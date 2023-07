HafenCity-Sommerfest 2023: Von Nachbarn für Nachbarn

Sommerfest 2023 .Das Netzwerk HafenCity e. V. veranstaltet am Samstag, 8. Juli, wieder sein großes Nachbarschaftsfest im Lohsepark – mit zivilen Genuss-Preisen und, logo, umsonst & draußen: Spiel, Sport und Unterhaltung für Klein und Groß sowie Flohmarkt, Kultur oder Pop-Rock-Bands. Das Markenzeichen: Alle Ehrenamtlichen und Künstler und Helfer leben oder arbeiten in der HafenCity. Ein Festival-Heimspiel für das Quartier

Das waren noch Zeiten“, erinnert sich Michael Baden von der HafenCity-Band Normal Null, „als wir 2007 eher aus einer Laune heraus mit Hendrik (Dobertin; Gitarre, Gesang; Anm. d. Red.) in der Tiefgarage U2 Am Kaiserkai 29 geprobt haben. Das hat damals keinen gestört, manchmal hatten wir sogar Zuhörer aus dem Haus.“ Und wie ist es zu ersten Auftritten gekommen? „Weil Nachbarin Conceição Feist aus dem Nachbarhaus so lange gequengelt hat, bis wir uns breitschlagen ließen, dann beim Nachbarschaftsfest im Innenhof erstmals öffentlich aufzutreten.“ Noch heute proben die drei von Normal Null – Michael Baden (Bass), Hendrik Dobertin (Gi­tarre, Gesang) und Andreas „Gazzo“ von der Heide (Drums) – auf dem Speicherboden von Brook 3 am Zollkanal in der Speicherstadt. „Vor fast zehn Jahren haben wir uns im damaligen Atelier von Lilia Nour in der Speicherstadt das erste Mal zusammengefunden. Seitdem spielen wir mit Leidenschaft Songs von Radiohead, Pearl Jam, Slipknot, U2, Faith No More, Misfits und vielen weiteren. Nach ausverkauften Benefiz-Shows in Tonis Club 20457 und im Klub K im Steckelhörn hatten wir meistens kultige Geheimgigs auf Privatpartys in unserem Speicher am Zollkanal. Aber jetzt wird es Zeit für die große Open-Air-Bühne im Lohsepark. Wir freuen uns darauf!“ Halt von Nachbarn für Nachbarn.

Foto oben: HafenCity-Nachbarschaftsfest 2023: Save The Date – Sa., 8. Juli 2023. Das große Sommerfest des Netzwerks HafenCity e. V. im Lohsepark – von Nachbarn, für Nachbarn: mit großem Flohmarkt, Livemusik, vielen Kinder- und Erwachsenenaktivitäten sowie der Premiere der Netzwerk-Cocktail-Bar. © Michael Kobienia

Zentrale Bühne. Auch dieses Jahr wird die Lohsepark-Bühne für Bands, Chöre und Moderator Andreas Clausen sowie die Festbesucher den Mittelpunkt bilden. © Catrin-Anja Eichinger

Neu ist in diesem Jahr beim vierten Nachbarschaftsfest des Netzwerks, dass es ab 18 Uhr eine Cocktailbar geben wird, die Barkeeper Olli Kossmann vom Chango mixen wird – der zusammen mit Gastronomin und Frau Margareth „Margie“ und ihrem Team das Fest mit leckeren Tacos versorgt. Besonders freuen sich die beiden Macher, „die beiden Wolfgangs“ (Timpe und Weisbrod-Weber), als Sprecher der AG Feiern & Begegnen im Netzwerk HafenCity und ihr großes ehrenamtliches Team, dass es dieses Mal auch frische Köstlichkeiten aus dem Oberhafen von Thomas Sampls Hobenköök gibt und der feine Espresso und sonstige Kaffeespezialitäten von Bake&Soda aus dem Baakenhafen kommen. Dass die Genüsse nicht überhandnehmen und man zwischendurch immer wieder gerne mal vor der Bühne abhotten kann, dafür sorgen auch die HafenCity-Bands Hansagold um Bassistin Marianne Wellershoff und Beletage um Arrangeur und Gitarrist Sebastian Baller. So verbreitet der Indie-, Rock- und Jazz-Sound von Hansagold relaxte hanseatische Großstadt-Poesie; und wenn Arrangeur und Gitarrist Sebastian Baller mit der Band Bel­etage deren Klang- und Textskulpturen im Stil von Indiepop, Elektrosound und zarten Punknuancen anstimmt, groovt man weg.

Das Lampenfieber. Es steigt langsam. Das Netzwerk HafenCity freut sich über die Premiere der Campus-Band von der weiterführenden Schule Campus ­HafenCity im Lohsepark: „Das Zusammenspiel in einer Band und vor allem das Singen in ein Mikrofon waren für alle Bandmitglieder eine neue Erfahrung und eine spannende Herausforderung“, erzählt Musiklehrer Kristof Behlau. © Dennis Becker

Und natürlich freuen sich alle Netzwerker:innen, dass viele neue Mitbewohner:innen aus dem Baakenhafen – unter anderem von sozialen Einrichtungen – das Nachbarschaftsfest mitgestalten. „Die sozialen Träger leben aktiv ein lebendiges Quartier im Baakenhafen und möchten dieses weiterhin inklusiv gestalten“, sagt Tobias Klein von der Leitung Assistenzdienst am Baakenhafen von alsterdorf assistenz west. Ferner sind auch Mitbewohner:innen und Aktive von Hamburg Leuchtfeuer Festland, der Pestalozzi-Stiftung Hamburg und dem Sozialkontor Hamburg dabei sowie die Hausgemeinschaft Leben mit Behinderung aus der Shanghaiallee. „Das Festland-Team begleitet die Bewohner:innen in Krisensituationen und fördert unter anderem die Öffnung ins Quartier. Uns ist es wichtig, durch die Kooperation mit den anderen sozialen Trägern einen Beitrag zur Stärkung der pflegerisch-medizinischen Infrastruktur zu leisten“, sagt Maike Früh von Hamburg Leuchtfeuer Festland.

Präsenz und Lust aufs Quartier. alsterdorf assistenz west, Hamburg Leuchtfeuer Festland, Pestalozzi-Stiftung Hamburg und Sozialkontor Hamburg – die Nachbarn aus dem Baakenhafen präsentieren sich mit ihren Mitgliedern sowie mit Information und Unterhaltung auf dem 4. Nachbarschaftsfest des Netzwerks HafenCity e. V. am 8. Juli im Lohsepark. Hier am Kranplatz auf dem Kirchenpauerkai (v. l.): D. Nibuhr, Patryk ­Szybecki-Weigel, Maxine Preising (Sozialkontor); Frank Hübner, Tobias Fink (Alsterdorf); Ann-Kathrin Barth (Sozialkontor); Maike Früh, Christian Kaiser-Williams, Nadin Schindel (Hamburg Leuchtfeuer); Fabian Mette (Sozialkontor); Gaspare Giacalone, Wahid Baghiszadeih, David Olla (Alsterdorf); Suzanne Kalinowski (Pestalozzi Stiftung). © Catrin-Anja Eichinger

Die Hinwendung und Öffnung zum Quartier, das Motto „Von Nachbarn für Nachbarn“, gilt auch für die Kleinen des Stadtteils. So gestaltet die umtriebige Designerin Matilde Frank mit ihren Teams und mit den Kindern des Stadtteils und den Schüler:innen aus dem Quartier „niedrigschwellige Aktivitäten, bei denen jeder sofort mitmachen kann, einfach aus Spaß!“, sagt Frank. Sie organisiert neben Kreidegießen und Origami-Falttechnik-Angeboten sowie dem bunten Netzwerkcontainer-Besprühen mit Schablonen auch Neues. Erstmals wird Matilde Frank einen Kindermal-Wettbewerb organisieren. Es wird auf dem Gelände im Lohsepark eine bunte Ausstellung geben, in der die Kinder und Schüler:innen der HafenCity bis zu einer DIN-A3-Größe Bilder zum Thema „Mein Ort in der HafenCity – Traumort, Lieblingsort, Geheimort“ malen. Die Kinderkunstwerke, die bis zum 7. Juli im Atelier3punkt in der Kobestraße ankommen, werden auf dem Nachbarschaftsfest im Lohsepark ausgestellt. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen unter 18. Die besten drei werden dann von einer Jury aus dem Kinder-Parlament und der AG Kultur des Netzwerks zusammen prämiert.

Weltpremiere auf dem Nachbarschaftsfest 2023: Ab 18 Uhr wird die Cocktailbar eröffnet, an der Barkeeper „Olli“ seine eigens fürs Nachbarschaftsfest kreierten Drinks präsentieren wird. Läkka! Und Bewährtes kommt natürlich wieder: Auch auf dem diesjährigen Nachbarschaftsfest verwöhnen John Oliver und Margareth Kossmann mit ihrem Chango-Team die Besucher:innen mit Tacos & Co. sowie mit vegetarischen und veganen Varianten. © Catrin-Anja Eichinger

Eine spannende andere Kunst-Mitmachaktion wird es mit Lennart Raphael Lamoller geben. Der Spraykünstler („LennArt“)erstellt mit Kindern live auf dem Fest ein großes Kunstwerk auf einer Stoffbahn – ein 6 x 2,5 Meter großes Kunstwerk als Verkleidung für den Netzwerk-Urban-Gardening-Container im Lohsepark.

Apropos Kinder. Eine Top-Premiere erleben erstmals der Campus-Chor und die Campus-Band von der weiterführenden Schule Campus HafenCity live auf der Bühne im Lohsepark. Die Band gibt es seit Mitte 2022, in der aktuellen Besetzung spielen die zehn Fünfklässler:innen erst seit Februar dieses Jahres zusammen und haben bereits mit einem Auftritt auf einer Veranstaltung in der Schule begeistert. Die fünf Mädchen und fünf Jungen spielten zum Teil bereits ein Bandinstrument, andere haben das erste Mal Bass, Schlagzeug, Gitarre oder Keyboard gespielt. Die Kinder haben die Songs selbst ausgewählt und mit Lehrer Kristof Behlau neu interpretiert.

Den Schlussgig bestreiten ab 20 Uhr die fünf der Band Hong Kong Five mit Frontfrau Lorena Daum. Sie „mixen Rock mit etwas Pop und Funk“, sagt Drummer Stefan Kiefer, „Hauptsache, es rockt“. Na, darauf einen Cocktail. „Hauptsächlich wird es Margaritas geben“, so Barkeeper Olli, „das ist sommerlich erfrischend und passt sehr gut zu einem so bunten Fest.“ Dann mal einfach: Salute! Und einfach vorbeikommen. Wolfgang Timpe

Das Bühnenprogramm

Auf der Hauptbühne spielen:

13:40 Neue Fauna

15:00 Band 5

15:55 Normal Null

16:20 Frank Engelbrecht

17:35 Beletage

18:45 Hansagold

20:00 Hongkong Five

Auf der Nebenbühne spielen (links von der Hauptbühne):

14:30 Kinder- und Jugendkantorei

15:25 Chor Mehrstimmig

16:45 Chor der 6. Klassen Campusschule HafenCity

17:10 Musical Grease der Katharinenschule

18:20 HafenCity Orchester

19:30 Capoeirashow

Torerfolg 2022 war die große Flohmarktpremiere, und auch dieses Jahr kann Organisatorin Svenja Suhren vermelden: „Ausverkauft!“ Tipp: Große Dinge aus der Rumpelkammer gehen am besten. © Catrin-Anja Eichinger

Sommerfest-Premiere I, 2023. Die drei von Normal Null, die seit zehn Jahren auf dem Speicherstadtboden am Zollkanal üben (v. l.): Hendrik Dobertin (Gitarre, Gesang), Gazzo (Drums) und Michael Baden (Bass). © Wolfgang Timpe

Sommerfest-Premiere II, 2023. Die drei von Beletage über­zeugen mit eingängigen Melodien und kraftvollen Texten (v. l.): Sebastian (Gitarre und Arrangements), Silja (Gesang) und ­Philipp (Bass). © Carsten Strauss