Am 3. Juni läuft‘s wieder rund

Die Oster-Eröffnung des #WestfielHamburgÜberseequartier im März 2024 wirft ihre Schatten voraus.Der norddeutsche Well-Fitness-Anbieter #SportsClub, hat schon elf Studios u.a. in Hamburg, Flensburg und Rostock, will auf 1.500 qm im südlichen Überseequartier „im Fitness-Bereich mit einem „einzigartigem Flagship-Format“ Sport, Well-being und Gesundheit anbieten. Alexander Sosa, Geschäftsführer von Sports Club: „Wir freuen uns sehr, Teil dieses atemberaubenden Neubauprojektes in schönster Lage direkt am Wasser und zugleich mitten in der Stadt zu sein. Der 12. Sports Club wird einer der schönsten werden, soviel darf ich versprechen. Mit Panorama-Blick auf die Elbe, hochwertigster Ausstattung und den neuesten Gerätetechnologien.“ Und für Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield, gilt: „Mit Sports Club holen wir unseren Partner für Flagship-Fitness an Bord und schärfen das Profil vom Westfield Hamburg-Überseequartier mit Blick auf den gesellschaftlichen Trend-Bereich Sport, Well-being und Gesundheit.“ Was der Sports Club noch nachhaltiger und energieeffizienter im Überseequartier machen will, lesen sie oben in der Bio! Und auch unter: hafencityzeitung.com/wp-admin/post.php?post=2330235&action=edit

#HafenCity #URW #SortsClub #WestfieldHamburgÜberseequartier ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen