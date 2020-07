Endlich wieder Elphi

Ermunterer trifft Mutmacherin, Wirtschaftssenator #MichaelWesthagemann trifft #Foodlab-Gründerin #ChristinSiegemund. Beim Pre-Opening heute Vormittag im #Watermark-Bürogebäude der #HafenCity direkt an der Elbe und der Einfahrt Magdeburger Hafen an der Überseeallee 10 gelegen, ließ sich der parteilose Polit-Business-Manager Westhagemann fast 2 Std. lang mit Lust und guter Start-up-Laune in das #Netzwerk und die Infrastruktur vom #FoodlabHamburg mit seinen 52 Start-up-Arbeitsplätzen von Chefin Siegemund vertraut machen. „Ich finde es mutig und inspirierend“, so Westhagemann, „in Krisenzeiten mit unternehmerischen Mut ein solches Leuchtturmprojekt, das weltweit einzigartig ist, zu starten. An diesem tollen Standort mit Wasserlage zur richtigen Zeit.“ Das bislang weltweit einzigartige Konzept bietet auf 1200 qm einen Coworking Space für Food-Start-ups, Küchenplätze zum Testen, Kreieren, Fermentieren und Produzieren von Food Innovationen, ein Media- und Eventstudio für Shootings um Produkte professionell in Szene zu setzen, sowie einen Mini Shop. Außerdem eine Pop-up-Fläche, auf der alle vier Wochen ein neues Restaurantkonzept Platz findet, mittags wie auch am Abend.

Das Foodlab passe zu seinem Eindruck, dass die Coronakrise neue Chancen für neue Ideen und Konzepte biete. „Alles nimmt unheimlich Fahrt auf“, so der optimistische Innovationssenator. Ihm gefällt das „ganzheitliche nachhaltige Konzept“ von Unternehmerin Siegmund, sozusagen von der regionalen Produktion über den Genuss bis zum Abfall. „Das beginnt damit, dass wir vom Bauern eine Mail bekommen, an welchem Wochentag er schlachtet, damit es im Pop-up-Restaurant frisch auf den Tisch kommt und so wochenaktuell die Speisekarte im Foodlab-Restaurant bestimmt“, so Siegemund. Das neue nachhaltige Küchentempo passt dem Senator, hat er doch anno dunnemals in Ostwestfalen bei Siemens-Nixdorf vom alten Inhaber Nixdorf die Weisheit mitbekommen: „Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.“ Der Hamburger Wirtschaftschef schmunzelt zustimmend, wenn da umstehende Pre-Opening-Gäste an den Niedergang von Galerie-Karstadt-Kaufhof denken. „Ist doch verrückt“, flüstert Westhagemann im Wegdrehen zum nächsten Netzwerkplatz, „dass die als Einzelhändler einen Trend wie das Onlinebusiness verpasst haben.“

Für Foodlab-CEO Siegemund ist der Start des Unternehmens nur ein erster Schritt zu weiteren engmaschigen Vernetzungen mit den Großen der Foodbranche wie Edeka oder anderen. „Das Foodlab ist auch meine strategische Idee, eine Plattform“, so Siegemund, „von der aus ich für Hamburg ein einzigartiges Netzwerk in den Bereichen Food, Ernährung, Landwirtschaft, Kochen und Marketing knüpfen möchte.“ Mit Geschäftsführer Philipp Stradtmann von Bösch Boden Spies aus Hammerbrooklyn hat Christin Siegemund einen europäischen Player im Bereich Lebensmitteldiesntleistung und -entwicklung schon als Fan gewonnen.

Auf kleiner Flamme kochen noch Rezepteerfinderin Mrs. T oder der 25-jährige Foodlab-Dependance-Geschäftsführer Frederic Peters von Hanseatic Coffe Roastery, die die Gäste und Start-up-Mitarbeiter tagsüber mit bestem Kaffee&Co. versorgen und ab 18 Uhr ins Weinbar-Business mit Snacks umschalten. „Es ist eine einmalige Chance, an so einem kreativen Ort einen Kaffee-Flagship Store mit Lounge machen zu können.“ Das Ausprobieren und die ständige Weiterentwicklung ist nicht nur Lebensprinzip der gelernten Maketing- und Kommunikationsfrau und Mutter von 5-jährigen Zwillingsmädchen, sondern auch ihre Idee vom Foodlab Hamburg: „Wir wollen uns hier alle in die jeweiligen Prozesse eingrooven, von Produktauswahl, Rezepten, Serviceideen, Kochen und Businessplänen bis zum Marketing und der Produktion etwa von Werbung, Produktfotos und Imagefilmen für Social Media oder den Markt.“ Das Netzwerk im Foodlab unterstütze und berate, so Siegemund, aber erfolgreich machen müsse es jedes Start-up selbst – im kompakten Zeitrahmen. Das Pop-up-Restaurant wechselt jedenfalls alle 4 Wochen den Küchenchef oder die -chefin und das Konzept.

Und ganz vorne ist das Projekt auch bei der Quote: Sieben Frauen managen im Siegemund-Team das Foodlab Hamburg. Einen Wunsch an alle hat die Erfinderin Christin Siegemund noch: „Essen und Qualität müssen einen höheren Stellenwert bei den Deutschen bekommen. Dann darf hoffentlich wertvolles Essen künftig auch mal angemessen viel kosten." Ihr Vorbild: Die Skandinavier und die Londoner, da spiele die Qualität von Produkten und Gerichten eine Rolle, nicht ausschließlich der Preis. Na, dann mal Start ab.