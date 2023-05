Nachbarschaftsfest: Kommen, quasseln, genießen

Sommerfest. Das diesjährige Sommerfest des Netzwerks HafenCity e. V. findet schon am Samstag, 8. Juli, statt – mit vielen tollen Premieren

Bald ist es wieder so weit, und das Netzwerk HafenCity e. V. feiert mit der Nachbarschaft, mit Freunden und Familien das große Nachbarschafts-Sommerfest 2023 im Lohsepark. Der Termin steht fest: Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr – gleich mal im Kalender eintragen! Auch in diesem Jahr wird es ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt, zum zweiten Mal einen Flohmarkt sowie kulinarische Highlights geben. Zahlreiche Bühnen-Acts stehen bereits: Man kann sich auf die Wiedergeburt der HafenCity-Band Normal Null mit Michael Baden und Gazzo freuen und zum HafenCity-Abschiedsauftritt von Pastor Frank Engelbrecht abhotten – er wechselt im Sommer zur Kirchengemeinde in Blankenese. „Frank“, wie ihn alle nur nennen, wird an seiner geliebten Mundharmonika und mit seiner Klub-K-Jam-Session der Nachbarschafts-Sommerfest-Gemeinde einheizen.

Foto oben: Kinder an den Stand: Die Freundinnen-Clique Vali (v.), Martha (l.), Julia (h.) und Clara, die „4 Kekse“, werden die Nachbarschaftsfest-Besucher:innen mit Selbstgebackenem verwöhnen und mit anderen Kindern viele neue Kinderaktionen anbieten. © Sebastian Baller

Und alle im Festkommitee der AG Feiern und Begegnen im Netzwerk HafenCity sind gespannt auf die Lohsepark-Premiere der Band Bel Étage des Netzwerk-Vorsitzenden Sebastian Baller. Weitere Premieren locken.Beim ausklingenden Teil des Nachbarschaftsfests werden neben den Musik-Gigs noch mehr Attraktionen geboten. Es erstmals ab 18 Uhr eine Cocktail-Theke mit eigens für das Netzwerk-Sommerfest kreierten Drinks geben. Ebenfalls exklusiv und neu für das Netzwerk-Sommerfest wird das selbst gebraute Bier eines HafenCity-Bewohners seine Premiere feiern. Eine weitere Neuheit wird sein, dass Kinder und Jugendliche sich auf einem eigens dafür vorgesehenen Stand selber präsentieren können und neben eigenen Aktionen und Spielen auch die „4 Kekse“ selbst gemachte Süßigkeiten für Groß und Klein anbieten.

Nachbarschaftsfest des Netzwerks HafenCity e.V. 2022 im Lohsepark: Hoffentlich lacht dem Stadtteil wieder die Sonne am Samstag, 8. Juli 2023. © Michael Kobienia

Bei den „4 Keksen“ handelt es sich um die Freundinnen Julia, Clara, Valentina und Martha. Die vier wohnen in der HafenCity, gehen seit einigen Jahren gemeinsam in die Katharinenschule und haben sich in ihrer Freizeit überlegt, eine eigene Keksproduktion zu starten. Diese ist in der Vergangenheit bereits gut angenommen worden. Gemeinsam backen sie nun auch für das Sommerfest ihre jeweiligen Lieblingskekssorten, die gegen eine Spende verköstigt werden können. Was im Anschluss mit den Spenden passiert, haben sich die vier Mädchen auch bereits überlegt. Sie wollen in soziales Engagement investieren.

Das Bühnenprogramm des Nachbarschaftsfests 2023 des Netzwerks HafenCity im Lohsepark verspricht tolle Premieren: Die Wiedergeburt der HafenCiBand NormalNull oder der Band Bel Etage – am Samstag, 8. Juli 2023. Und die Kinderkantorei schmettert wieder Songs wie hier 2022. © Catrin-Anja Eichinger

Hervorgegangen ist die Idee, Kinder aktiv in die Planung des Sommerfestes mit einzubeziehen, aus der AG Soziales im Netzwerk HafenCity e. V. Insbesondere arbeitet die Arbeitsgemeinschaft derzeit an der Konzepterarbeitung eines Kinderparlaments. Kinder sollen stärker eingebunden werden, um bei Entscheidungen, die für sie und ihren Lebensraum von Belang sind, mitreden zu dürfen und sich so in demokratischen Prozessen üben zu können. Erste Gespräche mit den in der HafenCity ansässigen Kitas und Schulen haben die Mitwirkenden der AG Soziales bereits mit einer großartigen Resonanz auf ihr Vorhaben führen können. Freuen Sie sich alle auf ein läs­siges Sommerfest im größten Park der HafenCity. Motto: Kommen, quasseln und genießen. Svenja Suhren

INFO

Das große Nachbarschafts-Sommerfest-HafenCity 2023 findet am Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr im Lohsepark statt. www.netzwerk-hafencity.de