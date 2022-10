„Eleven Decks“: Festakt!

Premiere. Der Projektentwickler DC Developments hat im südlichen Überseequartier fürs Edel-Wohnprojekt „Eleven Decks“ als Erster die Richtkrone hochgezogen. Stolze Bauarbeiter und Bauherren sind auch ein Symbol des Fertigwerdens im Westfield Hamburg-Überseequartier

Das Glück der Tüchtigen: Im Milliardenprojekt südliches Überseequartier feierte DC Developments mit seinen zurzeit 60 Bauarbeitern auf der Baustelle des Wohnprojekts „Eleven Decks“ mit 306 Wohnungen im künftigen Westfield Hamburg-Überseequartier als Erste das Richtfest auf der größten innerstädtischen Baustelle Europas. Und aller Voraussicht nach werden spätestens im Frühjahr 2024 (eher früher, denn ab November 2023 ist die Verlegung des Parketts geplant) auch die Mieter:innen und Eigentümer:innen in das markante Eckgebäude mit elf Terrassenwohnungen einziehen und so die neue Stadt im Stadtteil HafenCity als Erste bevölkern.

Foto oben: Lothar Schubert (l.) und Björn Dahler, Projektentwickler von „Eleven Decks“ und geschäftsführende Gesellschafter von DC Developments: „Sie schaffen hier mit uns ein besonderes Stück Stadt, das internationales Metropolenflair mit einem grünen Umfeld und dem Blick auf den Hafen und das Leben verbindet“, so Schubert zum Bauarbeiterteam.© Catrin-Anja Eichinger

Ein Symbol des Fertigwerdens – stolz weht die „Eleven Decks“-Richtkrone von DC Developments als erste über dem künftigen Westfield Hamburg-Überseequartier von Unibail-Rodamco-Westfield. „Das liegt in den Genen eines Developers“, lacht Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter des Projektentwicklers und Bauherren DC Developments. © Catrin-Anja Eichinger

„Eleven Decks“-Architekt Prof. Carsten Roth (l.) und Festredner Lothar Schubert vom Bauherrn DC Development: „Wir feiern heute die, die dies hier alles mit ihren Händen und ihrer Leidenschaft fürs Handwerk erschaffen haben.“ © Wolfgang Timpe

„Das ist nicht wirklich wichtig, dass man der Erste ist, aber es erfüllt Björn Dahler und mich schon mit großer Freude, dass wir als Erste Richtfest im Überseequartier feiern – vor allem mit Blick auf unser gesamtes Baustellenteam und alle Mitarbeiter:innen dahinter. Das liegt in den Genen eines Developers“, lacht Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter des Projektentwicklers und Bauherrn DC Developments. „Wir sind gerne immer vorne und zugleich sehr gut“, so Schubert. Und für den ausführenden Architekten Prof. Carsten Roth von Carsten Roth Architekt steht nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit mit den Partner:innen vor Ort fest: „Das ist Terrassenbau im ganz großen Maßstab! Die elf Terrassen, die sich gestaffelt zur Elbe hin abtreppen, geben dem ,Eleven Decks‘ seinen einzigartigen Charakter, und so konnten wir auch einen 1.500 Quadratmeter großen begrünten Innenhof mit Südausrichtung im ersten Geschoss über den Einzelhandelsflächen kreieren.“

„Eleven Decks“-Architekt Prof. Carsten Roth: »Das ist Terrassenbau im ganz großen Maßstab! Die elf Terrassen, die sich gestaffelt zur Elbe hin abtreppen, geben dem ,Eleven Decks‘ seinen einzigartigen Charakter, und so konnten wir auch einen 1.500 Quadratmeter großen begrünten Innenhof mit Südausrichtung im ersten Geschoss über den Einzelhandels­flächen kreieren.« © Catrin-Anja Eichinger

»Dieses Richtfest ist keine Marketing-Veranstaltung, sondern eine Botschaft an alle, was konsequentes Teamwork bei einem Bauprojekt erreichen kann. Wir feiern heute die, die dies hier alles mit ihren Händen und ihrer Leidenschaft fürs Handwerk erschaffen haben.«

Lothar Schubert, Bauherr, DC Developments

Großes Projekt, viele Verantwortliche (v. l.): Harald Löhle (Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Bauunternehmen), Björn Dahler (DC Developments, Bauherr), Architekt Prof. Carsten Roth (Carsten Roth Architekt), Lothar Schubert (DC Developments, Bauherr), Jacques Boursault (Director of Construction Westfield Hamburg-Überseequartier), Susanne Bühler (HafenCity Hamburg GmbH, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit), Karen Mester-Lichtsinn (Senior Marketing Manager, Unibail-Rodamco-Westfield/URW), Bartosz Liszko (Senior Development Manager, URW), Viktor Eskioglou (Senior Construction Manager Germany, URW), Fabian Maschlanka (LV Baumanagement AG). © Catrin-Anja Eichinger

Im kommenden Jahr, wenn der End- und Innenausbau im „Eleven Decks“ beginnt, werden 500 statt 60 Bauarbeiter verschiedenster Gewerke nur auf diesem einen Grundstück des Westfield Hamburg-Überseequartiers arbeiten. Der künftige Lebens- und Arbeitsmittelpunkt Überseequartier der HafenCity hat mit seinem stolzen Richtkranz im Innenhof des „Eleven Decks“ jetzt ein aktuelles Symbol des Fertigwerdens erhalten.

Susanne Bühler, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der HafenCity Hamburg GmbH, verwies darauf, dass selbst so ein modernes luxuriöses Wohnhaus im Überseequartier nicht alle Wünsche seiner Großstadtbewohner:innen erfüllen kann: „Mit dem südlichen Überseequartier bauen wir ein Stück Stadt und können mit Hilfe der Architekten und Stadtplaner modernes Wohnen umsetzen, aber nicht alle Wünsche erfüllen. Wie sagte doch Kurt Tucholsky mit Berliner Schnauze: ,Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn – aber abends zum Kino hast dus nicht weit.‘“ © Catrin Anja Eichinger

Mit seinem Richtfest am 15. September 2022 erreichte das Wohnprojekt „Eleven Decks“ nach dem Tief- und Erdgeschossbau durch Unibail-Ro-damco-Westfield seinen nächsten großen Meilenstein. Als erstes der drei Wohngebäude im Westfield Hamburg-Überseequartier feierte das Wohnprojekt des Projektenwicklers DC Developments Richtfest. Über elf Etagen werden sich die 21.000 Quadratmeter Wohnfläche des „Eleven Decks“ erstrecken und 306 Wohneinheiten, davon 224 Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments sowie 18 Penthouses mit eigenen begrünten Dachterrassen, Platz bieten. Zusammen mit dem bepflanzten Innenhof entstehen hier rund 3.500 Quadratmeter Grünfläche im Herzen der HafenCity. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Beim Feiern muss es scheppern: Polier Harald Löhle (r.) holt Schwung und hinterlässt mit Vorarbeiter Alfredo Barros … © Catrin-Anja Eichinger

… erfolgreich seine Spuren. Glück auf! – für den Bau, das Bauteam und überhaupt alle. © Catrin-Anja Eichinger

Für Festredner und Bauherr Schubert ist der Event keine billige Dankes-PR: „Dieses Richtfest ist keine Marketing-Veranstaltung, sondern, erst recht in diesen Zeiten, eine Botschaft an alle, was konsequentes Teamwork bei einem Bauprojekt erreichen kann. Wir feiern heute die, die dies hier alles mit ihren Händen und ihrer Leidenschaft fürs Handwerk erschaffen haben.“ Und Architekt Roth ist glücklich, dass die individuellen Gestaltungswünsche des Entwurfs, die Sonderanstrengungen und auch Kosten bewirken, auch real umgesetzt würden. So beanspruche zum Beispiel jeder einzelne Balkon zur San-Francisco-Straße und zur Überseeallee hin individuelle Einpassungen und Drehungen, um größtmögliche Intimität für die jeweilige Wohneinheit und ihren Balkon zu sichern und zugleich den einheitlichen Fassenentwurf zu beachten: „Wir sind jetzt hier im Hochhaus-Bereich, in dem wir komplexe, raffinierte Entwürfe umsetzen, die alle Planer und die Ausführenden zu Höchstleistungen anspornen. Bis heute hat das alles gut funktioniert, und wir sind alle, glaube ich, hier über uns hi-nausgewachsen.“

Bevor die Richtkrone in luftige Höhen gezogen wurde, betonte Lothar Schubert die herausragende Arbeit aller Beteiligten vor Ort: „Wir schaffen mit Ihnen einen Ort, der Begegnungen zwischen allen Generationen ermöglicht. Wo mitten im pulsierenden Hamburg gewohnt werden kann und vor allem auch das Leben im Grünen einen großen Stellenwert haben wird. Sie schaffen hier mit uns ein besonderes Stück Stadt, das internationales Metropolenflair mit einem grünen Umfeld und dem Blick auf den Hafen und das Leben verbindet.“

Das moderne Projekt des Architekten Prof. Carsten Roth will insbesondere mit seinen „Community Spaces“ neue Maßstäbe für Wohnkonzepte setzen: Diese Gemeinschaftsräume bieten den künftigen Bewohner:innen uneben Co-Working-Spaces und einem Fitness- und Yogaraum auch einen Clubbing-Bereich mit offener Küche, eine Lounge, die man hausintern über eine App reservieren kann, sowie einen Gaming Room.

„Mit diesem exklusiven Sharing-Konzept stellen sie eine Erweiterung der jeweiligen Apartments für ihre Bewohner:innen dar“, betont Schubert. Das innenausstatterische Gesamtkonzept wird von drei Interior-Linien des Designer-Duos Pasch Design komplettiert. Das Duo wird zudem die Community Spaces sowie den Eingangsbereich des „Eleven Decks“ gestalten, so DC Developments, „der dem Wohngebäude einen exklusiven Hotelcharme verleihen wird“. Wolfgang Timpe

Das Wohnprojekt Eleven Decks entsteht über den zwei Basisgeschossen von Unibail-Rodamco-Westfield, die als Einzelhandelsflächen dienen werden. Ab der dritten Etage bis zur elften wird sich das „Eleven Decks“ mit seinen 306 Wohneinheiten erstrecken, davon 224 Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments sowie 18 Penthouses mit eigenen Dachgärten. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Ein Highlight des Eleven Decks sind die Community Spaces, die den Bewohner:innen neben Co-Working-Spaces mit umfangreicher Ausstattung auch Fitness- und Yoga-Räumlichkeiten, einen Clubbing-Bereich mit offener Küche, Diningroom, Bar, Lounge sowie einen Gaming Room zur Verfügung stellen. Dazu wird es zum großen Innenhofgarten hin eine großzügige Terrasse mit Outdoor-Kitchen im sechsten Obergeschoss geben.

Stolz weht der erste „Eleven Decks“-Richtkranz von DC Developments über dem künftigen Westfield Überseequartier-Hamburg von Unibail-Rodamco-Westfield. © Catrin-Anja Eichinger

Aufsicht auf die 11 Rooftop-Penthouses des elfstöckigen Wohnprojekts „Eleven Decks“, die wie Schiffsdecks zur Elbe hin terrrassenförmig „abtreppen“ – mit Wohnnungsgrößen bis zu 200 Quadratmetern. Insgesamt gibt es in diesem Wohnprojekt 306 Wohnungen, davon insgesamt 18 Penthouse-Objekte und 224 Ein- und Zweizimmer-Apartsements. Bei rund 21.000 qm Wohnfläche bietet „Eleven Decks“ 3.500 qm biodiverse Grünflächen aus vielfältigem Flachdach bzw. Terrassen- und Innenhof-Begrünung. © DC Developments

Das Team von Unibail-Rodamco-Westfield beim Richtfest von „Eleven Decks“: Fabian Maschlanka, Construction Manager; Viktor Eskioglou, Senior Construction Manager; Jacques Boursault, Director of Construction Westfield Hamburg- Überseequartier; Thomas Kleist, Senior Construction Manager; Bartosz Liszko, Senior Development Manager; Karen Mester-Lichtsinn, Senior Marketing Manager; Christoph Quick, Senior Design Manager (v.l.). © Catrin-Anja Eichinger

Vorher, Stand September 2022: Der künftige Innenhof von „Eleven Decks“ gibt den Blick auf die vorgezogenen Gemeinschaftsräume in der 1. Etage des Wohnprojekts frei, die mit ihren Gemeinschafts-, Fitness-, Freizeiträumen und Co-Working-Spaces nach Süden ausgerichtet sein werden. © Wolfgang Timpe

Nachher, Vision Frühjahr 2024: Der begrünte Innenhof des „Eleven Decks“ wird auf 1.500 Quadratmetern und mit seinen nach Süden hin augerichteten Gemeinschaftsflächen ein Erholungsblickfang und ein Outdoor-Begegnungsort im Wohnprojekt sein. © DC Developments

Hamburger Stadtbau-Stil mit vorgegebenen Blickachsen und wiedererkennbaren optisch-ästhetischen Gestaltungslinien des Oberbaudirektors: Die rotfarbene Außenfassade nimmt in Richtung Elbe gen Süden die Anmutung der Speicherstadtfassaden auf, während von der Elbe aus Richtung Norden, wie bei vielen anderen Gebäuden der HafenCity, das mediterrane leuchtende Weiß Hamburgs am Wasser oft dominiert. © DC Developments

Ausblicke von den Penthouse-Wohnungen nach Süden gen Elbe und Hafen. © DC Developments