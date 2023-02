Peute Dock: Roboter statt Reis

Trauerfeier in der #HafenCity. Es war eine bewegende Mahnwache mit über 200 Menschen, die am Samstag, 4. Februar, für die am Montag, 30. Januar, tödlich verunglückte 34-jährige Radfahrerin an der Unfallstelle, der Kreuzung Überseeallee / Osakaallee, stattfand. Am Nachmittag hatte der Fahrer eines Lkws in der HafenCity sie tödlich verletzt – beim Rechtsabbiegen von der Magdeburger Brücke, der Überseeallee, in die Osakaallee. Thomas Lütke: „Immer wieder sind es rechtsabbiegende Lkw-Fahrer, die Radfahrer:innen im Straßenverkehr töten“, so der stellv. Vorsitzende des veranstaltenden Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Hamburg. Für den Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity e.V. sprach Pastor Frank Engelbrecht von der Kirche St. Katharinen, dessen Rede das Unfassbare in Worte fasste, allen Anwesenden Trost spendete und zugleich auch die Brücke zum Leben gebaut hat: „Wir kommen heute vor allem zusammen und teilen die Untröstlichkeit, die seit Montag ihre Kreise zieht, hier im Stadtteil zur Familie, das heißt in Hamburg und weit darüber hinaus. Wir sind untröstlich über den Tod der Frau. Sie hat sich, 34 Jahre, am Montag aufgemacht, um ihr Kind aus der Kita abzuholen – mit dem Fahrrad. So wie sie das immer getan hat. Und um ihn in ihre Arme zu schließen und mitzunehmen nach Hause, zu ihrem Papa und zu seinen geliebten Hotwheel-Autos. Doch dann kam diese Kreuzung und sie mit ihrem Fahrrad unter die Räder eines Lkw und starb noch am Unfallort. Zu früh. Wir sind untröstlich.“ Warum Pastor Engelbrecht „Yesterday“ als Hoffnungsfunken mit den Anwesenden sang und bei aller Bestürzung auch nach vorne geschaut wurde, lest Ihr ausführlich unter: hafencityzeitung.com/trauerfeier-in-der-hafencity-wir-sind-untroestlich/ ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen