Neue Nahversorgung

Wichtiger Personalwechsel in der #HafenCity. Neue Geschäftsführerin bei der HafenCity Hamburg GmbH (HCH) wird Theresa Twachtmann, noch Head of Finance bei der Hochbahn AG. Die Pressestelle des Senats gibt bekannt: „Der Aufsichtsrat der HafenCity Hamburg GmbH und die Senatskommission für öffentliche Unternehmen haben im Juni 2021 die Be- und Anstellung von Theresa Twachtmann als Geschäftsführerin der HafenCity Hamburg GmbH beschlossen.Sie wird ihre neue Aufgabe in der HafenCity Hamburg GmbH im vierten Quartal 2021 übernehmen und wird die Nachfolgerin von Giselher Schultz-Berndt, der das Unternehmen verlässt und in den Ruhestand geht. Zum 31. Oktober 2021 wird auch der jetzige Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Bruns-Berentelg, in den Ruhestand gehen und Dr. Andreas Kleinau (schon seit September 2020 Mitglied in der HCH-Geschäftsführung; d. Red.) wird den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen.“

Theresa Twachtmann kommt von der Hochbahn AG, wo sie als Head of Finance arbeitet, und hat „langjährige Erfahrung als Geschäftsführerin und Managerin im privatwirtschaftlichen, öffentlichen sowie kulturellen Sektor“, heißt es bei ihrem LinkedIn-Profil. Sie habe, heißt es dort weiter, „umfassende Erfahrung in der Organisationsentwicklung, Digitalisierungsfragen, Sustainability, Sustainable Finance / Green Financing (insbesondere Grüne Anleihen), Verhandlungsführung, (politischer) Gremienarbeit, Prozesse, Mitarbeiterführung und Personalthemen“. Ferner zeichne sie ein „kooperativer Führungsstil, ausgeprägtes Kommunikations- und Empathievermögen“ aus. Mit der Übernahme des HCH-Chefpostens durch Dr. Andreas Kleinau zum 1. November 2021, der nun berufenen Theresa Twachtmann und der bisherigen Unternehmenssprecherin Susanne Bühler ist dann die HafenCity Hamburg GmbH komplett neu aufgestellt – für 4 zentrale Stadtentwicklungsprojekte der kommenden Jahre: die Vollendung der HafenCity u.a. im Lohsepark, Baakenhöft sowie Baakenhafen- und Elbbrückenquartier, die Entwicklung des komplett neuen nachhaltigen Stadtteils Grasbrook an Norderelbe und Moldauhafen und die Entwicklung des Hamburger Stadteingangs an den Elbbrücken samt Billebogen sowie die Planung und Entwicklung der Science City Hamburg-Bahrenfeld. Mehr unter: hafencityzeitung.com/neue-chefin-fuer-hafencity-co/

