Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Advent. Am Montag, 18. November, öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz des Überseeboulevards wieder seine Pforten. Dieses Jahr feiert Eisstockschießen neben dem 13er-Kurs Winter-Minigolfen zu Füßen des Cinnamon Towers Premiere

Mit der Eröffnungsfeier am 21. November 2024 ab 18.30 Uhr läutet der Weihnachtsmarkt mit Tanzshow, Livemusik und weihnachtlichen Ansprachen feierlich die Vorweihnachtszeit im Überseequartier Nord ein. Auf dem Marktplatz am Überseeboulevard wird die Weihnachtslounge mit Sitzecke, Glühweinständen und gastronomischer Versorgung wieder durch 13 winterlich gestaltete Winter-Minigolfbahnen ergänzt. Neu auf dem Überseeboulevard ist dieses Jahr ergänzend eine Eisstockbahn.

Foto oben: Adventsstimmung auf dem Überseeboulevard mit dem großen Weihnachtsbaum. Quartiersmanagerin Claudia Weise: „Der Weihnachtsmarkt gehört für uns zu den Highlights.“ © Florian Janssen

Bereits am 18. November 2024 öffnen die Stände und Attraktionen – bis zum 29. Dezember können die Besucher:innen dann täglich von 12 bis 20.30 Uhr die Weihnachtslounge in der HafenCity erleben. Seit 15 Jahren bringt der HafenCity-Weihnachtsmarkt den gesamten Überseeboulevard mit Unterhaltung und besinnlichem Lichterglanz zum Leuchten.

Nikolaus und Engel verzaubern den Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

Wer noch Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, ist am Überseeboulevard genau richtig: Die zahlreichen Einzelhandelsgeschäfte bieten eine große Auswahl.

„Unser Weihnachtsmarkt gehört für uns jedes Jahr zu den Highlights auf dem Überseeboulevard. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste nach einem heißen Glühwein und Snacks auf eine Reise durch das Wintergolf-Wunderland zu schicken. Noch sportlicher wird es in diesem Jahr durch die zusätzliche Eisstockbahn. Die Besucher:innen können sich in der Winterlounge entspannen und gleichzeitig ein Abenteuer erleben, das auch für Schulklassen und Firmenfeiern gebucht werden kann“, erzählt Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers der BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland.

Neben dem 13er-Kurs des beliebten Wintergolfs feiert dieses Jahr das Eisstockschießen mit einer Bahn Premiere. © Catrin-Anja Eichinger

Außerdem findet wieder die Adventskalenderverlosung statt: Täglich um 18 Uhr öffnet der Weihnachtsengel ein Türchen, hinter dem sich insgesamt 47 tolle Preise verbergen. Neben den täglichen Hauptpreisen gibt es zusätzlich jeden Tag eine Prime-Time-­Fit­ness-­Mo­nats­mitgliedschaft und als Hauptgewinn eine Jahresmitgliedschaft am 24. Dezember zu gewinnen. Zu den Top-Preisen in diesem Jahr zählen Gutscheine vom 25hours Hotel und dem AMERON Hotel Hamburg Speicherstadt, SANDBOX VR, Wattlöper, der Hafen-Spezerei, dem Club 20457 und Tagespässe für das Spa im Westin Hamburg in der Elbphilharmonie sowie ein Fernglas von Smile Eyes.

Engel und Nikolaus sammeln für die Besucher:innen und Kinder des Weihnachtsmarkts auf dem Überseeboulevard Köstlichkeiten und kleine Aufmerksamkeiten ein. © Josef Sindelka

Feste Termine mit besonderen Aktionen sind zudem der Nikolausbesuch am 6. Dezember 2024 – eine gemeinsame Aktion mit der St. Katharinenkirche wird Kinderaugen auf dem Überseeboulevard zum Leuchten bringen. Der Nikolauszug der Haupt- und HafenCity-Kirche zieht um 17 Uhr über den Überseeboulevard. Begleitet von den festlichen Klängen eines Posaunenchors wird gemeinsam ein Lied gesungen, bevor der Nikolaus eine seiner bekannten Legenden erzählt und kleine Geschenke verteilt werden. Partner des diesjährigen Weihnachtsmarktes sind Smile Eyes und das Westfield Hamburg-Überseequartier. Vivian Brodersen

Info Weitere Informationen unter: www.überseequartier-nord.de/weihnachtsmarkt