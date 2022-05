Kaisergalerie, City: „Marktgalerie Viva Italia“

#Zara zieht mit Flagship-Store ins Überseequartier. Mode-Scoup II nach #Breuninger: Investor #UnibailRodamcoWestfield (URW) gewinnt die Modemarke Zara mit einem Flagship-Store von rund 5.000 Quadratmetern für das Westfield Hamburg-Überseequartier. Die Inditex-Gruppe, eines der weltweit größten Vertriebsunternehmen mit den Handelsmarken Zara, #PullandBear, #MassimoDutti, #Bershka, #Stradivarius, #Oysho, #ZaraHome oder #Uterque und Unibail-Rodamco-Westfield (URW) „stärken ihre strategische Partnerschaft und heben die Präsenz des spanischen Fashion-Unternehmens in Deutschland auf eine neue Ebene“, so Investor URW in einer Pressemitteilung. URW: „Zara will in seinem Flagshipstore im südlichen Überseequartier Modetrends für Frauen, Männer und Kinder sowie sein aktuellstes Store- und Designkonzept umsetzen und einen besonderen Fokus auf digitale sowie Omnichannel-Services legen.“



Für Dirk Hünerbein, Director of Development Austria & Germany des Investors Unibail-Rodamco-Westfield, ein Anlass zu strahlen: „Zara ist einer der besten und gehaltvollsten Player in dem Fashion-Segment. Meine Töchter rennen dem Store regelmäßig die Bude ein. Uns freut das Bekenntnis von Zara zum Standort Hamburg, zur Innenstadt und zur HafenCity.“ Laut der Wirtschafts- und Modefachzeitschrift „Textilwirtschaft“ ist URW damit „nach der Verpflichtung der Modemarke Breuninger ein weiterer Coup gelungen“. Die Textilwirtschaft will aus „gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen“ erfahren haben, dass Zara „mit einer rund 5.000 qm großen Fläche“ in die HafenCity ins Westfield Hamburg-Überseequartier ziehen soll. Darüber hinaus sei URW mit der #Inditex-Gruppe laut Textilwirtschaft über „weitere 5.000 qm Handelsfläche zur Anmietung“ im Gespräch. Das nennt man neudeutsch: Ankermieter.



Mehr Informationen in der Bio! Unter: hafencityzeitung.com/zara-zieht-mit-flagship-store-ins-ueberseequartier/



#zara #inditexgroup #unibailrodamcowestfield #westfieldhamburgüberseequartier #pullandbear #massimodutti #bershka #stradivarius #oysho #zarahome #uterque ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen