Fenster zum Schiff

Grüne Forschung. Hamburg will internationale Referenzmetropole für Nachhaltigkeit werden. Die HafenCity Uni (HCU) und ihr umtriebiger Präsident Prof. Jörg Müller-Lietzkow gewinnen renommierten Forschungspartner mit dem Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. Die Unterschrift zur Absichtserklärung zum Hamburg-Forschungsprojekt als nachhaltig wachsende Millionenmetropole am Wasser mit klimaneutraler Digitalstrahlkraft erfolgte heute morgen in der HCU in Anwesenheit von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Das gemeinsame Forschungszentrum von HCU und WI in Hamburg soll neue ganzheitliche Strategien für eine nachhaltige Metropolen-Gesellschaft entwickeln. An der HCU wird dazu eine Professur mit kleinem Mitarbeiterteam eingerichtet, die Anfang 2021 starten soll. Für Senatorin Fegebank eine „tolle Chance".