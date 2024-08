Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Olympische Spiele. Lassen Sie sich mit dem Magazin »Paris.24« von tollen Bildern und spannenden Porträts und Berichten ganz klassisch von Olympia faszinieren

So kann Sport sein: der Beginn müde, das Finale einzigartig. Die Eröffnungsfeier Paris 2024 am Freitagabend, 26. Juli, begann bei mit den zersplitterten Seine-Bootstouren der Teams und ihren untergehenden Fahnenträgern sowie den bemühten Bildungsbotschaften irritierend mühselig. Zu viel Paris-Eitelkeit, zu wenig emotionale Sportler-Nähe.Das Finale, beginnend mit dem stillen Peace-Sologesang von John Lennons „Imagine“ über die Eiffelturm-Lasershow mit einer brillanten Céline-Dion-Wiederauferstehung mit dem Édith-Piaf-Chanson „L’hymne à l’amour“ bis zum Entzünden der Olympia-Flamme über Zinedine Zidane, Rafael Nadal und Inklusions-Olympioniken mit dem olympischen Feuer, das sich als gelb leuchtender Heißluftballon über Paris erhob, verdient nur ein Urteil: Finale Furioso!

Foto oben: Innovation: Das Olympische Feuer fliegt vom 26. Juli bis 11. August 2024 im Heißluftballon über Paris. © picture alliance / SvenSimon | Volker Essler/SVEN SIMON

11 Titelbilder, 11 Gewinner:innen: „Paris.24“-Verleger Olli Wurm spendet für die Leser:innen der HafenCity Zeitung 11 Magazine für die Lust auf Olympia! © Paris.24

Gewinnspiel Die HafenCity Zeitung verlost11x »Paris 2024«, das Magazin zu den 33. Olympischen Spielen der Neuzeit in Paris, die noch bis zum 11. August gehen. Das Magazin würdigt mit elf Titelbildern elf olympische Sportarten und Athleten. Bitte schrei­ben Sie uns eine ­E-Mailmit Ihrer Adresse und Ihrer Handynummer sowie mit dem Betreff ­„Paris 2024“ an: gewinnspiel@hafencityzeitung.com. Der ­Einsendeschluss ist Mittwoch, 7. August 2024, 18 Uhr.Der Rechtsweg ist aus­geschlossen. ­Adressen werden nicht an Dritte gegeben, ­automatisierte Mails nicht berücksichtigt.

Verleger Oliver „Olli“ Wurm: „von der Vision Olympia berührt“. © Privat

Und die 33. Spiele der Neuzeit beginnen ja erst noch. Lesen Sie mal, warum Verleger und Sportjournalist Oliver „Olli“ Wurm aus der HafenCity Olympia liebt und wir 11 Magazine seiner aktuellen „Paris.24“-Edition exklusiv für die Leser:innen der HafenCity Zeitung verlosen. Olli: „Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 war ich 14 Jahre alt – und saß mit großen Augen vor dem Fernseher, als der ‚Raketenmann‘ über 100.000 Köpfe hinweg ins Olympiastadion flog. 16 Sekunden, die Geschichte schrieben. 2004 war ich als Journalist vor Ort bei den Spielen in Athen, feierte mehrfach bis zum Morgengrauen mit den Athletinnen und Athleten im olympischen Dorf. Ja, eine Fußball-WM ist toll – aber Olympia ist für mich das mit Abstand größte Sportereignis. Weil es mehr ist als nur ein Wettstreit der Besten. Bei Olympia lasse ich mich auch von der Vision berühren, dass da über viele Wochen Tausende Menschen aus aller Welt und verschiedensten Kulturen zusammenkommen und sich im friedlichen, respektvollen Wettstreit messen. Es macht meinem Team und mir unglaublich viel Spaß, diesen großartigen Athlet:innen eine Magazin-Bühne zu bauen. Die haben das mehr als verdient. Was man beinahe vergessen hat: Am 29. November 2015 entschieden sich die Hamburger:innen in einem Bürgerschaftsreferendum gegen eine Bewerbung zur Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Hamburg. Die Vorlage wurde mit 51,6 gegen 48,4 Prozent der Stimmen abgelehnt. Ich war natürlich dafür. Wir hätten zu Fuß ins Olympiastadion gehen können. So schauen wir nun eben nach Paris. Das aber mit großer Freude. Die Spiele werden fantastisch.“ Wolfgang Timpe

