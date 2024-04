Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Kicker-Event. Der herbeigesehnte Aufstieg des HSV und des FC St. Pauli in die 1. Fußball-Bundesliga bestimmt jetzt noch den Sportsound der Stadt. Doch wenn am 16. Juni die Niederlande die UEFA EURO 2024 im Volksparkstadion starten, regiert das EM-Fieber, und alle wünschen sich ein Sommermärchen 2.0

Die EM, die Fußball-Europameisterschaft, wirft ihre Schatten voraus – keine 100 Tage mehr, dann beginnt das sportliche Großereignis mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. Auch für die Sportstadt Hamburg mit ihren Menschen und Unternehmen ist die Euro, die UEFA EURO 2024TM, eine einmalige Gelegenheit, sich als Austragungsort im Rampenlicht des internationalen Fußballs zu präsentieren. Doch während die Vorfreude auf das größte Fußballspektakel des Jahres immer stärker steigt und die ­deutsche Nationalelf unter Bundestrainer Julian Nagelsmann unter anderem mit dem spielerisch begeisternden 2:0-Sieg gegen Frankreich neue ­Hoffnungen auf Erfolge geweckt hat, kann das EM-Fieber natürlich gerne noch deutlicher wachsen.

Foto oben: Florian Wirtz beim spielfreudigen und spektakulären 2:0-Sieg gegen Frankreich kurz vor Ostern in Lyon. © © picture alliance / ATP photo agency | ANDRE Jerry

Für alle, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli bei der EM dabei sein wollen und sich ein ganz besonderes und exklusives Erlebnis gönnen möchten, sind die Hospitality Pakete genau das Richtige. © SportV

Robert-Nicholas Hoene, Vice President bei der Sportmarketingagentur SPORTFIVE, diagnostiziert zurzeit bei den Fans etwas Zurückhaltung: „Wir vermissen ein wenig die Euphorie im Land und hoffen, dass sie mit dem Frühling kommt. Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen und die aktuelle Stimmung – aber wir glauben daran, dass die EM ein positives Signal setzen kann.“ Gemeinsam mit dem Unternehmen Fortius hat SPORTFIVE unter dem Namen 2024 Hospitality Experienceein Joint Venture für die Vermarktung der Hospitality Pakete gegründet. ­SPORTFIVE agiert außerdem als exklusiver Sales-Agent für alle VIP-Ticket-Angebote in Deutschland und weiteren europäischen Märkten.

Im Volksparkstadion in Hamburg finden während der Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2024™ fünf Spiele statt: Den Auftakt macht am 16. Juni die Partie Niederlande gegen den Gewinner des Play-offs aus Pfad A, am 19. Juni trifft Kroatien auf Albanien. Am 22. Juni steht das Spiel Tschechien gegen den Gewinner des Play-offs aus Pfad C auf dem Programm. Vier Tage später spielt die tschechische Nationalmannschaft erneut und muss sich gegen die Türkei unter Beweis stellen. Neben den Spielen der Gruppenphase findet am 5. Juli in der Hansestadt eines der Viertelfinales statt.

Mit den Hospitality Paketen können diese fünf spannenden Partien exklusiv und in einzigartiger Atmosphäre erlebt werden. Neben einem umfangreichen Buffet, welches sowohl aus kalten als auch aus warmen Speisen besteht, können sich die Gäste über eine große Auswahl an Getränken freuen. Die Partien der UEFA EURO 2024™ können aus bester Sicht von ausgezeichneten Plätzen verfolgt werden und werden sicherlich für unvergessliche Erinnerungen sorgen.

Fine-Dining-Menüs sind in den Hospitality Paketen inklusive. © SportV

Public-Tickets für die Spiele sind nur noch schwer zu bekommen. Da die Verlosung der EM-Karten bereits abgeschlossen ist, sind nur noch wenige Tickets auf Wiederverkaufsplattformen erhältlich. Wer trotz der begrenzten Verfügbarkeit unbedingt Teil dieses unvergesslichen Sportspektakels sein möchte, hat mit den Hospitality Paketen die beste Möglichkeit, bei den Spielen der Europameisterschaft sicher dabei zu sein. „Diese Chance kann und darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen“, betont Hoene.

Edle Kaltgetränke verwöhnen den Gaumen und heben die Stimmung. © SportV

Doch was genau sind diese Hospitality Pakete? Neben VIP-Tickets, die den Zugang zu exklusiven Bereichen im Stadion ermöglichen, gibt es auch ein erstklassiges Angebot an Speisen und Getränken, Parkplätze direkt an der Arena – und wahrscheinlich trifft man in den VIP-Bereichen sogar den einen oder anderen Prominenten oder Sportstar. Für alle, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli bei der EM dabei sein wollen und sich ein ganz besonderes und exklusives Erlebnis gönnen möchten, sind die Hospitality Pakete genau das Richtige.

Lässige Lounge-Atmosphäre bei der UEFA EURO 2024. © SportV

Die EURO 2024 ist aber nicht nur ein Event für fußballbegeisterte Privatpersonen. „Unternehmen unterschätzen oft das Potenzial von Hospitality, wenn es um ihre Geschäftsbeziehungen oder um Incentives für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht“, erklärt Hoene, „90 Minuten im Stadion sind attraktiver als anderthalb Stunden im Meetingraum.“

Hospitality-Bereich der UEFA EURO 2024: Hospitality bei Sportveranstaltungen schafft nicht nur ein positives Umfeld für zwischenmenschliche Beziehungen, sondern trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei. © SportV

Ob zur Pflege von Kundenbeziehungen, zum Aufbau neuer Geschäftskontakte, zur Image- und Verkaufsförderung oder zur Mitarbeitermotivation – Hospitality bei Sportveranstaltungen schafft nicht nur ein positives Umfeld für zwischenmenschliche Beziehungen, sondern trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei.

Die Spiele der Europameisterschaft hier in Hamburg sind eine ­Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Jetzt ist die beste Zeit, sich vom UEFA EURO 2024–Fieber anstecken zu lassen und sich auf ein Fußballfest einzustimmen, an das sich die Region noch lange erinnern wird. Und wer weiß, vielleicht erleben wir in diesem Jahr sogar das Sommermärchen 2.0! Maria Bitter