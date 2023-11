Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Vorschau. Flussschifferkirche, St. Katharinen, Ökumenisches Forum und Netzwerk HafenCity e. V. empfangen Bischof Nikolaus in der HafenCity. Und der kommt stilecht mit dem Schiff

Ich freue mich auf die Veranstaltung, weil es einfach etwas Besonders ist, wenn der Nikolaus mit dem Schiff direkt in die HafenCity kommt“, sagt Pastorin Carolin Sauer von St. Katharinen.

Foto oben: Bischof Nikolauskommt mit der Barkasse der Flussschifferkirche in die HafenCity, und man singt gemeinsam Advents­lieder an verschiedenen Orten des Stadtteils – unterstützt von einem Bläserensemble. © Privat

Schon seit einigen Jahren hat Bischof Nikolaus die HafenCity fest im Blick. Mit der Barkasse der Flussschifferkirche lässt er sich in diesen Stadtteil bringen, um Familien und Kinder aus den Kitas und Schulen zu treffen. Gegen 16.15 Uhr wird es am Mittwoch, 6. Dezember 2023, eine kleine Prozession von den Magellan-Terrassen am Sandtorhafen zum Ökumenischen Forum in der Shanghaiallee geben. Unterwegs werden Adventslieder gesungen und der Bischof erzählt aus seinem Leben.

Diakon Mark Möller auf der Flussschifferkirche im Zollkanal mit Michel: „Nikolaus als ein schönes Gemeinschaftserlebnis“. © Artur Pflanz FotoDesignArt

In der Kapelle des Ökumenischen Forums gibt es dann einen interaktiven Abschluss mit dem Nikolaus. Danach sind die Teilnehmenden noch zu einem kostenlosen warmen Kinderpunsch eingeladen.

Die Idee der Veranstaltenden ist es, eine Adventsveranstaltung für Familien und Kinder anzubieten, die den Bischof Nikolaus zum Mittelpunkt hat. Nikolaus fand im Mittelalter Verbreitung als Name des heiligen Nikolaus, der im 4. Jahrhundert Bischof von Myra in Lykien war. Geschichten und Legenden zu Bischof Nikolaus werden erzählt, und in einem Umzug durch die HafenCity an verschiedenste Orte erleben die Kinder ihren Stadtteil neu.

„Der Advent ist eine Zeit, wo Kitsch und Kommerz eine große Rolle spielen. Wir bieten ein Adventserlebnis an, das Freude macht und sich auf ursprüngliche Traditionen und Deutungen besinnt“, betont Diakon Mark Möller vom Verein zur Förderung und Erhaltung der ev.-luth. Flussschifferkirche zu Hamburg e. V., der das Event zusammen mit Pastorin Carolin Sauer von St. Katharinen, dem Ökumenischen Forum sowie dem Netzwerk HafenCity e. V. und vielen ehrenamtlichen Helfer:innen organisiert.

„Wir machen mit, weil wir es lieben, mit unseren Aktionen Menschen in der HafenCity zusammenzubringen. Und auch, weil manche Geschichten ihren Zauber über Jahrhunderte nicht verlieren. Dazu gehören die Legenden des Heiligen Nikolaus“, erklärt Pastorin Sauer. Das gemeinsame Singen mit verteilten Liederzetteln und einem online verfügbaren QR-Code wird wie im vergangenen Jahr unterstützt durch ein Bläserensemble. Flussschifferkirche-Diakon Mark Möller: „Ich finde es besonders schön, den Advent und den Nikolaustag mit einem schönen Gemeinschaftserlebnis zu verbinden.“ Wolfgang Timpe

Info

Der große Umzug „Nikolaus kommt“ mit vielen Kindern und Eltern startet am 6. Dezember 2023, ab 16.15 Uhr an den Magellan-Terrassen am Sandtorhafen. Weitere Informationen unter: www.katharinen-hamburg.de und www.oefh.de und www.flussschifferkirche.de und www.netzwerk-hafencity.de