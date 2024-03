Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Die Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. hat zum 10. Neujahrsempfang geladen, und bis zu 500 Gäste kamen zum Netzwerken, Kennenlernen und Genießen

Eine fröhliche Leichtigkeit der guten Laune lag in der Luft, fast wie bei den ersten öffentlichen Nach-Corona-Treffen, wo sich alle gemeinsam freuten, wieder gesellig sein zu können: Die Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. hatte eingeladen und feierte ein feines Jubiläum: den 10. Neujahrsempfang des smarten Nahversorgungs-, Einkaufs- und Outdoor-Vergnügungszentrums der HafenCity auf der Eventfläche „The Gallery“ im 25hours Hotel Hamburg HafenCity an der Osakaallee.

Foto oben: Politik meets HafenCity-Business bei bester Laune (v. l.): Hafen-Spezerei-Inhaber Lutz Kneissl, Arne Platzbecker, Anwalt und SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, Farid Müller, Die Grünen, Bürgerschaftsabgeordneter und früherer Vizepräsident der Hamburgischen Bürgerschaft, Antonio „Toni“ Fabrizi, Inhaber des Club 20457 und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V., Dr. Claudia Weise, BNP-Quartiersmanagerin Überseequartier Nord, Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, James Robert „Jimmy“ Blum, Unternehmer (unter anderem „Langschläfer-Flohmarkt“), Journalist und FDP-Bezirksabgeordneter Hamburg-Mitte, sowie Nils Kuprat, Inhaber Prime Time fitness. Antonio Fabrizi: „Das war das erste Mal, dass alle Politiker sich erstens kurz gefasst haben und zweitens den Stadtteil und seine Macher:innen und Bewohner:innen gefeiert haben. Ich bin begeistert!“ © Catrin-Anja Eichinger

Neujahrsempfang 2024 der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. zum 10. Jubiläum mit bis zu 500 Gästen in The Gallery des 25hours-Hotels: Netzwerken, als gäbe es kein Morgen. © Catrin-Anja Eichinger

Dr. Claudia Weise, BNP-Quartiersmanagerin des Überseequartiers Nord und im Vorstand der Werbegemeinschaft: „Wir, die Gewerbetreibenden vom Überseeboulevard und die HafenCity-Anwohner:innen, wir freuen uns über uns und feiern heute, dass wir seit zehn Jahren, die nicht immer einfach waren, erfolgreich netzwerken, zusammenhalten und uns immer wieder auch vergnügen – und uns jetzt auch auf die neuen Nachbarn vom Westfield Hamburg-Überseequartier freuen, die am 25. April eröffnen werden. Der Überseeboulevard ist geprägt durch eher kleinteilige individuelle Geschäfte und persönlich geprägte Inhaber-Atmosphäre. Was neben dem Tagesgeschäft und den alltäglichen Sorgen und Nöten vergessen wird, ist, dass wir als Werbegemeinschaft jedes Jahr bis zu 40 Events für die HafenCity und inzwischen auch Stammbesucher aus ganz Hamburg veranstalten – etwa mit unserem Top-Event Wine & Jazz, den Stand-up-Comedy-Veranstaltungen, dem sechswöchigen Weihnachtsmakt und, und, und. Es ist hier auf dem Überseeboulevard wie auch mit der gesamten HafenCity eine tolle Gemeinschaft. Und das soll bitte auch so bleiben. Und wir hoffen, dass das neue Überseequartier uns viele neue, neugierige Besucher:innen beschert.“

Das Team von Sencha Sushi aus der HafenCity verzauberte die Gäste des Neujahrsempfangs mit feinem Stil und tollen Köstlichkeiten. © Catrin-Anja Eichinger

Die Sushi-Parade für den zehnten Jubiläums-Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e.V. in The Gallery des 25hours-Hotels. © Catrin-Anja Eichinger

Nach ihrer ermunternden Auftaktrede begrüßte Managerin Claudia Weise noch jün­gere und ganz neue Mieter wie das Augen- und Laserzentrum Hamburg HafenCity Smile Eyes im ehemaligen Info-Pavillon Smile Eyes und seinen Chef Andreas Otto sowie Sencha Sushi, die die Neujahrsempfangsgäste mit ihren zauberhaften Sushi-Kreationen ebenso verwöhnten wie der Rewe Abholpunkt HafenCity in der Osakaallee mit seinen superleckeren veganen Sandwiches, die der künftige Rewe-Marktleiter Jens Piclum aus dem Überseequartier den Hungrigen reichte. „Das freut mich, dass sie Ihnen munden“, schmiss Piclum die Marketing-Playlist an, „dann besuchen Sie uns aber auch gegenüber, wenn wir am 25. April im Überseequartier eröffnen werden.“ Unvermeidlich.

Grand-Dame-Duo mit Unternehmerin Christina von Eye und Nina ­Schümann (r.), Bevollmächtigte der Landesgeschäftsführung Hamburg des Wirtschaftsrats der CDU e. V. © Catrin-Anja Eichinger

Gut drauf waren auch Gerhard Ludwig, Referent Marketing & Sonderprojekte S-Bahn Hamburg GmbH (l.), und Joachim „Jogi“ Kalb, Filialdirektor HafenCity Deutsche Bank AG. © Catrin-Anja Eichinger

Nach Claudia Weises Überseeboulevard-Laudatio hielt Antonio „Toni“ Fabrizi, Inhaber des Club 20457 und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V., seine lässige Ansprache an die Feier- und Netzwerk-Community: „Mensch, schön, dass ihr alle bei unserem 10. Neujahrsempfang da seid. Dass es schon der zehnte ist, kann ich immer noch nicht so richtig glauben. Wer war denn damals auch schon dabei?“ Und es reckten sich erstaunlich viele Hände in die Höhe. Tja, entgegen allen sich hartnäckig haltenden Alt-Hamburg-Gerüchten leben in der HafenCity tatsächlich Menschen – und dass zum Teil schon viele über zehn Jahre. Und immer mehr junge Familien und spannende Unternehmensprojekte auch. Wie sagte doch Toni Fabrizi als „Rausschmeißer“ in seiner Rede: „Lasst euch überraschen, lernt Leute kennen, schlendert über den Boulevard und habt Spaß!“

Feierbiester und Macher:innen des Quartiers (v. l.): Unternehmer Eckhard „Ecki“ Klindworth, TruckRepair Spezialist, Finanzberaterin Cornelia „Conny“ Klingler, Cornelia Klingler Finance, Joachim Kalb, Filialdirektor Deutsche Bank HafenCity, Singer-Songwriterin Kery Fay, die mit ihrer Band auf allen Konzertevents des Überseeboulevards dabei ist, Mirella Ehlers, Feelgood-Managerin und Vorstand des Nachbarschaftsvereins Netzwerk HafenCity e. V., Svenja Radloff, Mitarbeiterin von HIM, Hanseatischer Immobilienmakler GmbH, sowie Jonas Möhringer, IT-Unternehmer aus der HafenCity und Sommerfest-Mitorganisator des Nachbarschaftsvereins Netzwerk HafenCity e. V. Anwohnerin Conny Klingler: „Wir fühlen uns pudelwohl in der HafenCity!“ © Catrin-Anja Eichinger

Neuer Top-Mieter auf dem Überseeboulevard: Willkommen! Das Smile-Eyes-:)-Team um Firmenchef Andreas Otto (r.), das mit seiner Augen-Medizin- und -Lasertechnik in den großen ehemaligen Info-Pavillon eingezogen ist, der viele Jahre leer stand. © Catrin-Anja Eichinger

Das Schönheits-Epizentrum auf dem Überseeboulevard: Das Team Hauthafen um Inhaberin Dr. Anna Thevarajah mit dem zwei Monate jungen Nachwuchs. © Catrin-Anja Eichinger

Dass die folgenden Politiker­ansprachen nicht nur kurz, sondern auch prägnant waren, bestätigte der ehrliche Beifall des Publikums, als etwa Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft, festhielt: „Das, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, ist einerseits mit den Krisen, Kriegen oder auch dem erstarkenden Rechtsradikalismus bedrückend, auf der anderen Seite gibt es die Mut machenden Zeichen der Zivilgesellschaft für Demokratie und gegen Ausgrenzung und Hass. Und ich glaube, gerade hier in der HafenCity, wenn man schaut, was Sie hier zusammenbringen, wie man hier miteinander spricht, dann ist das hier im Quartier etwas, wofür auch Hamburg steht. Die HafenCity prägt eine Weltoffenheit, und Sie sind total kreativ. Und ich glaube, wir haben gemeinsam noch eine ganze Menge vor uns. Der Überseeboulevard bekommt mit der Eröffnung des Überseequartiers eine Art Scharnierfunktion für die Verbindung in die Innenstadt, wie auch anders herum.“ Na, dann mal los und weiter so. Wolfgang Timpe

Info

Mehr Informationen zum Überseequartier Nord und zum Überseeboulevard mit seinen Aktionen unter: www.überseequartier-nord.de und www.echt-hafencity.de

Speicherstadt Barista-Duo. Christian Barg, Leiter Fabrikladen der ­Speicherstadt-Kaffeerösterei, und eine Mitarbeiterin präsentierten ihre Genusswaren der Hacienda San Niclás GmbH. © Catrin-Anja Eichinger

Neue Nachbarn schätzen sich schon: Dr. Claudia Weise, Quartiers­managerin ­Überseequartier Nord, und Henning Riecken, Geschäftsführer Breuninger des ­neuen Mode- und Lifestyle-Hauses im Überseequartier. © Catrin-Anja Eichinger

Kollege und neue Nachbarschaft lässt grüßen: Jens Piclum, Filialleiter des neuen Rewe-Flagship-Marktes im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier ab 25. April und auch des Rewe-Abholpunktes in der Osakaallee, präsentierte leckere vegane Sandwiches und prächtig gefüllte Wraps und vieles mehr zum Genusswohl der Gäste des 10. Jubiläumsneujahrs-Empfangs der Eerbegemeinschaft Überseeboulevard e.V. © Catrin-Anja Eichinger

Marketing-Trio-Infernale: Karen Mester-Lichtsinn, Senior Marketing Manager Unibail-Rodamco-Westfield, mit Marc Sternberg, Sternberg Marketing und Überseeboulevard Marketer (l.) sowie Nils Kuprat, Inhaber und Marketing-Kreativer von Prime Time fitness. © Catrin-Anja Eichinger

Für den Geist in den Gläsern verantwortlich: Hafen-Spezerei Gründer:in und Rebensaft-Spender Yvonne Wickenthey-Kneissl und Lutz Kneissl auf dem 10. Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e.V. © Catrin-Anja Eichinger

Zweiter Lebensmittelpunkt HafenCity: Heinz-Jürgen Lorenz und seine Frau, leben in Frankfurt am Main und haben auch ein Domizil in der HafenCity. © Catrin-Anja Eichinger