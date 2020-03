Puzzlekomponist

Shutdown? Startup! Die #corona-Pandemie kehrt bei aller Einschränkung und individuellen Katastrophen auch die besten Macher-Seiten an #hafencity-Unternehmern hervor.

Klar laufen alle Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb und die Mitarbeiter*innen – vom Kurzarbeitergeld über Hamburger Schutzschirm-Kredite sowie von Urlaub bis zur Freie-Tage-Ausschöpfung für Überstunden. Doch das dauert und still fremden Lösungen und dem zerstörerischen Nichtumsatz zuschauen, ist nicht Sache der Familie von Helga Rudolph. Die Inhaberin des Italieners „Rudolph’s“ neben dem Spiegel an der Poggenmühle hat mit ihrem beiden Söhnen Alfred und Richard kurzerhand den Lieferservice „Rudolph’s @Home“, Rudolph’s außer Haus ins Leben gerufen. Es gibt eine reduzierte Wochenkarte mit täglichen wechselnden 2 Tagesgerichten und dazu vom 23. bis 29. März eine Wochenkarte mit 5 Gerichten. Seit Montagmittag läuft der neue Service gut an und Firmenbestellungen von u.a. 32 Pizzen haben Freude gemacht. Ermunterung für schwere Zeiten. „Wir wollen für unsere Gäste da sein und deswegen kommen wir jetzt zu ihnen“, sagt Helga Rudolph. Und Alfred und Richard Rudolph ergänzen: „Das stemmen wir mit der ganzen Familie. Krise aussitzen kommt für uns nicht in Frage.“

Auch nicht für Kian Pfitzner und Ramon Galinanes Gonzalez, Inhaber der Werbe- und Kommunikationsagentur Elbspot, die seit Beginn des Jahres u.a. im Einsatz für das Management Überseequartier Nord und den Überseeboulevard und seine Werbegemeinschaft sind. Sie haben zum vergangenen Wochenende den „Übersee Lieferservice“ kreiert, der von den Händlern Edeka Böcker, Alnatura, Rossmann, Dean& David, Hafen-Spezerei und Sweet City mit getragen wird. Ramon Galinanes González von Elbspot: „Wir haben ein gutes Echo und fast alle Abreißzettel mit Telefonnummern zum Bestellen sind von unseren Aushängen weg. Deswegen haben wir die Zeitfenster ausgeweitet und liefern jetzt am Mittwoch und Samstag aus.“ Und wie kam es zur Anwohner-Einkaufs- und Lieferservice-Idee? „Wir wollen den Einzelhandel auf dem Überseeboulevard und alle Anwohner der HafenCity, vor allem auch die, die selbst nicht mehr einkaufen können, unterstützen.“

Für Tobias Strauch, Chef vom Gourmet-Restaurant „Strauchs Falco“ in den Elbarkaden am Magdeburger Hafen waren von Anfang an die Gäste im Fokus. Flächendeckend wehen seine Infobotschaften über den neuen Lieferservice im gesamten HafenCity-Gebiet – von der Versmannstraße bis zur Elbphilharmonie. Tobias Strauch: „Mir war es wichtig, den Kontakt zu unseren Stammgästen und den Bewohnern der HafenCity gerade auch in dieser Krise zu halten. Lieferservice war daher der naheliegende Entschluss. Wir haben zwei Teams mit jeweils fünf Mitarbeitern und zudem Mitarbeiter im Stand-by. So können wir schnell reagieren, sollte jemand ausfallen oder im besten Fall, wenn es noch mehr Bestellungen werden. Der Teamgeist war schon immer unsere Stärke in Strauchs Falco. So eine Motivation und gegenseitige Unterstützung wie jetzt habe ich jedoch noch nie erlebt! Vielen Dank auch an die vielen tollen Rückmeldungen unserer Gäste.“

Also: Nicht nur in der Lage leben, sondern vor allem der Lage anpassen und schnell neue Wege gehen. Unternehmergeist HafenCity.