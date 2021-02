Essay: Ökologie und Ökonomie breiter aufstellen

Zwischen #Tradition und #Innovation. Neues Gesicht für das #Ökumenische Forum HafenCity in der Shanghaiallee in der #HafenCity: Maximiliane Kedaj (33) wird neue Pastorin im Ökumenischen Forum HafenCity. Sie tritt die Nachfolge von Pastorin Corinna Schmidt an, die bis zum 31. März 2021 die Geistliche Leitung wahrgenommen hatte. Frau Kedaj (Foto: Ökumenisches Forum HafenCity) ist Pastorin im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten) und arbeitet in der Friedenskirche Varel.

Die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Forums HafenCity wählten Maximiliane Kedaj gestern, 30. Januar 2020, online in einer digitalen Mitgliederversammlung.

Sie tritt ihr neues Amt im Sommer 2021 an. Stephan Dreyer (60), Sprecher des Vorstands im Ökumenischen Forum, erklärte nach der Wahl: „Mit ihrer offenen Art und ihrer Bereitschaft, Kirche zwischen Tradition und Innovation neu zu denken, wird sie viele Menschen in der HafenCity und in den Hamburger Kirchen gewinnen. Sie wird der Präsenz der Kirchen in der HafenCity ein Gesicht geben und das neue Konzept 2027 auch mit eigenen Ideen voranbringen.”

„Mitten drin, um Leben zu teilen“, so lautet der Leitsatz des Engagements des Ökumenischen Forums, das mit seiner Präsenz in der Hamburger HafenCity ein zentraler Ort für Menschen sein will, die neue zukunftsweisende Formen von Kirche erkunden. Informationen: www.oefh.de

