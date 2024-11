Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

»Ein menschliches, unverwechselbares Antlitz der HafenCity und der HafenCity Zeitung« – Lichtmomente II. Die Fotografin Catrin-Anja Eichinger lebt auf St. Pauli, hat ihr Büro in der Speicherstadt und hält für die HCZ HafenCity Zeitung seit 2021 ikonische Entwicklungsschritte und Menschen des Quartiers fest. Eine Bilderstory

Ob der Designleuchtturm Lighthouse auf dem Baakenhöft, die Baakenbrücke im herbst­lichen Abendnebel oder das leuchtende Herz und Weltsymbol der HafenCity, die Elbphilharmonie mitten in den Abendlichtern des Hamburger Hafens und den Westen der HafenCity beschützend – ohne sie wäre die HafenCity Zeitung nur ein Blatt mit Bildern: die Fotografin Catrin-Anja Eichinger.

Die gebürtige Fränkin aus Nürnberg lebt seit 20 Jahren als Fotografin auf St. Pauli, hat ihr Büro seit elf Jahren in der Speicherstadt und bringt vor allem Menschen in ihrer einzigartigen Persönlichkeit zum Klingen – durch Porträts, in denen die Menschen zu uns sprechen, für Corporate-Magazine und digitale Medien Hamburger Unternehmen, in denen Mitarbeiter und Partner wahrnehmbar werden und sich entspannt uns Betrachtern öffnen. Seit 2021 fotografiert „die Catrin“, wie sie alle liebevoll nach näherem Kennenlernen und einer Zusammenarbeit nennen, unter anderem in Hamburgs jüngstem Stadtteil regelmäßig die Bewohner:innen und dort Arbeitenden für für die monatlich erscheinende HCZ HafenCity Zeitung – und ihre aktuellen vier digitalen Kanäle wie HCZ-Website, HCZ-Facebook, HCZ-Instagram und den HCZ-Newsletter.

Catrin-Anja Eichingers Fotos, Porträts und Reportagen geben der Medienmarke HCZ ein einzigartiges indidividuelles Gesicht. Die HCZ HafenCity Zeitung erhält durch das fotografische Handwerk der 48-Jährigen und ihr individuelles Einfühlungsvermögen in Menschen Charakter, Stil, Seele und Spirit. Sie verleiht der HCZ HafenCity Zeitung ein menschliches und unverwechselbares Antlitz. Wolfgang Timpe

Catrin-Anja Eichinger, Pickhuben 6, 20457 Hamburg, T. 0179-11 22 557, Kontakt: Catrin@eichinger.hamburg, www.eichinger.hamburg

Foto oben: 20. Januar 2022, Einzigartigkeit und Eigensinn. Das farbige Vexierspiel des Lighthouse in der Dämmerung des Tages steht an der Spitze des Baakenhöft in der HafenCity für Veränderung, Innovation und einmaliges Hafenflair. Der ästhetische Luxus-Wohn-Leuchtturm am Elbstrom mahnt Politik und Stadtgesellschaft, neben dem notwendigen Städtebau für viele auch die Kultur des Besonderen zu pflegen. © Catrin-Anja Eichinger

15. September 2021, Aufbruch und Melancholie. Baakenhafenbrücke, Lighthouse-UFO und Watermark Tower (r.) geben der Elbphilharmonie ein Passepartout. Für die einen ist diese Bildkomposition großstädtischer Hochbauwahn, für die anderen sind die Baukräne und Lichter der Großstadt ein Zeichen von Zukunft und urbaner Lebensqualität am Wasser. © Catrin-Anja Eichinger

26. Februar 2022, Stolz und Selbstbewusstsein. Wer hätte zu Bauzeiten und Millionengrab-Debatten daran gedacht: Die Elbphilharmonie, errichtet auf dem Kaispeicher A, ist mit ihrer Eröffnung am 11. Januar 2017 zu dem weltweiten Wahrzeichen der Freien und Hansestadt Hamburg geworden – für Weltoffenheit, Eleganz, Klangerlebnis, Musikvielfalt – und Volksplattform. Die Plaza ist Publikumsmagnet. © Catrin-Anja Eichinger

16. August 2023, Hafenerbe und Zukunft. Selbstbewusst trotzt der Schuppen 29 auf der Halbinsel Baakenhöft – ein Relikt der Hafenwirtschaft des Gestern. Bis Sommer 2028 wird dort nichts geplant. Milliardär Klaus-Michael Kühne will dort ein Opernhaus und der Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity e. V. ein grünes Stadtteilzentrum für alle schaffen. Wer gestaltet das Morgen? © Catrin-Anja Eichinger

6. Juli 2022, Presse-Kunst und Moderne. Der Blick vom Campus »Hammerbrooklyn« auf die Oberhafenbrücke erfasst die wachsende Stadt Hamburg mit ihren angrenzenden Quartieren HafenCity, ­Speicherstadt, Altstadt, St. Georg und Hammerbrook. Die eingerüsteten Deichtorhallen symbolisieren die erneuernde Energie von Kunst, das »Spiegel«-Gebäude die Freiheit des Worts. © Catrin-Anja Eichinger

20. April 2013, Frühlingsblüte und Nachbarschaft. Die Stadtteile Innenstadt und HafenCity sollen die Neue Mitte Hamburgs bilden. Die Quartiere zwischen Binnenalster und Elbe, zwischen Jungfernstieg und Westfield-Überseequartier definieren urbane Einkaufs- und Lebensqualität neu. © Catrin-Anja Eichinger

15. März 2023, Sinn und Suche. St. Katharinen, das gotische Kirchen-Juwel der Hafengesellschaft und der Altstadt, bildet heute ein Netzwerk- und Debattenzentrum der HafenCity. Neben seinen Ritualen will St. Katharinen auch ein lebendiger Debattenteil des Quartiers sein. © Catrin-Anja Eichinger

22. Mai 2022, Natur und Stadt. Die Innenhöfe der Wohnblocks im HafenCity-Quartier Baakenhafen sind grüne Oasen der Biodiversität. Dem verbauten Beton und der urbanen Wohndichte setzt man großzügig gestaltete Grün- und Gemeinschaftsflächen entgegen. © Catrin-Anja Eichinger