Genuss & Nachbarschaft: Info-Grillfest Netzwerk HafenCity

Mit einer Einladung im Briefkasten hat die HafenCity Hamburg GmbH am 31. Mai exklusiv die direkten Anwohner:innen des Kirchenpauerkais im Baakenhafen zur Eröffnung ihrer neuen Elbuferpromenade eingeladen. Viele kamen – auch wir vom Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity und präsentierten uns, unsere Arbeit und luden von 17 bis 19.30 Uhr an unseren Grillstand ein. Ergebnis: Die Grille sorgte für lebhaften Gesprächsstoff und war am guten Ende ausverkauft

Netzwerk-HafenCity-Grillen bis zum Ausverkauf. © Catrin-Anja Eichinger

Die Stimmung war prächtig, das frühsommerliche Wetter ließ die sanften Wellen der vorbeifließenden Norderelbe im Sonnenlicht strahlen und die Kinder und Familien eroberten die neuen Spiel- und Kletterflächen am Kirchenpauerkai. Während das Netzwerk HafenCity seine 200 Grillwürste – Renner waren die Klassiker Thüringer und Schinkenbratwurst – im Brötchen an Klein und Groß anbot und auch bei Interesse über seine Arbeit im Stadtteil informierte, rockte dann ab frühen Abend zum Afterwork die HafenCity-Band Hong Kong Five mit ihrer Frontfrau und Sängerin Lorena Daum den Kirchenpauerkai mit ihrem Rock-, Pop- und Funksound. Und schon ab nachmittags hat Designerin und Netzwerk-Mitglied Matilde Frank ihr inzwischen bestens bekannte Kreidegießen für die Kids des Baakenhafen angeboten und schaffte mit den Kids 120 bunt gegossene Kreidefiguren. Grillen, Basteln, Quatschen – Nachbarschaftsverein, was will man mehr.

Foto oben: Das Netzwerk-HafenCity-Grill- und Infoteam auf der Eröffnungsfeier des Kirchenpauerkais für das Quartier Baakenhafen am Mittwoch, 31. Mai: Michael Kobienia (l.-r.), Mirella Ehlers, Hprst Pöhlmann, Henrik Moritz, Wolfgang Timpe, Klaus Lübke, Tobias Fink, Wolfgang Weisbrod-Weber. © Catrin-Anja Eichinger

Erst zum Ende des Festes wurde die Grill-Schlange der Anwohner:innen des Baakenhafens am Netzwerk-HafenCity-Stand kleiner. © Catrin-Anja Eichinger

Nachmittags hat Designerin und Netzwerk-HafenCity-Mitglied Matilde Frank ihr inzwischen bestens bekannte Kreidegießen für die Kids des Baakenhafen angeboten und schaffte mit den Kleinen 120 bunt gegossene Kreidefiguren wie hier mit Minel und ihrem Bruder Mert. © Catrin-Anja Eichinger

Wias ist denn nun, neben der einzigartigen direkten Wasserlage an der Norderelbe, das Besondere am Kirchenpauerkai? Der Mix macht’s. Er will ein langgezogener grüner biodiverser Raum vor der Backsteinflutwand werden und zugleich unterschiedlichste Sport- und Freizeitbedürfnisse von ganz jung bis älter ansprechen. Die Promenade Kirchenpauerkai liegt im Quartier Baakenhafen und ist neben dem Baakenpark der größte Freiraum des Quartiers. Der erste Abschnitt – der zweite Abschnitt, westlich beginnend an der Baakenhöftspitze, entsteht nach dem Ende des temporären Cruise Terminals HafenCity auf einer Gesamtlänge von dann einem Kilometer – des Kirchenpauerkais mit einer Länge von rund 560 Metern ist nun fertig gestellt. Aufgrund seiner großzügigen Breite von rund 30 Metern, 120 neu gepflanzten Bäumen, 60 heimischen Sträuchern und unterschiedlicher Vegetationsflächen mit norddeutschen widerstandsfähigen Samenmischungen vereint die Promenade sowohl ökologische Funktionen als auch vielseitige Spiel- und Bewegungsangebote.

Lilli aus der HafenCity … testet fröhlich die neuen … Kletterstangen am … Kirchenpauerkai. © Catrin-Anja Eichinger (5)

Der Kirchenpauerkai vereint innerstädtisches Hafenflair mit ökologischer Vielfalt sowie unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten. Der langgezogene Kai ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die barrierefrei mit Rampen vom Straßenniveau zugänglich gemacht wurden: Promenade und beidseitig nutzbarer Radweg, sogenannte „Spiel- und Sporttaschen“ sowie zwei „Kranplätze“. Jeweils zwei restaurierte Kampnagel- und Kocks-Krane von 1959 bzw. 1970 erinnern an die Zeit, als die Kaikanten noch dem Hafenumschlag dienten.

Einfach mal Chillen und Ratschen auf einer der 350 Sitzmöglichkeiten am Kirchenpauerkai. © Catrin-Anja Eichinger

Rund 120 Bäume und 60 einheimische Sträucher, darunter Waldkiefern, Silberweiden, Ulmen, Schnurbäume, Echte Mehlbeeren, Sanddorn, Salweiden, Purpurweiden und Schwarzer Holunder, wurden gepflanzt. Hinzu kommen landschaftlich angelegte Vegetationsflächen, die durch eine hügelige Struktur und ökologisch vielfältige Wildblumenwiesen gekennzeichnet sind. Die abwechslungsreiche Begrünung schafft Lebensraum für heimische Insekten und Vögel. Entlang der Wiesentopografie verläuft eine separate Joggingstrecke, die an drei Fitnessparcours – jeweils ausgestattet mit Geräten für Eigengewichtsübungen – und einer Spielfläche entlangführt. Auch für das Verweilen und Entspannen wurde gesorgt: Die Promenade wird gesäumt von rund 350 Sitzgelegenheiten. Also einfach losflanieren, herumspukten und das Klönen mit Nachbarn und Besucher:innen genießen – besonders am Sonntag, 4. Juni, dem Hauptfeiertag am Kirchenpauerkai für ganz Hamburg (s. Grafik u.a.). Wolfgang Timpe

Ab frühen Abend rockte dann zum Afterwork die HafenCity-Band Hong Kong Five mit ihrer Frontfrau und Sängerin Lorena Daum den Kirchenpauerkai mit ihrem Rock-, Pop- und Funksound. © Catrin-Anja Eichinger

INFO

Umsonst und draußen: Vom 3. bis zum 6. Juni findet auf der Promenade ein bunt gemischtes, öffentliches Veranstaltungsprogramm aus Kultur und Musik statt, das ganz im Zeichen von Biodiversität und Naturerlebnis, Sport und Bewegung sowie Freizeit und Begegnung steht.

© HafenCity Hamburg GmbH | Grafik: HCZ