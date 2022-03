Endlich wieder richtig: HafenCity Run 2022!

Bye, bye, Corona-Auflagen. Das Comeback des Jahres 2022 feiert zum 20. Jubiläum der HafenCity Run 2022 – am Samstag, 18. Juni, wieder in großer Runde mit großen Teams. Seit 1. März 2022 kann sich angemeldet werden

Gemeinsam Laufen und Gutes tun. Im Sommer feiert der HafenCity Run (ehemals HSH Nordbank Run / Hamburg Commercial Bank Run) sein 20-jähriges Jubiläum. In den vergangenen zwei Dekaden ist die Mischung aus Firmenlauf, Charity und sportlicher Entdeckungsreise zur größten norddeutschen Veranstaltung ihrer Art avanciert. Auch die 20. Auflage wird an diesen Grundpfeilern festhalten, während sich die teilnehmenden Teams wieder auf eine neue Strecke freuen können, welche frische Impressionen von Europas größtem innerstädtischen Entwicklungsprojekt bereithält. „Pünktlich zum Jubiläum möchten wir den teilnehmenden Teams nach der langen Durststrecke endlich wieder das einzigartige und überaus beliebte Erlebnis-Paket bieten, welches gemeinsame, aktive Stunden in einem der aufregendsten Stadtteile Hamburgs verspricht“, freut sich Steven Richter, Geschäftsführer des Veranstalters BMS Die Laufgesellschaft, auf den Firmen- und Charity-Lauf im Sommer 2022..

Foto oben: Endlich das große Comeback zum Jubiläum: 20 Jahre HafenCity Run – am Sa., 18. Juni! Hier das Team der Hamburger Hochbahn beim letzten großen HafenCity-Run-Gig ohne Cotona-Beschränkungen beim Hamburg Commercial Bank Run 2019 (Ex-HSH-Nordban k-Run). © Wittert Sportfotografie

Gemeinsam die HafenCity entdecken. Der größte Firmenlauf mit Charity-Konzept und Spaß am kollektiven Laufen: Hier ein Firmenteam beim Hamburg Commercial Bank Run 2019 auf dem Henning-Voscherau-Platz am Restaurant des foodlab am Eingang Magdeburger Hafen. © Wittert Sportfotografie

Laufen durch den Lohsepark – beim Hamburg Commercial Bank Run 2019. © Wittert Sportfotografie

Seit jeher steht die Veranstaltung im Zeichen der Gemeinschaft, weshalb auf jeglichen Leistungsdruck verzichtet wird. So werden weiterhin keine Zeiten gestoppt oder Ergebnislisten veröffentlicht, während die Strecke mit der Länge von ca. 4 Kilometern für alle Teilnehmenden machbar ist. Einzige Voraussetzung ist, dass man ein Team mit mindestens 10 Personen ist. Auch in diesem Jahr werden die Teams vor dem Start individuell vorgestellt, bevor es geschlossen auf die Piste geht – einer der zahlreichen Höhepunkte, die dieses besondere Event prägen. Das obligatorische Gruppenfoto darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, welches anschließend die Lobby, das Büro oder den Gemeinschaftsraum als Andenken schmückt. Profis lassen sich im Vorfeld gar eigene Team-Shirts als optisches Erkennungszeichen erstellen. Auf Wunsch hilft der offizielle Ausstatter artiva Sports dabei, welcher jedem Team unverbindlich zwei Designvorschläge zusendet.

HafenCity Run: In den vergangenen zwei Dekaden ist die Mischung aus Firmenlauf, Charity und sportlicher Entdeckungsreise zur größten norddeutschen Veranstaltung ihrer Art avanciert.

Damit auch Wiederholungstäter*innen einen weiteren Anreiz für eine Rückkehr in die Stadt innerhalb der Stadt erhalten, bekommt das Jubiläum eine neue, ca. vier kilometerlange Strecke spendiert. Mit Hochdruck werden derzeit die Optionen für einen Streckenverlauf geprüft, der u.a. die östliche HafenCity in den Fokus rückt und den Teilnehmenden neue Eindrücke von aktuellen sowie zukünftigen Entwicklungsräumen liefert. Für große Stadtentwicklungsprojekte hat das Thema Nachhaltigkeit eine enorme Bedeutung. Passend dazu können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in diesem Jahr ihre Startnummer als Fahrticket zur An- und Abreise im HVV-Bereich nutzen.

Der gute Zweck wird eines der wichtigsten Motive sein, warum Hamburgs Wirtschaft am Sonnabend, dem 18. Juni – nach fast 1.100 Tagen Abstinenz – wieder gut gelaunt die Schuhe schnürt. Pro Team fließen 10 Euro und pro Startnummer 5 Euro an den Charity-Partner, den Hamburger Abendblatt hilft e.V.. Mit der bisherigen Spendensumme von rund 1,85 Mio. Euro konnte in der Vergangenheit bereits tausenden Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwächer gestellten Familien der Weg in den Vereinssport ermöglicht werden. Zukünftig sollen auch Kinder- und Jugendprojekte in Bereichen wie Kultur oder Bildung in den Genuss einer Förderung kommen können – schwerpunktmäßig in den elbnahen Nachbarstadtteilen Rothenburgsort, Veddel und Wilhelmsburg. Emanuel von Böselager

Mit der Mission „Kids in the Clubs“ haben die Kiddies für sich selbst und für viele Mitstreiter:innen im Laufsport geworben. © Witters Sportfotografie

Die Anmeldung zum HafenCity Run 2022 ist ab sofort unter www.hafencityrun.de möglich.