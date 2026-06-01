Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Die Veranstaltungsreihe »elbsommer« der HafenCity Hamburg GmbH findet noch bis 31. August mit 33 Partnern an neuen und bewährten Orten und Plätzen der ­HafenCity statt. Neben Tanzen, Singen und Poetry-Slam finden beim elbsommer-Partner Überseequartier Nord auch wieder die Angebote Fotosafari, Portrait-Workshop mit stern-Fotograf Oliver Hadji und Stand-up-Comedy auf dem Überseeboulevard statt

Warum in die Ferne schwerfen, wenn das Gute liegt so nah. Was zählt, ist die Vorfreude auf die Sonnen-Monate – laut Wetterprognose! – Juni bis Augustmit vielen kostenlosen und barrierefreien Outdoor-Terminen in der HafenCity und Umgebung. Seit nunmehr 21 Jahren belebt die Veranstaltungsreihe »elbsommer«die HafenCity und angrenzende Quartiere. Vom 1. Juni bis 31. August 2026 gibt es wieder an jedem Wochenende ein umfangreiches Programm. Plätze, Parks und Promenaden in den elbnahen Stadtgebieten verwandeln sich in pulsierende Treffpunkte, darunter auch einige neue Orte in der HafenCity und Umgebung, wie das foodlab, der Gretchen-Wohlwill-Platz und das PARKS als neue Location des NaJe Festivals in Rothenburgs­ort. Attraktiver Partner des elbsommers 2026 ist auch wieder das Überseequartier mit den beliebten Stand-up-Comedy-Events auf dem Überseeboulevard und der Fotosafari.

Foto oben: Das Concert meets Elbe-Event findet wieder direkt an der Norderelbe auf der Promenade des Kirchenpauerkais und zu Füßen des Lola-Rogge-Platzes statt. © Miguel Ferraz

»Plätze, Parks und Promenaden werden mit einem ganz besonderen Sommerflair belebt und verwandeln sich in lebendige Treffpunkte.«

Dr. Andreas Kleinau

„Sunset Sound“ auf dem Strandhöft: Jazzbands und Singer-Songwriter-Konzerte. © HCH

Der elbsommer wird wieder von der Hafen­City Hamburg GmbH mit diesmal insgesamt 33 Partner:innen ausgerichtet. Alle Veranstaltungen sind nichtkommerziell, kostenlos und für jeden zugänglich. Ob Klassiker wie Poetry-Slam, Stand-up-Comedy oder Yoga-Auszeit, ob Cake Party, gemeinsames Singen, historische Führungen oder Entdecken der Stadtnatur: Im Programm ist für jedes Interesse und Alter etwas dabei, auch für Familien und Kinder.

Sommerfest beim RV Bille: Rudern und Paddeln in Rothenburgsort. © Miguel Ferraz

Der Chef der HafenCity Hamburg GmbH, Dr. Andreas Kleinau, freut sich auf „viele Tausend“ Besucher:innen: „Plätze, Parks und Promenaden werden mit einem ganz besonderen Sommerflair belebt und verwandeln sich in lebendige Treffpunkte. Veranstaltungen von vielen engagierten Partnern laden ein, die Stadträume neu zu erkunden. Wir freuen uns auch dieses Jahr auf Highlights wie zum Beispiel das Konzert Sunset Sound auf dem Strandkai gegenüber der Elbphilharmonie oder die Angebote der Loki-Schmidt-Stiftung zur Stadtnatur.“ Viele Besucher:innen zieht sicher auch wieder das Concert meets Elbe-Event am Kirchenpauerkai direkt am Ufer der Norderelbe an oder, neu, das Sommerfest des RV Bille, der Rudervereinigung Bille von 1896, lockt mit Rudern und Paddeln auf der Bille im HafenCity-Nachbarschaftsstadtteil Rothenburgsort.

Mit der Veranstaltung »Auf die Plätze« lädt die HafenCity GmbH in diesem Jahr dazu ein, die östliche HafenCity neu zu erleben. Rund um die Namensgeberinnen der Plätze im Baakenhafen entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das zum Entdecken und Verweilen einlädt. Durch das PARKS, Bullerdeich 6, als Veranstaltungsort des NaJe Festivals erweitert sich das elbsommer-Gebiet erneut ein wenig durch den Sprung über die Bille. Von Veranstaltungen auf dem Strandhöft bis hin zur Elbinsel Kaltehofe werden die elbnahen Stadtgebiete großflächig und vielfältig bespielt. Alle Termine finden Sie unter: elbsommer.com/veranstaltungen

Fotosafari und Portrait-Workshop mit Starfotograf Oliver Hadji: hier 2025 auf Entdeckertour

in der Thalia Buchhandlung im Überseequartier. © Vivian Brodersen

Kamera-Kunst und Stand-up-Comedy: Der Juni und Juli stehen im Überseequartier ganz im Zeichen des elbsommers 2026: Fotografie- und Kamera-Fans sowie Interessierte können die HafenCity bei einer Fotosafari mit Workshops und Fotowalks gemeinsam durch die Linse entdecken, ihr Können im Fotowettbewerb messen und die aktuelle Open-Art-Ausstellung bei geführten Fotowalks erkunden.

»Beim Fotowettbewerb des Überseequartierssind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.«

Vivian Brodersen

Der Fotowettbewerb findet vom 20. Juni bis 19. Juli statt, und die Siegerfotos werden ab Herbst auf dem Überseeboulevard ausgestellt. Die große Fotosafari findet am Wochenende des 11. und 12. Juli statt. Stern-Fotograf Oliver Hadji teilt praxisnah sein fotografisches Wissen, während das Fotografen-Paar Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier beim Fotowalk Einblicke in die Ausstellung „Kanada – von Natur aus vielfältig“ gewährt (siehe Terminbox rechts).

Foto-Wettbewerb-Gewinner 2025, Nils Steiner: Elbphilharmonie im Morgennebel. © Nils Steiner

Der elbsommer-Fotowettbewerb findet unter dem Thema »Künstlerische Orte in der Hafen­City« statt und eröffnet für Teilnehmende die Chance, ab Herbst 2026 für circa sechs Monate bei der nächsten Open Art-Schau auf dem Überseeboulevard ausgestellt zu werden. Um sich der Jurybeurteilung zu stellen und beim Fotowettbewerb mitzumachen, müssen Teilnehmende im Wettbewerbszeitraum ihre fotografische Interpretation des Themas als Farbfoto auf Instagram hochladen, mit #fotosafari2026 versehen, mit @ueberseeboulevard_hafencity markieren und dem Account @ueberseeboulevard_hafencity folgen. Neben der Ausstellung des eigenen Bildes wird der elbsommer-Fotowettbewerb mit wertvollen Preisen des 25h Hotels HafenCity (1. Preis: Übernachtung und Frühstück), einem „Herzstück Menü“-Gutschein im Restaurant Heimat (2. Preis) und zwei Frühstücks-Gutscheinen im Restaurant Neni (3. Preis) prämiert. Marketing-Managerin Vivian Brodersen vom Überseequartier: „Beim Fotowettbewerb sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!“

Ein weiteres Highlight der elbsommer-Angebote des Überseequartiers sind wieder die drei Stand-up-Comedy-Events, unter anderem mit Marvin Spencer, May Mi oder Bea Herzog, jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr. Wie jedes Jahr im Sommer im Juni, Juli und August einfach vorbeischauen und gemeinsam auf dem Marktplatz des Überseeboulevards gute Laune genießen. Gerda Schmidt

Stand-up-Comedy-Termine

Fotosafari-Termine

Info Alle elbsommer-Veranstaltungen unter: elbsommer.com/veranstaltungen und überseequartier-nord.de