Riesling aus derselben Region sind besonders klar im Geschmack. Grenache und Merlot aus Frankreich sorgen für eine weiche, mediterrane Würze und ein italienischer Primitivo ist bestens für Liebhaber intensiver Rotweine geeignet.

Bei Sencha Sushi gibt es eine schlanke, klassische Weißweinauswahl aus den deutschen Weinbaugebieten zu entdecken: Riesling Knyp aus dem Rheingau sowie ein Sauvignon Blanc Dreisatz und Weissburgunder aus Rheinhessen sind elegante, trockene Weißweine, die ideal mit Sushi und asiatischer Küche harmonieren.

Die „Weine aus aller Welt“ von der Hafen-Spezerei umfassen sowohl „Hidden Champions“ als auch exklusive Weine, die durch hervorragende Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-­Leistungs-Verhältnis überzeugen – vom leichten Chardonnay aus Australien über fruchtige Sauvignons aus Österreich bis hin zu edlen Boutique-Weinen aus Portugal. © Überseequartier-Nord

Für den kleinen oder großen Hunger gibt es Streetfood oder kulinarische Klassiker. Sencha Sushi verwöhnt Besucherinnen und Besucher vor Ort auf dem Marktplatz mit zu Wein passenden Speisen, GAUEStiös Café verzaubert mit herzhaften Käse- und Wurstspezialitäten und das Restaurant WILDES FRÄULEIN bringt die wohl deftigsten Spätzle der Stadt auf den Teller.

Neben exquisiten Weinen gibt es erstklassigen Jazz auf die Ohren. Die Acts Steve Wiseman & Band und Kery Fay waren bereits im letzten Jahr dabei und sorgen auch diesen Sommer wieder für gute Stimmung. Währenddessenbringen die Beathoven Band und INUSA DAWUDA feat. Bouchaib Kaneb neue Jazz-Sounds live auf die Bühne am Marktplatz des Überseeboulevards. Marc Sternberg

Info I

„Wind & Jazz“ am 29.–30. August 2025, Marktplatz auf dem Überseeboulevard, 20457 Hamburg-HafenCity, jeweils von 12:00 bis 22:00 Uhr; Eintritt frei.

Info II Programm

Freitag, 29.08.2025 Samstag, 30.08.2025 16:00 Uhr KERY FAYHamburger Pop-Künstlerin & langjährige Gastgeberin desWine & Jazz – mitinternationalem Flair und gefühlvollen Songs. KERY FAYHamburger Pop-Künstlerin & langjährige Gastgeberin desWine & Jazz – mitinternationalem Flair und gefühlvollen Songs. 18:00 Uhr Steve Wiseman &BandSoul, Jazz & Bigband-Feeling – mit Wurzeln bei Motown, ArethaFranklin und der NDR Bigband. Beathoven BandSpontane Cover-Arrangements & multikultureller Sound ausHamburg und der Ukraine – mitreißend und überraschend. 20:00 Uhr INUSA DAWUDA feat.Bouchaib Kaneb„The Black Pharaoh“ bringt mit Saxophon, Stimme & globalen Beatsdas Publikum zum Tanzen. Wine & JazzPublikumsliebling seit Jahren!