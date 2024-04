Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Ad hoc-Meldung. Schock-Nachricht für die HafenCity, Hamburg und Norddeutschland: Die für Donnerstag, 25. April 2024 große vorgesehene Eröffnungsshow des Westfield Hamburg-Übersequartiers ist heute morgen um 8.20 Uhr abgesagt und „auf Ende August 2024“ verschoben worden

Die Hiobsbotschaft, dass die geplante Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartiersr in 14 Tagen nicht stattfindet, hat alle Anwohner:innen, Gewerbetreibende und Interessenvertreter:innen von HafenCity, Innenstadt und Hamburg aufgeschreckt. Für Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des Überseequartiers Nord mit dem Überseeboulevard: „Neben dem Schock und der Enttäuschung müssen wir nach vorne schauen und im Sinne unserer Mieter und Kunden umplanen: volle Parkhäuser rund um die Baustelle, große Ansammlungen von Bauarbeitern auf dem Boulevard, erhöhtes Abfallaufkommen und weitere Einschränkungen machen es den Mietern und Besuchern des nördlichen Überseequartiers weiterhin nicht leicht. Wir haben uns sehr auf die neuen Entwicklungen ab 25. April gefreut, so lange gewartet und unsere Konzepte entsprechend auf das gesamte, geöffnete Überseequartier abgestellt. Nun sollte man die ungewollte Wartezeit nutzen, um gemeinsam noch besser zu werden“, so Weise gegenüber der HCZ HafenCity Zeitung.

Foto oben: Die für Donnerstag, 25. April 2024 große vorgesehene Eröffnungsshow des Westfield Hamburg-Übersequartiers ist heute morgen um 8.20 Uhr abgesagt und „auf Ende August 2024“ verschoben worden. © URW

Quartiersmanagerin Dr. Claudia Weise, Überseequartier Nord, Überseeboulevard: „Neben dem Schock und der Enttäuschung müssen wir nach vorne schauen und im Sinne unserer Mieter und Kunden umplanen.“ © Catrin-Anja Eichinger

Die Ad hoc-Meldung erreichte die HafenCity, Hamburg und Norddeutschland am Donnerstag, 11. April um 8.20 Uhr: Die für Donnerstag, 25. April 2024 große vorgesehene Eröffnungsshow des Westfield Hamburg-Übersequartiers wurde abgesagt und „auf Ende August 2024“ verschoben. Als Begründung teilte der Investor und Projektmanager Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mit: „Verschiebung der Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartier – Wasserschaden an zentraler technischer Anlage des Quartiers. Die Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartier, die ursprünglich für den 25. April geplant war, wird auf Ende August 2024 verschoben. Auf der Baustelle des Westfield Hamburg-Überseequartier ist es in einem Teil des Untergeschosses zu einem lokalen Eintritt von Grundwasser im Bereich einer zentralen technischen Anlage gekommen, die dadurch kurzfristig nicht in Betrieb genommen werden kann. Eine Analyse des Schadens in Zusammenarbeit mit unseren Planern und Ingenieuren hat umgehend begonnen. Mit Blick auf die Sommerferien und den saisonalen Einzelhandelskalender verschiebt Unibail-Rodamco-Westfield die Eröffnung auf Ende August 2024.“

Brigitte Allkemper, Geschäftsführerin City Management: „Als wir heute über die Verschiebung des Eröffnungstermins informiert wurden, waren wir alle zunächst sprachlos.“ © City Management

Und Brigitte Allkemper, Geschäftsführerin des City Management, das Top-Netzwerks mit Einzelhändlern, Grundeigentümern und Interessenvertretern der Innenstadt, betonte gegenüber der HCZ zur Terminverschiebung: „Als wir heute über die Verschiebung des Eröffnungstermins informiert wurden, waren wir alle zunächst sprachlos. Jeder Gesprächspartner äußert heute sein großes Bedauern sowohl für Unibail-Rodamco Westfield als auch für die MitarbeiterInnen der vielen Mietpartner, die nun vor einer unklaren Situation stehen. Bauprojekte und deren Unwägbarkeiten sind sicherlich schwer zu kalkulieren. Wir wünschen dem Hamburg Westfield-Überseequartier alles Gute und hoffen auf eine baldige Inbetriebnahme des Quartiers.“

Unabhängig vom Wasserschadens fiel die vergangenen Tage und Wochen immer wieder auf, dass es zunächst es eine klassische Volleröffnung werden sollte, dann wurde das Eröffnungszeitfenster bis zu den Sommerferien „gedehnt“ und in den jüngsten Tagen wurde von URW kommuniziert, dass der weitgehende Vollbetrieb des Quartiers sich bis in den Herbst hinein ziehen könnte. Die Eröffnung des Kreuzfahrtterminals war immer schon erst für den Sommer 2025 vorgesehen.

Einladung zur ursprünglich für 25. April geplanten Eröffnung des Überseequartiers. © URW

Für den Investor Unibail-Rodamco-Westfield (URW), den Überbringer der schlechten Nachricht, dass die Überseequartier-Eröffnung mindestens um vier Monate verschoben werden muss, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf HCZ-Anfrage mit: „In einem Teil des Untergeschosses dringt vereinzelt Grundwasser durch die Bodenplatte. In diesem Bereich befindet sich eine zentrale technische Anlage, die dadurch kurzfristig nicht in Betrieb genommen werden kann. Wir arbeiten mit unseren Planern und Ingenieuren zusammen, um den Schaden in den kommenden Wochen zu beheben und verschieben die Eröffnung mit Blick auf die Sommerferien und den saisonalen Einzelhandelskalender auf Ende August 2024. Gemäß aktuellem Kenntnisstand wird angenommen, dass die Behebung des Schadens selbst nur einige Wochen in Anspruch nehmen wird. Dadurch rutschen wir aber aus der Frühjahrsverkaufssaison, was für viele saisonal orientierte Einzelhändler eine Eröffnung unmöglich machen würde. Und unter zusätzlicher Berücksichtigung der Sommerferien ist dann für eine Eröffnung des Projekts der nächstgelegene geeignete Zeitpunkt im Einzelhandelskalender Ende August.“ Und gibt es nähere Informationen zu dem Wasserschaden-Umständen oder dem neuen Eröffnungstermin? „Wir haben keine weiteren Details, die wir zu diesem Zeitpunkt mitteilen können“, so der URW-Sprecher weiter, „aber wir werden weitere Updates zum Projekt und der Eröffnung Ende August bekannt geben, sobald wir der Eröffnung näher kommen.“

Ein Sprecher von Unibail-Rodamco-Westfield: „Wir haben keine weiteren Details, die wir zu diesem Zeitpunkt mitteilen können, aber wir werden weitere Updates zum Projekt und der Eröffnung Ende August bekannt geben, sobald wir der Eröffnung näher kommen.“ © moka-studio | URW

Wie heißt es doch so treffend und irgendwie auch blöde vertröstend zugleich: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wünschen wir mal das Beste für alle Beteiligten – und das Quartier HafenCity und seine Anwohner:innen. Wolfgang Timpe