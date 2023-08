Effekte, Tricks und Spaß

Heiligengeistfeld. Der Sommerdom 2023 läuft bis Sonntag, 20. August, und bietet mit „Mike’s Pitstop“ und „Heidi the Coaster“ zwei neue Fahrgeschäfte

Neuheiten Auto­lieb­haber kommen in „Mike’s Pitstop“ voll auf ihre Kosten. Die Besucher erwartet ein Spaß-Parcours auf vier Etagen und fünf Ebenen mit wackeligen Böden, Laufrädern, Licht- und Soundeffekten sowie weiteren Überraschungen rund um das Thema Auto, Werkstatt und Tuning. Mehr als 60 Effekte, Tricks und Spaßstationen sind in einem der größten Fun-Häuser Deutschlands verbaut. Einzigartig sind der knapp 30 Meter lange Wasserparcours und die XXL-Doppelspiralrutsche.

„Heidi the Coaster“ ist ein Boost-Spinning-Coaster und absolut familientauglich: Er ähnelt in der Fahrweise der Wilden Maus, allerdings mit drehbaren Gondeln. Mit dem Powerlift geht es zunächst auf eine Höhe von 13 Metern, bevor die verrückte Fahrt so richtig losgeht. Auf 430 Schienenmetern durchfahren die Gondeln Schrägkurven im 30-Grad-Winkel und zwei steile Abfahrten mit knapp 60 km/h – Training für die Lachmuskeln.

Höhepunkte 7. Regenbogentag: Am 3. August setzt der Hamburger Dom wieder ein Zeichen für Toleranz. In Kooperation mit Hamburg Pride e. V. und AHOI Events findet inzwischen der 7. Regenbogentag auf dem Sommerdom statt. Die Regenbogen-Parade für Akzeptanz und Vielfalt startet um 19 Uhr mit viel Konfetti, einer Sambaband und guter Laune vor dem Riesenrad und zieht dann stimmungsvoll über die in Regenbogenfarben geschmückte Dom-Meile. Be­gleitende Aktionen sowie die große Aftershow-Party ab 20.30 Uhr im Dock 12 runden den Abend ab.

GEWINNSPIEL Die HafenCity Zeitung verlost 1x 1 Dom-Freikarten-Paket im Wert von 200,– € für das Volksfestvergnügen „Sommerdom“ auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli. Der Sommerdom geht bis Sonntag, 20. August. Senden Sie uns eine ­E-Mail mit Ihrer Adresse und Ihrer Handynummer unter dem Stichwort „Sommerdom“ an gewinnspiel@hafencityzeitung.com. Der Einsendeschluss ist Mittwoch, 9. August 2023, 18 Uhr. Der Rechtsweg ist aus­geschlossen. ­Adressen werden nicht an Dritte gegeben, ­automatisierte Mails nicht berücksichtigt.

1. Dom-Sommerspiele: Erstmals werden am 10. August die Dom-Sommerspiele ausgetragen. Hierbei geht es nicht um höher, schnell, weiter, sondern um Geschicklichkeit. Mitmachen kann nach vorheriger Anmeldung jeder ab acht Jahren. Es gibt nach Alter unterteilte Wertungsgruppen. Die Teilnehmer absolvieren verschiedene Dom-Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen, Basketball sowie weitere Reaktions- und Wurfspiele. Für jede Disziplin gibt es Wertungspunkte. Ab 19 Uhr werden auf der Siegerehrung in der Feldstraße die drei ersten Plätze jeder Altersgruppe mit tollen Preisen geehrt. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter: www.dom-sommerspiele.de

Bummel, der Dom-Bär und Dom-Teddy: Wie gewohnt mischt sich Bummel jeden Mittwoch (16–18 Uhr) und Sonntag (15–17 Uhr) für Schnappschüsse, Schabernack und Knuddeleinheiten unter die kleinen und großen Gäste und sorgt für ausgelassene Stimmung. Bummel ist immer im Umfeld des Riesenrads anzutreffen. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. Übrigens: Im Kleinformat gibt es den Dom-Teddy bei den Spielgeschäften zu gewinnen und bei den Bauchläden zu kaufen.

Feuerwerk: Auf dem Sommerdom finden außer zur Eröffnung noch zwei weitere Feuerwerke statt. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am 4. August und am letzten Sommerdom-Freitag, 18. August, jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger Sommerdom ab. HCZ