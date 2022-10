IGH: Interessengemeinschaft HafenCity

Biodivrrse Paradiese. Die Umweltbehörde vergibt Hamburger Preis für Grüne Bauten 2022 - Dachgärten aus Wandsbek, Ottensen und HafenCity auf den ersten Plätzen. Hamburgs Gründächer haben es in sich: Ob Gemüseernte, Gartentraum oder großartige Aussicht – alles ist möglich. Auf ihren Dächern gewinnt die Stadt Energie, bietet seltenen Insekten ein zuhause und verbessert ganz nebenbei das Mikroklima.



Hamburg fördert die Begrünung von Dächern und Fassaden und hat in diesem Jahr zum zweiten Mal den Hamburger Preis für Grüne Bauten vergeben. Unter den ersten Plätzen befinden sich der Dachgarten Frieda auf einem ehemaligen Bunker in Ottensen, die grüne Oase im zentralen Alt-Wandsbek, die Gründächer des Recyclinghofs Wilma-Witte-Stieg in Wandsbek und die gemeinschaftlich nutzbare Dachlandschaft Dock 71 in der HafenCity. Die Gewinnerprojekte sind auf der Ausstellung „EINFACH GRÜN – Greening the City“ ab heute zu sehen, die u.a. Neben Hamburg weltweit renommierte und erfolgreiche Fassaden- und Gründachprojete aus Düsseldorf, Singapur oder Mailand zeigt.



Die Dachlandschaft Dock 71 in der HafenCity ist ein herausragendes Beispiel für eine gemeinschaftliche Nutzung von Dachflächen. Die unterschiedlichen Dachebenen, Hochbeete und zahlreichen Nischen sind barrierefrei zugänglich. Transparente Wände bieten den vor Ort notwendigen Windschutz und eine abwechslungsreiche Bepflanzung mit Stauden, Gräsern und Gehölzen macht Freude. Eine Außenküche in einem ausrangierten Seecontainer dient der Baugemeinschaft als Angebot für gemeinsame Freizeitgestaltung und fördert den Austausch und das soziale Miteinander. Mehr Infos unter: hafencityzeitung.com/aufs-dach-steigen/ inder HafenCity Zeitung. ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen