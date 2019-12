Grünes Blinken

Premiere in der #hafencity. Die neue S-Bahn-Station Elbbrücken wurde mit viel Politprominenz am Samstag eingeweiht. Ab heute verkehren täglich 470 Züge auf der S3/S31 und mit dem spektakulären Skywalk verbinden sich U4 und S-Bahnstation. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher: „Mit einem architektonisch hochwertigen Bahnhofsgebäude verbindet die S-Bahn an den Elbbrücken jetzt den Hamburger Süden mit der HafenCity und dem zukünftigen Quartier Elbbrücken. Durch die Umsteigemöglichkeit in die U-Bahn entstehen neue Querverbindungen in weitere Stadtteile bis in den Hamburger Osten.“Das künftige HafenCity-Quartier #Elbbrücken und das neue 240 m hohe Stadteingangshochhaus #elbtower bekommen so direkte Nahverkehrsanbindung. Der Süden rückt ran! Und der Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann brachte Hamburg ein milliardenschwerses Versprechen mit ... #petertschentscher #spdhamburg #bahn #sbahn

