Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Konzert. Am Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober, tritt im Großen Saal der Elbphilharmonie der Tölzer Knabenchor im 11 Uhr zu einer einzigartigen Matinee auf

Der Tölzer Knabenchor, im Jahr 1956 von Gerhard Schmidt-Gaden in der bayerischen Stadt Bad Tölz gegründet, zählt seit über sechs Jahrzehnten zu den berühmtesten und gefragesten Knabenchören der Welt und bestreitet mehr als 150 Konzert- und Opernauftritte im Jahr. Das Chorrepertoire umfasst alle Gebiete des Chorliteratur vom Barock bis zur Gegenwart, mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Werken Johann Sebastian Bachs. Solisten des Tölzer Knabenchors übernehmen die wichtigen Knabenrollen an den berühmten Opernhäusern der Welt.

Foto oben: Der Tölzer Knbenchor. © Jan Roeder

Der Tölzer Knabenchor mit einer musikalischen Darbietung bei der Gedenkfeier des FC bayern München für die Kickerlegende Franz Beckenbauer in der Münchner Allianz-Arena 19. Januar 2024.. © picture alliance | Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat der Tölzer Knabenchor mit vielen wichtigen Dirigenten zusammengearbeitet wie zum Beispiel Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, John Eliot Gardiner, Herbert von Karajan, Kent Nagano, oder Kirill Petrenko, Sir Simon Rattle, Carlo Rizzi, François-Xavier Roth, Georg Solti, Robin Ticciati und Christian Thielemann.

Konzertreisen führten den Tölzer Knabenchor in fast alle Länder Europas, nach Russland, Israel, China, Japan, Korea und in die USA. Regelmäßig ist der Chor bei den Salzburger Festspielen, dem Bachfest Leipzig, dem Rheingau Musik Festival oder beim Shanghai Baroque Festival eingeladen. Er gastiert in den großen Konzertsälen der Welt wie etwa im Concertgebouw Amsterdam, der Philharmonie de Paris, dem Wiener Musikverein, der Carnegie Hall oder der Suntory Hall.

Für seine Einspielungen bei allen großen Labels erhielt der Chor zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Deutschen Schallplattenpreis, den französischen Schallplattenpreis, den Diapason d’Or und den ECHO Klassik der Deutschen Phono-Akademie Berlin. Für seine Mitwirkung an der Gesamtaufnahme aller Kantaten von J.S. Bach mit Nikolaus Harnoncourt erhielt der Chor eine Nominierung für den Grammy Award. Gerda Schmidt

Info I

Der Tölzer Knabenchor tritt vormittags am Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober 2024, um 11 Uhr im Großen Saal der Elbphilharmonie auf – unter anderem mit Werken von Mendelssohn Bartholdy / Victoria / Haydn / Mozart / Bach / Händel.

Info II

