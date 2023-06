Kirchenpauerkai-Fest: Gestalten, Sporten & Genießen!

Flaniermeile. Die neue 560 Meter lange Elbuferpromenade Kirchenpauerkai erlebte am Sonntag, 4. Juni, ihr Eröffnungsfest II für die ganze Familie und alle Hamburger:innen. Und das Netzwerk HafenCity e.V. versorgte die Besucher:innen wieder erfolgreich mit Grillade, Getränken und der Kidskultur Kreidegießen

Die Sonne und die flanierenden Menschen auf dem neuen Kirchenpauerkai strahlten um die Wette, die Eröffnungsmucke auf der Kulturbühne der HafenCity-Bands Hansagold und Beletage bot sommerlich-rockigen Move – und die Stimmung im Getränke- und Grillteam des Netzwerks HafenCity e.V. war, wie schon beim Premierentag am Mittwoch, 31. Mai, für die Baakenhafenbewohner:innen auch auf dem Familienfest am Sonntag, 4. Juni prächtig. Das Grillteam II des Netzwerks hatte nochmal investiert und konnte Holsteiner-, Geflügel- und vegane Würstchen anbieten, dazu kalte Limonade, Cola und Wasser. Der Renner bei den Kids war Fritz-Limo Orange, die als erstes ausverkauft war.

Foto oben: Martin und Jonas sorgten für den perfekten Grillpunkt der Netzwerk-HafenCity-Würstchen. © Henrik Moritz

Kein HafenCity-Event ohne Netzwerk-Frauen: Ada und Esperanza sorgten bei sommerlichen Temperaturen und gleichbleibender Grillqualität für fröhliche Stimmung am Stand. © Henrik Moritz.

Und während Grillade und Getränke genossen wurden, zauberte Designerin Matilde Frank vom Netzwerk mit vielen Kids beim Kreidegießen über 300 bunte und fantasievolle Figuren. Sie war begeistert, wie gerne die Kleinen beim Kreidegießen assistieren, helfen wollten. Und die Eltern waren baff, wie man mit einfachen Mitteln nachhaltig kreativ sein kann. Win-win für alle.

Das Publikum war aufgeschlossen, kam überwiegend aus der Nachbarschaft, viele junge Familien. Sie waren, so Henrik Moritz vom Netzwerk HafenCity, „aufgeschlossen gegenüber dem Netzwerk und dem kommenden Nachbarschaftsfest des Netzwerks am 8. Juli im Lohsepark“. Es wurde entspannt gelacht und eine freundliche Atmosphäre erfüllte den Stand. Auch über die neue Promenade wurde sich ausgetauscht. Es gab viel Lob wie „schöner Ort, viel Grün“ und man freute sich über die Sport- und Spielmöglichkeiten und den breiten Fahrradweg. Doch es gab auch nachhaltigen Tadel, wunderten sich doch einige, dass trotz des biodiversen grünen Konzepts etwa „zu viel Plastik“ beim Kunstrasen der Joggerstrecke und dem schwarzen Tartan-Untergrund in den Spielzonen, der schwarz ist, heiß wurde und auch unangenehm roch“ verarbeitet wurde.

Den Besucher:innen des Festes verdarb das jedoch nicht die strahlende Sommerlaune und es hat allen ganz offensichtlich Spaß gemacht an der neuen Elbuferpromenade entlang zu flanieren, am Netzwerk-HafenCity-Stand ein Päuschen mit Klönschnack und Genuss einzulegen. Dass man sich immer wieder mal auch für das nachbarschaftliche Engagement des Netzwerks bedankte, streichelte natürlich die Seele der Netzwerk-Mitglieder. Von Nachbarn für Nachbarn.

Das wurde auch beim Einkauf bedacht: Unterstütze deinen Local Dealer! Die Brötchen kamen vom Bäcker Bohnenkamp in der Baakenallee und die Getränke von Edeka Petersen am Lola-Rogge-Platz und kühl gelagert wurden sie in den Katakomben der Alsterdorf Assistenz in direkter Nachbarschaft zum Kirchenpauerkai. Auch ein gutes nachbarschaftliches Miteinander! Darauf hoffen natürlich in den kommenden Wochen auch die vielen ehrenamtlichen Helfer:innen des Netzwerks HafenCity e.V., wenn es … Safe The Date! – am Samstag, 8. Juli, im Lohsepark wieder heißt: Nachbarschaftsfest für die HafenCity von 14 bis 21 Uhr! Das aufwändige musikalische und kulturelle Bühnenprogramm steht, genau so wie die zahlreichen Aktivitäten von Flohmarkt über Torwandschießen oder die große Kinderkunstausstellung, in der die besten von einer Jury ausgezeichnet werden. Die ehrenamtlichen Macher:innen des Netzwerks HafenCity freuen sich auf die Nachbarschaft. Einfach kommen, quasseln, genießen! Wolfgang Timpe

Die fröhlichen Drei von der Getränkestation samt „Teens“-Trinkgeldkasse: Tina, Juno und Ava präsentierten fröhlich die Riege der alkoholfreien Durstlöscher. © Henrik Moritz Direkt auf der Elbuferpromenade präsentierte sich das Netzwerk HafenCity e.V., informierte über das bevorstehende Sommerfest und die Nachbarschaftsaktivitäten und sorgten mit Grill- und Getränkestand für lässige Kommunikation. © Henrik Moritz