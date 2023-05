Conrad Meissler: Talsohle erreicht?

Die HafenCity-Nachbarschaft feierte heute eine kleine Andacht für den am Karsamstag tödlich verunglückten 7-jährigen Jungen an der Kreuzung Brooktprkai / Osakaallee. Das Netzwerk HafenCity e.V. stellte zum Erinnern einen weißen Schattenriss, einen Engel-Jungen auf, die Trauergemeinde legte Blumen nieder und sang gemeinsam das Lied „Das wünsch ich sehr“ – Melodie Detlev Jöcker und Text Kurt Rose (1984). Pastor Frank Engelbrecht von der Hauptkirche St. Katharinen hielt eine Trauerrede. Die Zeilen des Liedes trösteten, während ein stürmischer Regenguss zeitweise die Trauerrede wütend und befreiend zugleich untermalte: »Das wünsch ich sehr, / dass immer einer bei mir wär‘, / der lacht und spricht: / „Fürchte dich nicht!“«

Frank Engelbrecht nahm in seiner Ansprache die Gedanken auf: „So kommen wir zusammen: Für die Erinnerung an das Leben, das er sieben Jahre lang hatte; für die Erinnerung an das Leben, das er an dieser Stelle verlor; und für die Erinnerung an das Leben, das als großes Versprechen vor ihm lag: bis zu diesem Tag, dem 8. April, dem Samstag vor Ostern, bis zu dem Moment, als er diese Straße betrat, weil die Ampel für ihn auf Grün umsprang, und als er loslief, wie Kinder eben loslaufen, wenn sie freie Bahn haben, und wie das ja eigentlich auch richtig ist, weil zum Kind sein doch gehört, dass wir spielen und uns unbeschwert bewegen.

Und darum gehört zu unserer Erinnerung an sein Leben und an sein Streben auch, dass wir darüber nachdenken: Wie bekommen wir das hin, dass hier so etwas nie wieder geschieht, dass ein Kind sein Leben im Straßenverkehr verliert? Wie bekommen wir das hin, dass wir unsere Stadt so bauen und organisieren, dass das nicht passiert, dass die Schwachen und die Kleinen in einem Moment der Unaufmerksamkeit unter die Räder kommen.

Das Licht dieser Erinnerung an das Leben des Siebenjährigen wirft der weiße Schatten auf diesen Tag, der Engel, den wir heute mitten in unsere Stadt an diesem Straßenkreuz aufstellen. Lasst uns eintreten in das Licht dieser Erinnerung und für einen Moment stille werden im Gedenken. In diese Stille hinein legen wir Blumen dazu als leuchtende Zeichen der Erinnerung an den Siebenjährigen und als lebendigen Widerstand gegen das Vergessen."