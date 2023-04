Brautmoden: »Die Liebe stirbt nie aus!«

Jawort-Kultur. Der globale Brautmoden-Anbieter True Society kennt die Träume seiner Kundinnen

Viele Mädchen träumen davon, hauptberuflich Prinzessin werden. Da das in der Regel nicht klappt, switchen sie früh um in eine unvergessliche Traumhhochzeit mit dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin – natürlich in einem sensationellem Kleid. Das bleibt fester Bestandteil in der Lebensplanung bis zum Vollzug, dem Jawort. Und hier setzt das Konzept von True Society am Überseeboulevard an. „Wir bieten einen atemberaubenden Service für den schönsten Tag im Leben“, erklärt Martine Harris. Sie ist CEO der globalen Brautschmiede True Society.

Foto oben: Träume in Weiß. True-Society-CEO Martine Harris zum Standort HafenCity: „Die moderne Nachbarschaft und unsere innovativen Ideen passen hervorragend zusammen.“ © True Society

Die Reise von True Socie-ty begann vor zwölf Jahren in Kansas City mit dem ersten Einzelhandelsgeschäft, in den letzten fünf Jahren entwickelte man sich zu einem globalen Unternehmen, das Brautträume wahr werden lässt. Nun kommt nach Standorten in den USA, der Schweiz und Österreich Deutschland auf die Liste der Flagship-Stores. „Hamburg und speziell die HafenCity war von Beginn der Planung der Erweiterung unserer ,Point of Sales‘ unser Top-Wunschstandort.“ Und Martine Harris fügt hinzu: „Wir sind hier sehr gut zu erreichen, und die moderne Nachbarschaft und unsere innovativen Ideen passen hervorragend zusammen.“

2022 hat die lesbische Siegerin von „The Voice of Switzerland“ zu ihrer langjährigen ­Partnerin Ja gesagt. Nach neun Jahren Beziehung haben Tiziana Gulino (links) und Dania Maruccia den Weg zu True Society in Zug gefunden: True Society lebt Diversität. © True Society

Das neue Geschäft will alle Bräute auf dem Weg zur Traumhochzeit professionell begleiten. Hier wird von Anfang an durch einfühlsame Brautberater:innen auf jede Kleinigkeit geachtet. Der Weg zum richtigen Brautkleid soll mit True Society zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Wie der schönste Tag des Lebens soll auch die individuelle Beratung für die angehenden Bräute sein. Die weitläufigen Räume bieten viel Platz – auch für großzügige Umkleidekabinen. Vor jeder Kabine bieten einladende Lounges Platz für alle Begleitenden: Mütter, Schwiegermütter, beste Freundinnen und Freunde oder Geschwister. Die Mitarbeiter von True Society nehmen sich persönlich ausreichend Zeit, damit das perfekte, gut passende Brautkleid ausgewählt werden kann.

Nach wie vor sind alle Schattierungen von Weiß und insbesondere Elfenbein im Trend als Farbe der Brautkleider. Seit der Hochzeit von Königin Victoria im Jahr 1840 sind pompöse Kleider in Weiß als Farbe für das schönste Kleid im Leben gesetzt. Weiß steht als Sinnbild für Erneuerung und symbolisiert den Schritt in das gemeinsame Leben. Für Brautkleider in der heutigen Zeit gibt es verschiedene Abtönungen der Farbe Weiß: Elfenbein, Samtweiß, Aschweiß oder Perlmuttweiß.

CEO Martine Harris sicher, mit dem True-Society-Konzept weiterhin erfolgreich zu sein. Ist für sie doch klar: „Die Liebe stirbt nie aus!“ © True Society

Jede Braut entscheidet für sich, ob sie pompös oder schlicht vor dem Traualtar erscheinen möchte. Aktuell liegt der Trend bei Brautkleidern in den Details. Mit flexiblen Accessoires lässt sich das Kleid über den Tag individuell gestalten. Abnehmbare Gürtel, Überröcke oder Handschuhe empfehlen die Profis von True Society. Dass es sich bei den neuesten Trends für Brautkleider wirklich um individuelle Details handelt, zeigt die Entscheidung der Bräute für hohe Beinschlitze, übergroße Schleifen, sichtbare Korsagen, voluminöse Ärmel oder sinnliche Ausschnitte. Andere Bräute lieben traditionelle Kleider, die sich durch einen leichten Schimmer oder eine auffällige Schleppe absetzen.

True Society lebt vom ersten Tag der Gründung Diversität. Hier werden selbstverständlich Brautkleider in allen Größen angeboten. Und was nicht passt, wird individuell für jede Braut angefertigt. Im vergangenen Jahr hat die lesbische Siegerin von „The Voice of Switzerland“ zu ihrer langjährigen Partnerin Ja gesagt. Nach neun Jahren Beziehung haben Tiziana Gulino und Dania Maruccia den Weg zu True Society in Zug gefunden. Beide suchten sich individuell das passende Kleid aus.

Natürlich sollte auch bei dieser Zeremonie das Kleid das beste Geheimnis bis zu dem Augenblick vor dem Traualtar bleiben. Auch im Geschäft in Zug war es möglich, dass die beiden Bräute gleichzeitig mit ihren Berater:innen nach dem passenden Kleid suchten. Sie konnten sich die ganze Zeit austauschen, ohne dass sie sich dabei gesehen haben. So war die Überraschung am besonderen Tag der Trauung gewahrt.

Die Beratung geht weit übers eigentliche Kleid hinaus. Die Brautexpert:innen bei True Society empfehlen gern auch nachbarschaftliche Geschäfte, um die Hochzeitsvision der Braut zu vervollständigen. So sollen der Blumenschmuck oder der Anzug vom neuen Lebenspartner zu dem ausgesuchten Brautkleid passen. Darum ist sich CEO Martine Harris sicher, mit dem True-Society-Konzept weiterhin erfolgreich zu sein. Ist für sie doch klar: „Die Liebe stirbt nie aus!“ Jimmy Blum

Info True Society, Überseeboulevard 5, 20457 Hamburg.Weitere Informationen unter: www.truesociety.com