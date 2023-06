Funkelnde Kerzenkonzerte am Schuppen 50

Hafenart. Auf dem früheren Frachtschiff „MS Bleichen“ finden im Laderaum Luke II atmosphärisch einzigartige Candlelight-Pop-Klassik-Konzerte bei hundertfach flackerndem Kerzenschein statt

Rau und industriell – dafür steht der Hamburger Hafen mit seinen großen Frachtschiffen und Containerterminals. Eine romantische Konzertatmosphäre bei Kerzenschein kommt dabei eher selten auf. Auch nicht, wenn man sich auf der Veddel in Richtung „Motorschiff Bleichen“ aufmacht, das auf Höhe des Hamburger Hafenmuseums ankert. Es geht vorbei an der restaurierten „Peking“, an zahlreichen parkenden Lkw, dem Zoll und maritimen Lagerhäusern, ehe, fast schon versteckt, die „MS Bleichen“ vor Anker liegt.

Foto oben: Klassik im Hansahafen: Nach der aktiven Frachtschiff-Zeit wurde die „MS Bleichen“ 2007 von der Stiftung Hamburg Maritim vorm Abwracken gerettet. © Kim Katarina Klocke

Doch genau hier, an Bord dieses historischen Stückgutfrachters, empfängt einen das einzigartige Erlebnis der Candlelight-Konzerte mit seiner Extraportion melancholischer Stimmung und der Wohltat für Augen und Ohren. Mit dem Versprechen eines „multisensorischen Musikerlebnisses“ begeistern die Candlelight-Konzerte mittlerweile Besucher:innen in über 100 Städten weltweit. Ihr Mix aus klassischer Musik und moderner Songauswahl spricht dabei Klassik-Liebhaber:innen sowie Klassik-Neulinge gleichermaßen an.

Illuminierte Schiffskonzerte im Bauch der „MS Bleichen“: Das Streichquartett Donne ist ein multinationales Quartett, das sich aus ausgebildeten Klassik- wie auch Jazz-Streichmusiker:innen der Hamburger Musikhochschule zusammensetzt. © FeverCredit

Über das Deck der „MS Bleichen“ geht es hinunter in den alten Frachtraum, der heutzutage als maritime Eventlocation dient. Während es über Deck noch taghell ist, betritt man durch einen dunklen Vorhang hindurch eine eigene kleine Welt, die einen stimmungsvoll in das Licht unzähliger Kerzen abtauchen lässt. Dieser Überraschungseffekt des plötzlichen Kontrastes zum industriellen Hafenflair verfehlt seine Wirkung nicht: Fortgesetzt erklingen leise Ausrufe des Erstaunens, sobald die Besucher:innen durch den Vorhang treten und sich das Kerzenlichtermeer entfaltet.

Das Flackern der Kerzen taucht den alten Frachtraum in ein warmgelbes Licht, das einen spannenden Kontrast zu den rustikalen Stahlträgern und Holzplanken des alten Frachters bildet. Der Name Candlelight-Konzert ist hier Programm. Die Kerzen tauchen den gesamten Frachtraum und auch die kleine Bühne, die über und über mit Kerzen dekoriert ist, in eine warme Stimmung.

Für etwa 65 Minuten entführen einen die klassischen Klänge von Geigen und Cello in eine Welt abseits von Hektik und Schnelllebigkeit. Als die vier Musiker:innen des Streichquartetts Donne auf der kleinen Bühne Platz nehmen und das Licht so weit abgedunkelt wird, dass nur noch der Kerzenschein bleibt, wird es ganz still im Publikum. So still, dass man von draußen leise das Wasser der Elbe an die Außenwände des Schiffes plätschern hört. Das Streichquartett Donne ist ein multinationales Quartett, das sich aus ausgebildeten Klassik-wie Jazz-Streichmusiker:innen der Hamburger Musikhochschule zusammensetzt. Die Candlelight-Konzerte setzen dabei unter anderem auch gezielt auf die Einbindung lokaler Musiker:innen.

MS BLEICHEN Das „Motorschiff Bleichen“, die MS Bleichen, ist ein historischer Stückgutfrachter, der seit 2013 unter Denkmalschutz steht und zugleich weiterhin fahrtüchtig ist. 1958 wurde das Schiff auf der Nobiskrug-Werft in Rendsburg für die Hamburger Reederei H. M. Gehrckens gebaut. Zu seiner aktiven Zeit als Frachtschiff verkehrte die „MS Bleichen“ überwiegend auf der Ostsee. 50 Jahre lang transportierte das Schiff seine Ladung vornehmlich nach Schweden und Finnland. Nach ihrer aktiven Frachtschiff-Zeit wurde die „MS Bleichen“ schließlich 2007 von der Stiftung Hamburg Maritim vor dem Abwracken gerettet. Seitdem kümmert sich der Verein „Freunde des Stückgutfrachters MS BLEICHEN e. V.“ um das Schiff. Als außergewöhnlicher Veranstaltungsort dient seit mehreren Jahren der Laderaum Luke II. Der Raum wird unter anderem beim Elbjazz-Festival oder beim Harbour Front Literaturfestival genutzt – oder eben bei den romantischen Candlelight-Konzerten.

An diesem Abend interpretiert das Quartett die bekanntesten Songs der Band Coldplay und des Sängers Ed Sheeran in neuen klassischen Versionen. Als ersten Song des Abends setzt das Quartett zu „Clocks“ von der Band Coldplay an. Die Klänge der drei Geigen und der Cellistin sind dabei so klar und kraftvoll, sie spielen jeden Ton komplett aus und hüllen den fast voll besetzten Publikumsraum in einen Zauber aus klassischen Klängen.

Immer wieder sieht man dazu sich sanft im Takt wiegende Köpfe im Publikum. Einige Menschen haben die Augen auch komplett geschlossen, um sich einzig und allein der Musik hinzugeben. Bei dem Song „Perfect“ von Ed Sheeran rücken die vielen Paare im Publikum dann noch einmal ein Stückchen näher zusammen und tauschen verstohlen kurze vertraute Blicke aus. Bis zum allerletzten Ton eines jeden Stückes bleibt es komplett still im Publikum, bevor der begeisterte Beifall einsetzt.

Auch nach Ende des Konzerts hört man viele begeisterte Stimmen im Publikum, die besonders von der einzigartigen Location und der besonderen Kerzenschein-Atmosphäre begeistert sind.

Wer sich für die Songs von Coldplay und Ed Sheeran nur wenig begeistern kann oder wer von dem Konzert so begeistert ist, dass sofort der Wunsch besteht, ein weiteres Konzert aus der Reihe zu besuchen, für den ist vielleicht ein Candlelight-Konzert der besten Songs von Queen, ABBA, der Imagine Dragons, Rammstein oder doch lieber der Filmmusik von Hans Zimmer eine Überlegung wert. In jedem Fall finden alle Interessierten bei dieser breiten Auswahl an Candlelight-Pop-Klassik-Konzerten genügend Auswahl. Kim Katarina Klocke

