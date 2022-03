￼»Geschwindigkeit ist der Schlüssel« 

#Hamburg zeigt erneut 🇺🇦Haltung – nach der #FridaysForFreedom“-Schüler:innen-Demo am Donnerstag🇺🇦 mit über 20.000 Teilnehmern zogen am heutigen Samstagmittag nach Polizeiangaben über 30.000 Demonstrierende unter dem Motto „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“ vom Jungfernstieg zum Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg am Mundsburger Damm. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Natalia Klitschko (Frau von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko), Sozialsenatorin und SPD-Hamburg-Chefin Melanie Leonhard sowie die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Dr. Iryna Tybinka, geißelten den Überfall Putins auf die Ukraine, forderten in ihren Reden am Jungfernstieg ein sofortiges Ende des Krieges und Respekt für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmungsrecht der Menschen und aller Völker – in der Ukraine, in Europa, auf der Welt.

Wie die #hafencity blau-gelb trägt, was der HCZ-Kolumnist #janehlert in der Literatur für Analogien zu Krieg und Frieden der #Weltliteratur findet und wie der HCZ-Chefredakteur Wolfgang Timpe den Putin-Überfall der Ukraine bewertet, findet Ihr hier: hafencityzeitung.com/hafencity-traegt-blau-gelb%EF%BF%BC%EF%BF%BC/ 🇺🇦PEACE🇺🇦

#standwithukraine #putinskrieg #ukraine #fuckputin #kiew #vitaliklitschko #nataliaklitschko #irynatybinka #FridaysForFuture #petertschentscher #carolaveit #katharinafegebank | © Fotos (10): www.citynewstv.de

