Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Bilanz. Wie gut geht es dem Westfield-Überseequartier im ersten Jahr?

Mittlerweile haben wir den Meilenstein von zehn Millionen Besuchern erreicht“, so ein Sprecher des Investors Unibail-Rodamco-Westfield (URW) im Februar 2026, der das Westfield Hamburg-Überseequartier in der HafenCity managt. In der Bilanz für 2025 hat das börsennotierte französische Unternehmen, das weltweit Shoppingmalls entwickelt und betreibt, bekannt gegeben, dass das Westfield-Center in der HafenCity seit der Eröffnung am 8. April 2025 bis Ende des Jahres 9,4 Millionen Besucher zählen konnte und eine Vermietungsquote von 98 Prozent aufweist. Für das 2,6 Milliarden schwere Investment des größten innerstädtischen Projekts von URW ein Muss. Bedeutet es doch, dass man werktäglich im Durchschnitt mit knapp 42.500 Besuchern die kalkulierten rund 45.000 Besucher fast erreicht hat.

Foto oben: Feierliche Eröffnung des Westfield-Überseequartiers am 8. April 2025 durch den damaligen CEO Jean-Marie Tritant von Investor Unibail-Rodamco-Westfield (r.), Hamburgs Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Theda Juliane Mustroph, Generalmanager Westfield-Center. © Catrin-Anja Eichinger

Und das, obwohl wichtige „Frequenzbringer“ wie schon feststehende Büromieter noch nicht eingezogen sind und die drei Hotels der Accor-Gruppe mit über 830 Zimmern noch nicht eröffnet haben. Das tut weh, auch da die Hotels keine Eröffnungstermine bekannt geben. Brancheninsider rechnen erst Mitte/Ende 2026 mit dem Start des preisorientierten Ibis Style und des Mittelklasse-Hauses Novotel. Das Luxushotel Pullman kommt offenbar erst in 2027. Ärgerlich, kommen doch dieses Jahr 92 Kreuzfahrtanläufe mit Tausenden Passagieren im neuen Innenstadt-Kreuzfahrtterminal Cruise Center HafenCity an, das direkt ans Westfield-Center grenzt. Fehlende Hotelgäste, die Gastronomie und Einzelhandel im Westfield dringend brauchen. HCZ

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