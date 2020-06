Redefluss 06 Mit James Robert “Jimmy” Blum

Die neue "Redefluss" Episode ist da: hafencityzeitung.com/redefluss-07-mit-irina-akulov/ Unser Gast ist der Juri Gagarin des guten Geschmacks – Irina Akulov! Die Besitzerin von Sweet City weiß genau, was sie will und warum sie mit ihrer Dessert Boutique an den Überseeboulevard gekommen ist: “Die besten und talentiertesten Architekten arbeiten daran, dass etwas Neues entsteht und ich kann ein Teil davon sein. Und auch wenn ich keine Häuser baue, arbeite ich auch immer an neuen Kreationen und versuche nicht still zu stehen.“

Vom Patissier der Pariser Oper bis hin zu Tolstoi wird in dieser Folge von Redefluss wirklich alles abgedeckt. Reinhören lohnt sich: hafencityzeitung.com/redefluss-07-mit-irina-akulov/