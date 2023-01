Tidehafen wird weiter ausgebaggert

Hossa! Noch 4x Schlafen, dann werden die Überraschungsgeschenke der 24 HafenCity-Partner:innen des Adventskalenders 2022 der HafenCity Zeitung, HCZ, gelüftet. Die Teilnahme an der Verlosung der 24 Gewinne hinter den 24 Türchen endett wie ausgeschrieben am 15. Dezember. Ab 16. Dezember wird verlost. Wir danken schon jetzt für den überragenden Erfiolg und die Teilnahme von über 1.000 Leser:innen am Adventskalender-Gewinnspiel der HCZ. Wer also auf den letzten Metern noch mitmachen will, muss sich sputen, denn auch die Bewerber-E-Mails mit Name, Adresse und Handynummer für die Türchen vom 16.-24. Dezember müssen bitte bis Do., 15. Dezember, 18 Uhr, bei uns eingegangen sein. Viel Glück und weiter viel Spaß mit dem Adventskalender 2022 der HafenCity Zeitung! Wer sich über die Partner noch einmal fix informieren will, findet alle 24 Türchen-Kugeln in unserer E-Paper-Ausgabe oben in der Bio! – und hier: hafencityzeitung.com/wp-content/uploads/2022/11/HCZ_12.2022.pdf ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen