Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Innenstadt. Das Projekt Natürlich Hamburg! hat in Planten un Blomen einen »Garten der Wildpflanzen« geschaffen

Blütenpracht im Garten der Wildpflanzen. © Enver Hirsch

Der Garten der Wildpflanzen ist ein weiteres großes Highlight in Planten un Blomen. Er vereint einheimische Pflanzen und solche, die sich dem Klimawandel anpassen werden. Der wunderschöne Garten lädt das ganze Jahr zum Verweilen ein: Er hat eine lange Blühsaison und ändert sich wöchentlich zwischen Ende Februar und November. Die Biennale von Natürlich Hamburg! verbindet so Ökologie und ästhetische Gartenkunst. Das macht Natürlich Hamburg! aus – Deutschlands erstes Naturschutzgroßprojekt in einer Großstadt“, sagt Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank bei der Einweihung des Gartens.

Foto oben: Einweihung des Garten der Wildpflanzen in Planten un Blomen: Umweltsenatorin Katharina Fegebank (v. l.), Garten­architekt Tom Stuart-Smith, Dir. Prof. Matthias Herbert, Bundesamt für Naturschutz, und Ralf neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte. © Enver Hirsch

Der bekannte britische Landschaftsarchitekt Tom Stuart-Smith hat mit dem Garten der Wildpflanzen einen Raum geschaffen, der die Vielfalt heimischer und mitteleuropäischer Wildpflanzen in den Mittelpunkt stellt. Der Garten bietet nicht nur einen Ort der Ruhe und Begegnung, sondern lädt Besucher:innen dazu ein, die Schönheit naturnaher Pflanzungen zu entdecken.

Die städtischen Grünflächen sollen zu wertvollen Lebensräumen für Flora und Fauna werden und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen bereichern. Der neu geschaffene Garten fügt sich in das Konzept von Natürlich Hamburg! ein und soll demonstrieren, wie urbane Grünflächen nachhaltig gestaltet werden können.

Durch die gezielte Integration von Strukturen wie Trockenmauern, Totholzbereichen und Blühflächen wird die ökologische Funktion des Gartens gestärkt und die Ansiedlung von Insekten und anderer Kleintiere gefördert.

Natürlich Hamburg! führt eine Biennale durch. So soll alle zwei Jahre eine andere Fläche in Planten un Blomen naturnah umgestaltet werden. Entsprechend werden von 2021 bis 2032 sechs verschiedene Schaugärten fertiggestellt. Ralf Neubauer, Bezirkschef Mitte: „Der Garten zeigt uns allen beispielgebend, wie schön und pflegeleicht naturnahe Gestaltung im städtischen Raum, aber auch zuhause, sogar auf dem eigenen Balkon, gelingen kann.“ Wolfgang Timpe

Informationen unter: natuerlich.hamburg.de