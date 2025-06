Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Save the Date. Am Sonntag, 6. Juli, ab 16 Uhr feiert der Stadtteil im Herzen des Quartiers den »White-Table HafenCity« auf dem Überseeboulevard. Eine gesellige Verbindung zwischen Speicherstadt und Elbe – für Nachbarschaft, Netzwerk und ein gutes Miteinander

Eine erfolgreiche Idee, frisch aufgetischt. Zu Recht begehen viele Hamburger Stadtteile als geselligen und nachbarschaftlichen Ort der Zusammenkunft weiße Tafel-Feste. In der HafenCity gab es bereits 2011 (siehe Bild rechts) eine Initiative seitens der Gewerbetreibenden vom Überseeboulevard. Damals bestand der Stadtteil allerdings noch aus gefühlt drei Straßen und 200 Bewohnern:innen. Heute, 2025, als vollwertiger Stadtteil und gemeinsam mit den Initiatoren der Werbegemeinschaft Überseequartier e. V., dem Westfield Hamburg-Überseequartier und der HafenCity Zeitung, wird es einen neuen Aufschlag geben: den ersten White-Table HafenCity 2025. Wir möchten das charmante, gesellige und nachbarschaftliche Format auch bei uns im Quartier aufblühen lassen.

Foto oben: Weiße Nachbarschaft. Der frühe White-Table der noch jungen kleinen HafenCity-Gemeinde anno 2011. Jetzt folgt der neue Aufschlag mit dem White-Table HafenCity 2025 – ganz in Weiß und mit strahlender Laune und Lust auf Klönschnack.© Thomas Hampel

Am Sonntag, 6. Juli, ab 16 Uhr lädt der gesamte Überseeboulevard mit dem nördlichen Teil und gemeinsam mit dem Westfield-Quartier für den südlichen Teil ein und stellt den Überseeboulevard als Fußgängerzone im Herzen der HafenCity für Nachbarn und Netzwerker zur Verfügung. Der White-Table HafenCity 2025 ist öffentlich und kostenfrei: Freunde der HafenCity und Bewohner:innen bringen Tische mit, decken diese kreativ und weiß ein, kommen in weißer Kleidung, bringen eigene Speisen und Getränke mit und machen sich bei freier Platzwahl und lässiger Sitzordnung einen wunderschönen Sommertag!

Den Anfang machen zehn gedeckte Tische vom Überseeboulevard in Höhe Hausnummer 2/Andronaco. Daran anschließend kann sich jeder, der möchte, mit eigenen Tischen anschließen und diese Richtung Westfield aufbauen – dort startet vom Überseeplatz in der Mitte des neuen Quartiers das Westfield mit eigenen Tischen. Das Ziel ist ein langer gemeinsamer Tisch als gesellige Verbindung von der Speicherstadt bis zum neuen Überseequartier. Ob man allein, als Familie oder Hausgemeinschaft, mit Freunden oder als Gruppe kommt: Feiert euch selbst – und gerne auchzusammen mit neuen überraschenden Tischnachbarn, mit allen, die sich in der HafenCity wohlfühlen.

Als kleines Highlight werden unter allen teilnehmenden Tischen die drei wahrscheinlich kreativsten weißen Tische, die drei Best White-Tables, gewählt. Alle Tische bekommen Teilnahmekarten und Nummern. Diese können ausgefüllt werden, und unter allen Teilnehmer:innen werden dann die drei schönsten Tische prämiert. Auf die Gewinner:innen warten Restaurantgutscheine für jeweils ein Dinner für vier Personen.

Wem für den gedeckten Tisch noch das passende Geschirr oder die passenden Lebensmittel fehlen, hat am 6. Juli, einem verkaufsoffenen Sonntag, sogar noch bis 18 Uhr die Gelegenheit, vor Ort einzukaufen.

Also: Gerne schon mal das Ereignis in den Kalender eintragen, zu Hause oder mit Freunden ­Ideen zur Tischdekoration ausdenken und nur noch an eins denken: Gute Laune! Marc Sternberg

Info www.echt-hafencity.de