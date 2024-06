Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Kultur. Das Überseequartier Nord nimmt mit seinen erfolgreichen Events Fotowettbewerb und Fotosafari wieder an der Elbsommer-Reihe der HafenCity Hamburg GmbH teil

Anzeige. © ÜSQN

Ach ja, Oldies but Goldies: „In the summertime, when the weather is high …“, dröhnte es anno 1970 – vor 54 Jahren! – eines nachts auf den Radiowellen und der ewige Mungo-Jerry-Sommerhit ist vom damaligen One-Hit-Wonder zum Kultklassiker geworden. Möge dem diesjährigen Elbsommer-Festival, vom 1. Juni bis 31. August, und seinen kostenlosen und barrierefreien Events ein Traumwetter beschert werden. Mit dabei bei den vielfältigen Outdoor-Events ist auch wieder das Überseequartier Nord neben vielfältigen Programmen auch wieder mit seinem Fotowettbewerb und seiner Fotosafari, die im vergangenen Jahr erfolgreich Premiere feierten. Und, aus fotografischer Sicht, gibt es zum Glück kein schlechtes Wetter, sondern nur spannendes Licht und überraschende Motive.

Foto oben: Sonnenuntergang an der Außenalster. Eines der Gewinnerbilder der Fotosafari vom vergangenen Jahr an der Außenalster. © Patryk Schastok

„Aufgrund des großen Zuspruchs im letzten Jahr haben wir uns frühzeitig entschlossen, diesen Fotowettbewerb mit der Möglichkeit einer Ausstellung im Rahmen der nächsten Open- Art-Ausstellung auf dem Überseeboulevard zu wiederholen. Nun ist ist der Elbsommer am 1. Juni gestartet und wir sind wieder mit diesem kreativen und kostenlosen Angebot für Hamburger:innen dabei. Darüber hinaus bieten wir wieder lehrreiche Workshops an, bei denen die Teilnehmer:innen neue Seiten unserer schönen Hansestadt kennenlernen können“, erzählt Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property.

Das nördliche Überseequartier startet mit dem Fotowettbewerb vom 03. Juni bis zum 07. Juli. Alles rund um die Fotosafari, um das Thema Fotografie wird dann am Wochenende 29. und 30. Juni geboten. Für leidenschaftliche (Hobby-)Fotograf:innen findet der Fotowettbewerb in Kooperation mit „Smile Eyes Augenmedizin und Augenlasern“ und dem Reise-Premium-Magazin „Merian“ zum Thema „Das Glück an der Waterkant“ statt. Eine Fachjury – bestehend aus Oliver Hadji, „stern“- und „Vogue“-Fotograf sowie Vivian Brodersen, Marketingmanagerin des nördlichen Überseequartiers und Tinka Dippel, Chefredakteurin von „Merian“ – bewertet die Einsendungen. Die Gewinner:innen erhalten unter anderem einen Platz in der 30. Open-Art-Ausstellung ab September 2024 und werden dann Seite an Seite mit den Arbeiten von Greenpeace-Fotograf Markus Mauthe stehen.

Gesucht werden Aufnahmen in Farbe von Ihrem persönlichen Glücksmoment an der Waterkant. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Um teilzunehmen, muss man Follower der Accounts @merian.magazin und @ueberseeboulevard_hafencity sein und seine Fotos unter dem Event-Hashtag #fotosafari­ueberseequartier auf Instagram posten.

Zusätzlich finden am 29. und 30. Juni die Foto-Workshops und -Walks mit dem Fotografen Oliver Hadji statt sowie kuratierte Führungen durch die jüngst in Kooperation mit „Merian“ eröffnete 29. Open-Art-Ausstellung „East Africa – Atemberaubend schön“. Mit Fotografien des renommierten und ausgezeichneten Natur-, Landschafts- und Tierfotografen Michael Poliza, die das Wildlife sowie die Landschaft Ostafrikas auf spektakuläre und zugleich berührende Weise fünf Monate lang bis September präsentieren.

Elbsommer-Tanzen im Quartier. Im vergangenen Jahr wurde am Kirchenpauerkai im ­Baakenhafen ausgiebig das Tanzbein geschwungen und Nachbarschaft gepflegt. © Miguel Ferraz

Und wie bannt man denn das perfekte Porträt oder die stimmungsvolle Stadtaufnahme auf den digitalen Chip und kommt dann auch noch womöglich in die Endauswahl der Jury zum diesjährigen Fotowettbewerb im Rahmen des Elbsommers? Im Porträt-Workshop wird zum Beispiel handwerklich erklärt, wie es immer gelingen kann: das perfekte Porträt. Vogue-Fotograf Oliver Hadji, der unter anderem auch für „Vanity Fair“, „Spiegel“ und „Focus“ hinter der Kamera stand, zeigt in den Räumen von Smile Eyes, im Pavillon an der Osakaallee, seine Tipps und Tricks für richtige Belichtung, Kameraeinstellungen und Technik mit Unterstützung eines Models. Dabei kann dem Fotografen mithilfe eines Großbildschirms genau auf die Finger geschaut werden. Selbstverständlich dürfen auch alle Teilnehmer:innen selbst zur Kamera greifen und das neu Gelernte direkt umsetzen. Eine eigene Kamera oder besondere Kenntnisse mitzubringen ist nicht nötig, aber von Vorteil.

Kursleiter Oliver Hadji arbeitete in seinen diversen Heimatstädten Hamburg, New York und Paris. Eine seiner bekanntesten Serien hat er über seine eigene Zunft erstellt und dabei einige der bekanntesten Fotografen porträtiert. Viel Spaß bei Ihren Fotospaziergängen durch Hamburg und die HafenCity und trauen Sie sich, Ihre Arbeiten einzureichen. Mitmachen motiviert, verlieren kann niemand. Und den Sommer 2024 genießen Sie sozusagen nebenbei.

Anzeige. © HCH

Doch nicht nur Fotowettbe­werb und Fotosafari bieten Topattraktionen, sondern das gesamte Elbsommer-Festival 2024 mit seinen unzähligen Veranstaltungen bis zum 31. August. Plätze, Parks und Promenaden in der HafenCity und Rothenburgsort verwandeln sich in pulsierende Treffpunkte, darunter der zu Pfingsten neu eröffnete Strandkai in der westlichen HafenCity. Auch das neue Gemeinschaftshaus im Grasbrookpark öffnet erstmals seine Türen. In der östlichen HafenCity lädt die Botschaft der Wildtiere ein, im Park Entenwerder das interkulturelle Naje-Festival.

Der Elbsommer wird seit 2006 von der HafenCity Hamburg GmbH ausgerichtet. Die Veranstaltungen sind nicht-kommerziell, kostenlos und barrierefrei zugänglich. Ob Poetry-Slam, Stand-up-Comedy oder Tango Argentino, ob Yogakurse, Fotosafari, Kopfhörer-Disco oder historische Führungen: Im Angebot von 24 Programmpartner:innen ist für alle etwas dabei, insbesondere auch für Familien und Kinder.

Das Ziel der Veranstaltungsreihe, städtische Orte neu zu entdecken und für ein breites Publikum zu beleben, wird 2024 insbesondere auf dem Strandkai eingelöst. In direkter Wasserlage zwischen Elbe und Grasbrookhafen bieten die jüngst eröffneten Freiräume westlich des Marco-Polo-Towers eine spektakuläre Aussicht auf die Elbphilharmonie und den Hamburger Hafen. In dieser Atmosphäre präsentiert die Lesebühne Hamburger ZIEGEL junge Autor:innen (29.06./31.08., jeweils 17 Uhr), zudem gibt es ein Musikprojekt mit Konzert von ROCK KIDS e. V. (06.07., 15 Uhr) und Baustellentouren mit dem Kinderarchitekturzentrum HOCHFORM (07.07./31.08., jeweils 15 Uhr). Der „SunsetSound“ lockt mit Gratiskonzerten auf dem Strandkai (Stefan Jentsch und Daniel Scholz, 27.07./17.08., jeweils 17 Uhr). Mit offenen Türen lädt zudem das Gemeinschaftshaus am Grasbrookpark erstmals zu Erkundung und Austausch ein (06.07. / 10.08. 16 Uhr). In der östlichen HafenCity bietet die neue Botschaft der Wildtiere der Deutschen Wildtier Stiftung Entdeckungsreisen und Lernwerkstätten für Kinder (31.08. 10 Uhr). Im Entenwerder Park in Rothenburgsort bildet das interkulturelle Naje-Festival den Höhepunkt (22./23.06. ab 12 Uhr). Hamburg neu kennenzulernen lohnt sich. Wolfgang Timpe

Info Fotowettbewerb und Fotosafari

Der Fotowettbewerb geht vom 3. Juni bis 7. Juli 2024, die Fotosafari am Wochenende des 29. und 30. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr (startet immer zur vollen Stunde), Treffpunkt ist der Marktplatz auf dem Überseeboulevard.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, aber eine verbindliche Anmeldung über die E-Mail­Adresse Anmeldung.fotosafari@web.de ist nötig. Diese E-Mailadresse kann für alle drei Veranstaltungen genutzt werden, es sollte aber vermerkt werden, für welche Veranstaltung die Anmeldung gilt. Alle Infos zu den Preisen und Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs unter: www.überseequartier-nord.de/quartier-newsroom/detail/fotografie-wettbewerb-zum-elbsommer/

Info Elbsommer Weitere Informationen unter: www.elbsommer.com