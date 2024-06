Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Kultur. 48.000 Euro Zuschuss für die „Klasse“, die Renovierung und die Seetüchtigkeits-Fitness des Kultur- und Clubschiffs MS Stubnitz

Auch Schiffe müssen regelmäßig zum TÜV, oder zur „Klasse“, wie es in der Fachsprache der Seefahrt heißt – und das ist teuer. Für die Betreiber des Kulturschiffes MS Stubnitz sind die Kosten in Höhe von 150.000 bis 180.000 Euro allein kaum zu stemmen. Jetzt hat die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, durch eine gemeinsame Initiative der Deutschlandkoalition aus SPD, CDU und FDP, für die Klassifizierung 48.000 Euro bereitgestellt, damit Musikkultur, Clubbing, darstellende Künste, Kongresse, Veranstaltungen und Tagungen auf dem Trawler auchkünftig weitergehen können.

Foto oben: Die neue Liege-Heimat der MS Stubnitz auf der Norderelbe an den Elbbrücken. Stefan Hangl vom Vorstand des Kulturvereins des Clubschiffs MS Stubnitz: „Es gibt jetzt von allen ein Bekenntnis zu uns, das tut gut, so können wir arbeiten.“ © MS Stubnitz

Das MS-Stubnitz-Team mit Felix Stockmar (l.) und Stefan Hangl (2. v. r.) vom Vorstand des Kulturverein MS Stubnitz sowie Bezirksamtschef Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (2. v. l.), und Stefan Sousa, Sprecher des Cityausschuss‘ der Bezirksversammlung. Der Stubnitz-Vorstand: „Der Zuschuss des Bezirks für den diesjährigen Aufenthalt im Dock freut uns sehr und macht uns zuversichtlich, unser Spendenziel bis Ende Oktober 2024 zu erreichen.“ © SPD | Hamburg-Mitte

Die Freude der Stubnitz-Crew ist groß: „Der Zuschuss des Bezirks für den diesjährigen Aufenthalt im Dock freut uns sehr und macht uns zuversichtlich, unser Spendenziel bis Ende Oktober 2024 zu erreichen. Zum 60-jährigen Jubiläum sehen wir dies als klares und motivierendes Signal für viele weitere Jahre Kultur.Raumschiff Stubnitz in Hamburg!“ Stefan Sousa, Sprecher der SPD im City-Ausschuss der Bezirksversammlung: „Die MS Stubnitz ist ein wichtiger Bestandteil der vielfältigen Club- und Kulturlandschaft in Hamburg. Als Bezirkspolitik setzen wir alles daran, diese zu erhalten.“ Auch Nachbarin und Kommunalpolitikerin Sigrun Mast freut sich: „Das Schiff ist offen für uns Nachbarn, und der neue Liegeplatz an den Elbbrücken hat sich bewährt. Ich freue mich auf die glänzende Rückkehr aus der Werft!“ Wolfgang Timpe

Info Wer die Pflege und den betrieb der MS Stubnitz auch unterstützen möchte, kann an den gemeinnützigen Verein Motorschiff Stubnitz e. V. spenden – unter: www.stubnitz.com/spenden. Und wer die Stubnitz-Club-Vibes spüren will, sollte sich die passenden Acts aussuchen unter: www.stubnitz.com

Felix Stockmar (l.) und Stefan Hangl, vom Vorstand des Kulturvereins des Clubschiffs MS Stubnitz: „Es gibt jetzt von allen ein Bekenntnis zu uns, das tut gut, so können wir arbeiten.“ © Wolfgang Timpe