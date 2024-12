Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Mode ist vergänglich, Stil niemals“, sagte Coco Chanel in ihrer einzigartigen Lebens- und Berufsweisheit. Worte, deren allgemeinen Sinn wir handwerklich als HCZ HafenCity Zeitung immer anzustreben versucht haben. Das Echo der Grußworte und Reden wie auch die fröhliche Stimmung der Gäste unserer Festveranstaltung 15 Jahre ­HafenCity Zeitung haben uns darin bestärkt, dass wir offenbar mehr richtig als falsch gemacht haben (siehe Seite 4 bis 15). Danke dafür.

Und wirklich alle, die die HafenCity prägen und geprägt haben, kamen. Sie freuten sich gemeinsam aus Anlass der HCZ-Feier, unterhielten sich launig im stilvollen Ambiente und genossen den Sound der Live-Stimme von Singer-Songwriterin Kery Fay und die Rhythmen ihres Vaters Juri Ott an den Keyboards. An diesem Novemberabend bildete die HafenCity Zeitung das Lagerfeuer, um das sich alle aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft von Innenstadt und HafenCity versammelten, um sich auch ein wenig selbst und ihren jeweiligen Pioniergeist als Mit-Baumeister der HafenCity zu feiern. Zu Recht. Ein schönes modernes Dorftreffen!

Das rauschende Fest hätte ohne die Köstlichkeiten von Premiumpartner Strauchs Falco sowie seinem Serviceteam und den weiteren neun Unterstützer:innen nicht stattfinden können. Ich danke gerne und ausdrücklich unseren Premiumpartnern von HCH, HPA und CGH, von Dahler und DC Developements, von Breuninger und Unibail-Rodamco-Westfield, von Sydbank HafenCity, Überseequartier Nord und Club 20457. Sie alle geben uns als HCZ den Push, weiter mit Empathie und Kritik das Wachsen des Stadtteils zu begleiten.

Gerne genießen wir, noch leicht betört vom Fest, noch mal Coco Chanel: „Ich trinke Champagner nur zu zwei Gelegenheiten. Wenn ich verliebt bin und wenn nicht.“ In diesem Sinn wünschen wir Ihnen, liebe Leser:innen, User:innen, Kundinnen und Kunden wie auch uns, eine perlende Zukunft. Wolfgang Timpe

Wolfgang Timpe ist Chefredakteur und Herausgeber der HafenCity Zeitung HCZ und der vier digitalen Kanäle HCZ-Online, HCZ-Facebook, HCZ-Instagram und HCZ-Newsletter. Er ebt seit 2005 in der HafenCity.

Foto oben: Private-Public-Partnership Innenstadt (v. l.): Brigitte Allkemper, City Management Hamburg, ­Martin Wolfrat, Head of Hamburg, Art Invest real-estate (u. a. Alter Wall), und Nicole C. Unger, Inhaberin NCU Immobilien Concept und Innenstadt-Macherin.

Party-Pusher. 15-Jahre-Festmanager Jimmy Blum (l.) mit Bühnenstar und Singer-Songwriterin mit Zauberstimme Kery Fay sowie Sven-Uwe Blum, Rechtsanwalt und Mann von Jimmy. © Catrin-Anja Eichinger

SPD-Duo: Carola Veit, Bürgerschaftspräsiden­tin, und Stefan Metekol, Bezirksversammlungsabgeordneter Hamburg-Mitte. © Catrin-Anja Eichinger

Ab Sommer 2025 zieht die Hamburg Port Authority (HPA) ins frühere Unilever-Hauses am Strandkai. Jens Meier, ­CEO der HPA, mit Myriel Newerla. © Catrin-Anja Eichinger

Glücklichmacher. Hannelore Lay, ­Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung ­Kinderjahre, mit Unternehmer Niklas Thörner. © Catrin-Anja Eichinger

Werbe-Mastermind Frank-Michael „FM“ Schmidt, Chef von Scholz & Friends und WWP Deutschland. © Catrin-Anja Eichinger

Beste Laune mit SPD (v. l.): Brigitte Sely, Inhaberin Sely PR, Chiara Sharon-Büchner, Management Carlo Büchner, mit dem SPD-Bürgerschaftsabgeordneten für Hamburg-Mitte, Arne Platz­becker, Rechtsanwalt, und Julia Barth-Dworzynski, Master of Education, HafenCity. © Catrin-Anja Eichinger

Business-HafenCity-Pionier I: Dr. Andreas von Criegern, Partner der Sozietät Esche Schümann Commichau. © Catrin-Anja Eichinger

Zum sechsgängigen „Flying Bufett“, u. a. mit Graupenrisotto Surf ’n’ Turf (Foto oben) und Tranchen von Entrecote, Balsamicoschalotte, gerösteten Blumenkohlröschen, wurde u. a. Weißwein Altano Naturalmente Douro geboten. © Catrin-Anja Eichinger

Gewerbe-Hausmacht Überseeboulevard – mit Segen (v. l.): Joachim Kalb, Ex-Filialdirektor Deutsche Bank HafenCity, Lutz und Yvonne Kneissl mit Sohn Leon, Hafen-Spezerei, Vivian Brodersen, Marketing Überseequartier Nord, Marc Sternberg, Marketing Überseeboulevard, Frank Engelbrecht, Pastor-Legende St. Katharinen. © Catrin-Anja Eichinger

Stilvolle Tischdeko und Menükarte mit Falken-Symbol sorgten auf der Festveranstaltung ­

„15 Jahre HafenCity Zeitung“ für eine warme und stilvolle Atmosphäre. © Catrin-Anja Eichinger

Business-HafenCity-Pionier II: Tom Kemcke, Partner der Sozietät Esche Schümann Commichau. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCity-City-Manager:innen (v. l.): Theda Mustroph, Dirk Hünerbein und Minou Tikrani, ­Westfield, Brigtte Allkemper, City Management, Vivian Brodersen, Überseequartier Nord, ­Nicole C. Unger, City-Akteurin, und Franziska ­Dedekind, Otto Wulff Placemaking, BID. © Catrin-Anja Eichinger

Mr. HafenCity: Prof. Jürgen Bruns-Berentelg führte die HafenCity zum innerstädtischen Europa-Bau-Vorbild. © Catrin-Anja Eichinger

Stil- und Eventmanagement. Oliver Fuhse, Vodka-BAZIC-Lounge, Oberhafen, mit Karin Erens, Flugbegleiterin Lufthansa. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCityzens und Lokalpolitik-Fans. Rando Aust, Bereichsleiter Corporate Social Responsibility, ECE Group, mit seiner Frau Daniela Aust, Bürgerschaftskanzlei Hamburg – beide CDU. © Catrin-Anja Eichinger

Mann der Worte. Daniel Stricker, Senat, Büroleiter von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. © Catrin-Anja Eichinger

Coaching- und Weiterbildungs-Experten. Yvonne Funcke und ­Ralf Brenner, geschäftsführende Gesellschafter:in von der FROMM Managementseminare und -beratung, © Catrin-Anja Eichinger

Natur- und Nachhaltigkeitsfans. Malte Siegert, 1. Vorsitzender des Landesverbandes NABU Hamburg, mit Stephanie Völzow, Freelancer, Konzept • Text • Creative Consulting. © Catrin-Anja Eichinger

„Skol!“ rief der Sydbankchef Axel Grühn, und Antonio „Toni“ Fabrizi, Osakaallee, und Conceiçao Feist, Kaiserkai, nahmen es an. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCity-Stakeholder der frühen Jahre. Ursula Charlotte Stucke, Internistin bei Ärzte am Kaiserkai (l.), mit Iris Scheel, Geschäftsführerin Cruise Gate Hamburg am Sandtorkai. © Catrin-Anja Eichinger

Bewegen und bauen die neue Mitte Hamburgs (v. l.): Dr. Andreas Kleinau, Chef der HafenCity Hamburg, Nicole C. Unger, geschäftsführende Gesellschafterin von NCU Immobilien Concept und Innenstadt-Stimme, sowie Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft. © Catrin-Anja Eichinger

Festredner-Trio (v. r.): Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard, Geschäftsführerin Brigitte Allkemper vom City Management Hamburg und Antonio „Toni“ Fabrizi vom Club 20457 amüsieren sich vor ihren gefeierten Auftritten. © Catrin-Anja Eichinger

Toprede, topfit. Ole von Beust, CDU, der frühere Erste Bürgermeister Hamburgs, gab freundlich und klar den Entwicklern der HafenCity was mit auf den Weg: „Ein Verkehrskonzept ist, vorsichtig gesagt, nicht wirklich sichtbar. Es gibt verzweifelte Radfahrer, die sich nicht sicher fühlen, und es gibt genauso verzweifelte Autofahrer, die nicht vorankommen. Und zwischendrin Fußgänger, die sich behaupten müssen. Ich wünsche mir stattdessen ein ganzheitliches, ökologisches und den Menschen angepasstes Verkehrskonzept.“ © Catrin-Anja Eichinger

In entspannter Atmosphäre und mit Köstlichkeiten vom „Flying Bufett“ von Strauchs Falco wurden die Festreden diskutiert und viele freudige Wiedersehen gefeiert. © Catrin-Anja Eichinger

Unternehmerin trifft Politik. Kerstin Auer, Inhaberin von Bujah Bowls im Baakenhafen (l.), und Heike Sudmann, Die Linke, Bürgerschaftsabgeordnete und Stadtplanungs-Fan. © Catrin-Anja Eichinger

Erholung von der Baustelle. Thea Mustroph, General Manager Westfield Hamburg-Überseequartier, mit Dirk Hünerbein, Unibail-Rodamco-Westfield. © Catrin-Anja Eichinger

Pinneberg trifft HafenCity: Ugras ­Degirmenci, Geschäftsführer A. Beig Druckerei, die die HCZ schön macht. © Catrin-Anja Eichinger

Frauenenergie aus dem Stadtteil und Beiräte der HafenCity Hamburg (v. l.): Meike Ludza, Schulleiterin Campus HafenCity, Prof. Ulrike Gerhard, Beirätin HafenCity Hamburg und Geographisches Institut Heidelberg, und Christine Muruszach, Head of Landside ­Infrastructure, Hamburg Port Authority (HPA). © Catrin-Anja Eichinger

Norddeutsche Media-Kompetenz. ­Dennis Rößler, Leitung sh:z-Werbevermarktung, mit Partnerin Sarah Beumer. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCity-Netzwerker:in aus der Shanghaiallee. Wolfgang Weisbrod-Weber und seine Frau Jutta Weber. © Catrin-Anja Eichinger

City-Erneuerin. Prof. Elke Pahl-Weber, Innenstadt-Koordinatorin von Hamburgs Senat und Behörde für Stadtentwicklung. © Catrin-Anja Eichinger

Früherer HCZ-Mitherausgeber Thomas Hampel (l.), ­Fotograf und Chef von Elbe&Flut, und Thomas Jeche, HafenCity-Urgestein und Inhaber des Café-Bistros Feinkost-HafenCity am Kaiserkai. © Catrin-Anja Eichinger

Die gläserne Küche im Strauchs Falco und das Küchenteam waren lebendiger Teil des Festes. Tobias Strauch: „Wir haben gerne den Rahmen für dieses besondere Event gegeben, vor allem aufgrund der vielfältigen Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Anwohnern.“ © Catrin-Anja Eichinger

Innenstadt-Verbesserin. Franziska ­Dedekind, Otto Wulff Placemaking, Prokuristin und Leiterin des BID. © Catrin-Anja Eichinger

Redaktioneller Qualitätsfan. Harald Nebel, Soloselbstständiger und Innenstadt-Verantwortlicher der HCZ, mit seiner Tochter Hannah Nebel. © Catrin-Anja Eichinger

Die frühere HCZ-Mitherausgeberin Conceiçao Feist (r.) im Gespräch mit Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft (M.), und ­Jimmy Blum, FDP-Bezirksabgeordneter Hamburg-Mitte. © Catrin-Anja Eichinger

Macher:innen des AMERON Hotel ­Hamburg Speicherstadt: Alina Helbing (l.), Marketing & Sales Executive, und Hannah Liedtke. © Catrin-Anja Eichinger

Die Quartierssicherer Polizei Hamburg, PK 14, Caffamacherreihe (v. l.): Polizeibeamter Patrik Schäfer, Olaf Sobotta, Chef des Polizeikommisariats PK 14 in Hamburg-Mitte, und Polizei­beamter Sören Fabel, Bünabe, Bürgernaher Beamter der HafenCity. © Catrin-Anja Eichinger

Damen-Tandem. Regina Grünewald, Hotel­direktorin (r.), und Anna-Lena Petersen, Mar­keting-Manager, Kleinhuis Hotel Baseler Hof. © Catrin-Anja Eichinger

Gute-Laune-Macher. Nils Kuprat (l.), Prime Time fitness, und Marc Sternberg, Marketing Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

Media-Experten. Michael Witte, geschäftsführender Gesellschafter, und Kristina Immenroth, Anzeigenservice, L.A.CH. Schulz. © Catrin-Anja Eichinger

Menschen-Zusammenbringer. Sharam Honarbaksh, Netzwerker und Geschäftsführer Memberslounge, mit Dierk Behn. © Catrin-Anja Eichinger

Modemann und Berater. Michael Bischof, CEO ­Michael Bischof Consulting. © Catrin-Anja Eichinger

Dänisches Leuchtturmgebäude Sydbank, Am Sandtorkai/Großer Grasbrook: Axel Grühn, Filialdirektor Sydbank HafenCity, mit seiner Frau Christiane Grühn. © Catrin-Anja Eichinger

Die achtsame Stimme des Quartiers. Marianne Wellershoff, 2. Vorsitzende des Netzwerks HafenCity e. V. © Catrin-Anja Eichinger

Netzwerken mit reiner Freude. Minou Beatrice Tikrani, geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur Konstruktiv PR und u. a. auch freie Akzeptanzberaterin von Westfield Hamburg-Überseequartier, und Bürgerschaftsabgeordneter Farid Müller, Die Grünen. © Catrin-Anja Eichinger

Businesstalk unter Hamburgern. Rando Aust (l.), bei der ECE Group mit CEO Alexander Otto Leiter des Bereichs Corporate Social Responsibility, im Gespräch mit Dirk Hünerbein, Director of Development Austria & Germany, Unibail-Rodamco-Westfield. © Catrin-Anja Eichinger

Mit Rat und Tat für die HafenCity (v. l.): Philippa Hungar, Referentin der Geschäftsführung HafenCity Hamburg, Dr.-Ing. Gesa Matthes, Leitung Strategische Innovation HafenCity Hamburg, Tina Heine, Initiatorin des Elbjazz Festivals und Betreiberin von Hadley’s, mit Sebastian Baller, Geschäftsführer bbsMEDIEN – Die Kreativagentur. © Catrin-Anja Eichinger

Frühe HafenCity Fans vom Kaiserkai. Melanie Wagner, Director Dental Mailorder DACH bei Henry Schein, und ihr Mann Siegfried, Keyaccout-Manager Trilux. © Catrin-Anja Eichinger

Maritimes Kreuzfahrt-Management, HafenCity. Kathrin ­Schweppe-May, Marketing Cruise Gate Hamburg, CGH, mit Volkmar Bobzin. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCity-Wegbegleiter. Thomas Hampel (r.), ­Fotograf und Chef von Elbe&Flut, mit Pastor Frank Engelbrecht. © Catrin-Anja Eichinger

Stadtteil-Kümmerer. Klaus Lübke, SPD-­Veddel, und seine Frau Sigrun Mast, Rechtsanwältin, Rose & Partner. © Catrin-Anja Eichinger

HCZ-Look-Chefin. Grafikdesignerin Susanne Gieseke. © Catrin-Anja Eichinger

Kaiserkai-Kommunikation (v. r.): Ursula Charlotte Stucke, Internistin bei Ärzte am Kaiserkai, mit ­Raphael Adrian Herder, Inhaber und Luxusimmobilienmakler von HCH Der HafenCity-Makler am Kaiserkai/Vasco-da-Gama-Platz, und seiner Frau Jana Birkner. © Catrin-Anja Eichinger

Liberale Freude und politische Harmonie und Offensivgeist: Katarina Blume, Stv. Landesvorsitzende FDP Hamburg und Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl am 2. März 2025, mit Jimmy Blum, Bezirksabgeordneter der FDP, HafenCity-Bewohner mit seinem Mann und Rechtsanwalt Sven-Uwe Blum und Manager von Stadtteil-Flohmärkten, u. a. des legendä­ren Langschläfer-Flohmarkts auf dem Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCityzens der frühen Jahre(v. l.): Joachim „Jogi“ Kalb, Ex-Filialdirektor Deutsche Bank, Svenja Radlof und Erhan Karasu, Geschäftsführerin und geschäftsführender Gesellschafter von HIM Hanseatischer Immobilienmakler, Nils Kuprat, Inhaber des Prime-Time-fitness-Clubs auf dem Überseeboulevard (inzwischen auch in Winterhude, auf Kampnagel und in der Innenstadt) sowie Wolfgang Weisbrod-Weber, u. a. Verkehrsexperte im Netzwerk Hafen City e. V., und seine Frau Jutta Weber. © Catrin-Anja Eichinger

Premiumpartner Breuninger, mit 14.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche der Ankermieter im Westfield Hamburg-Überseequartier, hatte als Abschieds-Goodie für die ­Gäste liebevoll 150 Taschen mit exquisiten Pralinen, einem Nocera-Reisegutschein und der ­Jubiläumsausgabe der HafenCity Zeitung für den Nachhauseweg gefüllt. © Catrin-Anja Eichinger

Lässige Konzentration (v. l., vordere Reihe): Erhan Karasu, geschaäftsführender Gesellschafter HIM Hanseatischer-Immobilienmakler, Henning Riecken, Breuninger-Geschäftsführer an der Chicagostraße, Iris Neitmann, Inhaberin der Galerie Forum StadtLandKunst am Sandtorpark, und Kerstin Auer, Inhaberin des veganen Hotspots Bujah Bowls in der Baakenallee. © Catrin-Anja Eichinger