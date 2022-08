5 Fragen an… Christin Siegemund

Nun also doch: Das Westfield Hamburg-Überseequartier verschiebt den Eröffnungstermin von Herbst 2023 auf das Frühjahr 2024. Wie Unibail-Rodamco-Westfield (URW) meldet, „verzögert sich das Shoppingviertel im Überseequartier weiter“. Wie bei derzeit allen Städteplanungs- und Bauprojekten wird die „angespannten Marktlage im Bausektor, speziell auch mit Blick auf die Beschaffung von Baumaterialien, sowie den durch Corona-Pandemie und Ukrainekrieg stockenden Lieferketten“ als Grund dafür genannt.

Überraschend daran ist die Bekanntgabe von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zum jetzigen Zeitpunkt, hatte doch noch URW-Germany-Chef Andreas Hohlmann von Unibail-Rodamco-Westfield bei der großen Einzelhandelsmesse „The Retail Open House 2022“ am 12. Mai im Maritimen Museum Hamburg trotz der damals schon angespannten Lage im Markt gegenüber der HafenCity Zeitung zur Frage, ob URW am Eröffnungstermin Herbst 2023 festhalte, gesagt: „Definitiv ja – und es ist sehr ambitioniert, dessen sind wir uns bewusst. Nur wenn wir es schaffen, wirklich alle unsere Möglichkeiten, die uns unter anderem auch unsere Gruppe mit Synergien bietet, voll auszuschöpfen, können wir den Herbst 2023 als Eröffnungstermin für das Westfield Hamburg-Überseequartier halten. Obwohl die Lieferprobleme sowie die Preiserhöhungen auch an uns nicht spurlos vorübergehen, wollen wir den Eröffnungshorizont Herbst unbedingt halten. Es kostet uns viel Nerven, viel Geld und jede Menge Schweiß.“ Nun haben die „Synergien“ offenbat nicht mehr gereicht, um gegenüber Ankermietern und vor allem den ebenso wichtigen potenziellen Büromietern, glaubwürdig zu bleiben.

Nun habe man bei URW „die Eröffnung daher auf Frühjahr 2024 terminiert". Uups, „terminiert“, heißt ja wohl, nicht festgelegt. Schade, dass also auch einer der Big Player im Weltmarkt in Hamburg die Termin-Segel streichen muss. Zumal gerade die Baufortschritte an der Ostseite der Großbaustelle zum Magdeburger Hafen hin, unübersehbar sind. Und das in einer News-Zeit, wo der Wettbewerber Signa, der den Elbtower baut, gerade einen neuen Großfächen-Büromieter nach dem anderen verkündet. Also bleibt der Hoffnung nur die Hoffnung, dass es nach mehrmaligem Verschieben des Eröffnungstermins Überseequartier nun im Frühjahr 2024 wirklich was wird.

Im Überseequartier entstehen neben einem Kreuzfahrtterminal 14 Gebäude mit knapp 600 Wohnungen, drei Hotels der Accor-Gruppe, weitläufige Einzelhandels- und Entertainmentflächen (Rewe, Breuninger, Zara, Großkinos etc.) und viele tausend Quadratmeter Büro.