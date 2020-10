Bunter Bilderbogen

Bed-In 2020: Im Doppelbett der Owner Suite des #thewestinhamburg Hotel in der #elbphilharmonie covert das Trio The Silver Spoon vor der #hafencity-Kulisse die weltumspannende Friedensballade „Imagine“ von #johnlennon und erinnern heute, am 9. September, zu seinem 80. Geburtstag an die legendäre Bett-Protestaktion gegen den Krieg. Angelehnt ans legendäre Bed-In 1969 im Hilton Hotel in Amsterdam, als die beiden Popikonen damals tagelang im Bett gegen das weltweite Kriegstreiben protestierten und John Lennon dort auch sein „Give Peace A Chance“ schrieb, würdigen Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel und ihre beiden Band-Kollegen Billy King und Ben Barritt melancholisch-folkig den Beatles-Kopf und das globale Peace-Denkmal.

„John Lennon suchte in seinen Werken stets nach Wahrheit und Aufrichtigkeit. Er setzte seine Songs immer wieder wie Slogans für die gute Sache ein. Come Together, All You Need Is Love, Give Peace A Chance – einfache, eingängige Melodien, die jeder sofort mitsingen kann und Texte, die den Status Quo in Frage stellen. Lieder, die Zusammenhalt, Frieden und Liebe predigen,“ so Lennon-Fan Stefanie Hempel über das musikalische Erbe ihres Idols. „Bis heute bringt ,Imagine‘ die Menschen aller Nationen zusammen, spendet Trost und Zuversicht. In einer Welt, die weiterhin geprägt ist von Gewalt, Unruhen, Rassismus, Diskriminierung und Kriegen, sind John Lennons Musik und seine leidenschaftlichen Botschaften heute noch genauso relevant wie damals.“

Bei ihrem Bett-Konzert werden die drei Musiker von Grafikdesigner Maximilian „Max“ Voormann porträtiert. Mit der Visualisierung des „Bed-In im Westin“ folgt er den Spuren seines Vaters Klaus Voormann. Der bekannte Musiker und Grafiker war ein enger Freund der Beatles und designte nicht nur das Cover der revolutionären Beatles-LP „Revolver“, sondern ist auch als Bassist u.a. auf der Aufnahme von „Imagine“ zu hören. Hier gehts zum „Bed-In im Westin“-Video: youtu.be/IOBkMXByKtg ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen