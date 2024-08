Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Überseeboulevard. Nach den großen Ferien läutet in der HafenCity das Musik-Fest Wine&Jazz mit Live-Acts wie Kery Fay und ausgesuchten Weinchampions lässig den Spätsommer ein

Am 30. und 31. August verwandelt sich der Marktplatz am Überseeboulevard im nördlichen Überseequartier erneut in ein Paradies für Weinliebhaber und Musikfans. Das beliebte und bekannte Weinfest „Wine&Jazz“ in der HafenCity lädt alle Bewohner:innen und Freunde der HafenCity zu einer genussvollen Entdeckungsreise ein, bei der kulinarische Köstlichkeiten und mitreißender Jazz im Mittelpunkt stehen.

Foto oben: Die „Weine aus aller Welt“ von der Hafen-Spezerei umfassen sowohl „Hidden Champions“ als auch exklusive Weine, die durch hervorragende Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-­Leistungs-Verhältnis überzeugen – vom leichten Chardonnay aus Australien über fruchtige Sauvignons aus Österreich bis hin zu edlen Boutique-Weinen aus Portugal. © Überseequartier-Nord

Vielfalt an Weinen und Spezialitäten

In diesem Jahr präsentiert die renommierte Hafen-Spezerei unter dem Motto „Weine aus aller Welt“ eine beeindruckende Auswahl an Weinen. Vom leichten Chardonnay aus Frankreich über fruchtige Sauvignons aus Österreich bis hin zu edlen Boutique-Weinen aus Portugal – die Vielfalt der Weinbaugebiete ist schier grenzenlos. Die Hafen-Spezerei, eines der ersten Geschäfte in der HafenCity, hat sich als Top-Spezialist für Genuss etabliert. Ihr Sortiment umfasst sowohl „Hidden Champions“ als auch exklusive Weine, die durch hervorragende Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Der Club 20457, ein echtes Unikat in der HafenCity seit 2011, wird ebenfalls mit einem großen Weinstand vertreten sein. Die Weine des Club 20457, die pure Lebensfreude und positive Energie versprühen, stammen vom „Am Meer“-Sortiment des Weinguts Pfaffmann aus der Pfalz. Ob frisch, fruchtig, elegant oder kräftig, vollmundig intensiv: Diese Weine bestechen durch ihre Klarheit im Geschmack, ihre hohe Qualität und sind natürlich bio und vegan – ob Riesling, Grauburgunder oder der Chardonnay und Weißburgunder mit viel Frische, Saft und Kraft am Gaumen.

Das „Am Meer“-Weinsortiment des Club 20457 vom Weingut Pfaffmann aus der Pfalz versprüht pure Lebensfreude und positive Energie. © Überseequartier-Nord

Sencha Sushi stellt sich mit einem eigenen Weinstand vor und präsentiert Spitzenweine aus dem eigenen Sortiment: den Kitzer Dreisatz Sauvignon Blanc, Grauburgunder VDP vom Weingut Winter, Müller-Thurgau, Scheurebe, Silvaner und den Knyphausen Riesling „Knyp“. Ergänzt wird das Angebot um zwei extravagante Drinks: den Umeshu Spritz und den Yuzu-Lychee Spritz.

Jazz und kulinarische Highlights

Neben den exquisiten Weinen gibt es erstklassigen jungen, kreativen und stimmungsvollen Jazz auf die Ohren. Die Bühne wird an beiden Tagen abwechselnd bespielt, Künstlerinnen und Künstler wie Lars Pagelsen Trio, Steve Wiseman & Band, Uebertribe, Kery Fay & Piano (siehe Interview rechts) und Inusa Dawuda treten live auf und sorgen für die passende Stimmung auf dem Marktplatz.

Vielfältiges kulinarisches Angebot

Für das leibliche Wohl sorgen neben den ansässigen Gastronomen auch ergänzend die Food-Trucks Havn Fish mit Fisch-Spezialitäten und die Spätzle-Box mit herzhaften Käse-Spätzle.

Unterhaltung für die ganze Familie

Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Der Verein KinderKinder e. V. organisiert gemeinsam mit Rossmann am Samstag ein buntes Kinderprogramm zum Mitmachen.

Das sind die perfekten zwei feucht-fröhlichen und geselligen Sommertage am 30. und 31. August, jeweils ab 12 Uhr. Kommen Sie vorbei und erleben Sie unvergessliche Momente bei „Wine&Jazz“ in der HafenCity! Marc Sternberg

Info Weitere Informationen zum Fest „Wine&Jazz“ auf dem Überseeboulevard: www.überseequartier-nord.de oder www.echt-hafencity.de