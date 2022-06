„Habt einfach eine gute Zeit!«

Zum Start des #Elbjazz-Festivals eröffnet bei schönstem #Sommerwetter die Hauptkirche #StKatharinen im Herzen von #Speicherstadt und #HafenCity ein maritimes Hochamt. Hochamt? In protestantischen gotischen Kirchenschiffgängen? Ja! Maritim halt. Eine feierliche Messe der Fotokunst zu den Themen „See und Hafen“ wie die Ausstellung der vier Fotografen Thomas Hampel, Heinz-Joachim Hettchen, Manfred Stempels und Manfred Wigger überschrieben ist. Die vier grundieren die Themen Schifffahrt,Weltmeere, Fahren, Hafenarbeit, Dockleben und verfallene Kaianlagen und Schiffsskellette – mal mit Bewegungsunschärfen, mal mit dynamischem, gestochen scharfem Weitwinkel, mal mit sozialem Röntgenblick auf das Arbeiten im Dock, mal mit Schwarz-weiß-Stillleben, die im Verfall nach Neuem rufen.



Vom 3. Juni bis 14. August sind die Fotogemälde als eindrucksvolle Großformate in einem eindrucksvollen Gehäuse zu erleben. Der Blick geht nach oben, in der Hauptkirche St. Katharinen: Auf Planen gedruckte Fotos geben den gotischen Gewölben und den Wänden des Kirchenschiffs eine neue maritime, überkonfessionelle, humanistische Aura von Leben, Arbeiten und Bewegen in „See und Hafen“. Die vier Fotografen spannen ihre jeweiligen Bilderbögen und maritimen Sehnsuchtsmomente über vier Jahrzehnten ihrer persönlichen handwerklichen Geschichte wie sie auch indirekt die gesellschaftlichen und hafenwirtschaftlichen Veränderungen mit anklingen lassen.Die Fotokunst der Werke von „See und Hafen“ bildet eine wärmende überraschende Allianz zwischen der christlich-kosmpolitischen Atmosphäre der Kirchenräume von St. Katharinen und den maritimen Weitblicken und präzisen Momentaufnahmen mit Horizont der vier Fotografen. Und was wünschen sich die Fotokünstler? Thomas Hampel für alle: „Wir hoffen, die Kirchen- und Ausstellungsbesucher bewegt dasselbe wie uns: Hamburg, St. Katharinen, die Schifffahrt, die Vergänglichkeit und der ganze Rest! Man sollte immer ein Handtuch dabeihaben. Übrigens: Zum ganzen Rest gehört natürlich auch die aktuelle Situation der Welt. Wir möchten den Verein „Der Hafen hilft“ und dessen Wahrnehmung unterstützen, und dieser Verein hilft ukrainischen Seeleuten und ihren Angehörigen.“



Eintritt frei, wann immer die Kirche geöffnet ist. Schaut mal vorbei und lasst Euch emotional wegführen – wohin auch immer. Mehr Infos unter: hafencityzeitung.com/see-und-hafen-maritimes-hochamt/

