Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Innenstadt. Eröffnung des neuen Rathausquartiers mit französischem Flair im Zentrum der City

Am 19. September 2024 hat Hamburg die offizielle Eröffnung des neuen Rathausquartiers gefeiert, das nach mehrjähriger Planung und kurzer Bauphase fertiggestellt worden war. Das zentral gelegene Viertel in der City zwischen Rathausmarkt, Dom­platz und Nikolaifleet soll sich zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Besucher entwickeln. Es bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Gastronomie, Geschäften und neuen Begegnungsorten. Rund um die Rathausstraße, Kleine Johannisstraße, Große Bäckerstraße und den neu gestalteten Quartiersplatz Dornbusch befinden sich über 50 Läden sowie rund 25 Restaurants und Cafés.

Foto oben: Aktion Rotes Band. Einweihung des aufgewerteten neuen Rathausquartiers (v. l.): Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Mareike Menzel, Aufgabenträgerin Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH, David Kowalski, Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH, Nicole C. Unger, Initiatorin BID Rathausquartier, Moritz Möllers, Bruun & Möllers GmbH & Co. KG © Zum Felde BID / Stephan Wallocha

Neue Aufenthaltsqualität im Rathausquartier mit Blick in die neu gestaltete Kleine Johannisstraße als Fußgängerzone mit neuen Outdoor-Gastronomieangeboten und neuen hochwertigen Pflasterungen. In der Flucht der zentral gelegene Rathausmarkt der City. © BID Rathausquartier / Stephan Wallocha

Zur Eröffnung durchtrennten Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Nicole C. Unger, die Initiatorin des BID Rathausquartiers, sowie Mareike Menzel, Prokuristin der Zum Felde BID Projektgesellschaft, symbolisch das rote Band an der Kleinen Johannisstraße und hießen die Besucher:innen willkommen. Karen Pein lobte in ihrer Rede: „Das neue Rathausquartier ist wirklich gelungen und lädt mit großzügigen Gehwegen und viel neuem Grün zum Flanieren ein. Möglich wurde das durch das große Engagement der BID-Initiative Rathausquartier mit tatkräftiger Unterstützung meiner Be­hörde und durch den Bezirk Hamburg-Mitte. Ich freue mich sehr über das neue städtische Leben rund um die Rathausstraße, die Kleine Johannisstraße, die Große Bäckerstraße und den neu gestalteten Quartiersplatz Dornbusch und danke vor allem auch den privaten Akteuren für ihren großartigen Einsatz.“

Die HafenCity rückt näher an die Innenstadt

Ein zentrales Element der Entwicklung war die Umgestaltung der Kleinen Johannisstraße zur Fußgängerzone, die mit Sitzbänken und knapp 30 Bäumen aufgehübscht wurde. Dieser neue Bereich bietet eine erhöhte Aufenthaltsqualität, unter anderem dank der schlanken Bäume, die den Raum grün gestalten, ohne dabei das Licht zu blockieren. Auch der historische Katharinenweg im Herzen der Altstadt wurde neu belebt, und der Quartiersplatz Dornbusch erhielt ein modernes Gesicht mit einer großen Rundbank. Eine gestärkte Sichtachse vom Rathausmarkt bis zur Speicherstadt sorgt zudem für eine nahtlose Verbindung zwischen dem neuen Rathausquartier und dem benachbarten Nikolai-Quartier. Damit rückt jetzt die HafenCity Stück für Stück immer näher an die neuen Aufenthaltsorte und Laufwege von und zur Innenstadt heran.

Das Projekt wurde durch das 2021 gegründete Business Improvement District (BID) Rathausquartier ermöglicht, dem sich rund 40 Grundeigentümer angeschlossen hatten. Das BID Rathausquartier verfügte in seiner fünfjährigen Laufzeit über ein Budget von rund 3,67 Millionen Euro. Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) hat weitere vier Millionen Euro dazugegeben. Der Bezirk Hamburg-Mitte seinerseits hat die Planung gesteuert und die Durchführung des Projekts koordiniert.

Starke Zusammenarbeit von privater und öffentlicher Hand

Das BID Rathausquartier ist ein beredtes Beispiel für die Umsetzung der Ziele des Handlungskonzepts Innenstadt, in dem private Akteurinnen und Akteure, das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die BSW und viele weitere Behörden gemeinsam die Aufwertung eines bedeutenden Innenstadtquartiers betreiben. Mareike Menzel, Prokuristin der Zum Felde BID Projektgesellschaft, resümiert: „Die Einweihung des BID Rathausquartiers zeigt eindrucksvoll, wie stark die Zusammenarbeit von privater und öffentlicher Hand die Zukunft unserer Stadt gestalten kann.“

Das neue Quartier bietet auf rund 110 Metern Fußgängerzone eine vergrößerte Fläche von 9.100 Quadratmetern, 33 Bäume und mehr Sitzmöglichkeiten. Die Pkw-Stellplätze wurden reduziert. Nicole C. Unger, Sprecherin des Lenkungsausschusses BID Rathausquartier, hebt hervor: „Mit der neuen Fußgängerzone und der Wiederherstellung des alten Katharinenweges haben wir ein Viertel mit französischem Flair geschaffen, das Besucher zum Verweilen einlädt.“ Die Eröffnung des neuen Rathausquartiers stärke die Anziehungskraft der Hamburger Innenstadt weiter und bereichere das städtische Leben mit neuen Räumen für Begegnungen und Erholung. Harald Nebel

www.bid-rathausquartier.de