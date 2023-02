Überseequartier: »Partner für Flagship-Fitness«

Well-Fitness. Die norddeutsche Well-Fitness-Marke Sports Club wird exklusiver Partner im Westfield Hamburg-Überseequartier. Der Sports Club mit seinen elf Studios u.a. in Hamburg, Flensburg und Rostock will im Fitness-Bereich mit einem „einzigartigem Flagship-Format“ Sport, Well-being und Gesundheit anbieten



Die Oster-Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartier im März 2024 wirft ihre Schatten voraus. „Joggen unter freiem Himmel, Krafttraining an der frischen Luft in einem community-orientierten Sport- und Fitness-Areal, Kurse- und Spa-Besuche im Studio oder aber auch Arzttermine – all das wird möglich im Westfield Hamburg-Überseequartier. Viele flexible Flächen und Angebote bieten Besucher:innen zahlreiche Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen. Mit der regional verankerten Marke Sports Club hat Projektentwickler und Investor Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany nun den exklusiven Partner für das Flagship-Fitness-Angebot an Bord geholt“, so URW in seiner jüngsten Pressemitteilung. Weiter heißt es: „Mit Blick auf den gesellschaftlichen Trend-Bereich rund um sportliche Aktivität, Well-being und Gesundheit gewinnt das Westfield Hamburg-Überseequartier durch medizinische Dienstleistungen und Arztpraxen zusätzlich an Profil.“ Die norddeutsche Well-Fitnessmarke ist bislang mit elf Studios in Hamburg (Eppendorf, Bergedorf), Flensburg und Rostock sowie in Schenefeld, Ahrensburg und Buchholz vertreten. Das 12. Studio des Sports Club will „Einzigartiges“ im Überseequartier bieten.

Foto oben: Die norddeutsche Well-Fitnessmarke ist bislang mit elf Studios in Hamburg (Eppendorf, Bergedorf), Flensburg und Rostock sowie in Schenefeld, Ahrensburg und Buchholz vertreten. Das 12. Studio des Sports Club will „Einzigartiges“ im Überseequartier bieten © Sports Club

Der Sports Club will, „eingebettet in das lebendige Mixed-use-Quartier all jenen eine neue Heimat," bieten, die „Wert auf Fitness, Sport und Entspannung in einzigartiger Atmosphäre legen. Auf einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern bietet das norddeutsche Unternehmen seinen Mitgliedern vielfältige Fitness-Ausrichtungen. Mit neuesten Technologien für Cardio-Training, Krafttraining-Arealen, speziellen Bereichen für Zirkel-, Crossfit- oder Functional-Training sowie einer branchenführende Gerätevielfalt".

„Eingebettet in das lebendige Mixed-use-Quartier bietet Sports Club all jenen eine neue Heimat, die Wert auf Fitness, Sport und Entspannung in einzigartiger Atmosphäre legen. Auf einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern bietet das norddeutsche Unternehmen seinen Mitgliedern vielfältige Fitness-Ausrichtungen. Mit neuesten Technologien für Cardio-Training, Krafttraining-Arealen, speziellen Bereichen für Zirkel-, Crossfit- oder Functional-Training sowie einer branchenführende Gerätevielfalt bleiben keine Wünsche offen“, so URW und Sports Club n ihrer gemeinsamen Erklärung. „Der Sports Club wird mit neuesten Gerätelinien, u.a. von Life Fitness, Hammer Strength und Egym, ausgestattet. Außerdem wird es eine riesige Kurs-Auswahl vom Weltmarktführer Les Mills geben. Das Sport- und Fitness-Angebot wird abgerundet mit einem Wellness- und Spa-Bereich inklusive Sauna. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein Ambiente aus edelsten Materialien, hochmoderner Geräteausstattung und professioneller Trainingsbetreuung. Egal, ob Einzeltraining oder in der Gruppe, Kraft- oder Ausdauertraining – dank der Trainingspläne, die für jedes Mitglied individuell erstellt werden, erreicht jeder sein Ziel. Sports Club wird im Westfield Hamburg-Überseequartier das modernste Flagship-Fitness-Format seiner Art eröffnen, in dem die Fitness- und Sport-Community sich ebenso über ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis freuen kann.“

Sports Club will auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Hygiene Maßstäbe setzen. So sollen die Saunen nicht nur mit grünem Strom betrieben, sondern mit neuartigen Klimamanagern und Thermodecken ausgestattet werden, die die Wärme lange in den Kabinen halten sollen, sodass deutlich weniger geheizt werden müsste. Alle Armaturen können berührungslos bedient werden und mit nur einem Chiparmband lassen sich alle Einrichtungsgegenstände – vom gläsernen Eingangsgate bis hin zu den Umkleideschränken und Getränkeanlagen – voll digitalisiert steuern. Alexander Sosa, Geschäftsführer von Sports Club: „Wir freuen uns sehr, Teil dieses atemberaubenden Neubauprojektes in schönster Lage direkt am Wasser und zugleich mitten in der Stadt zu sein. Der 12. Sports Club wird einer der schönsten werden, soviel darf ich versprechen. Mit Panorama-Blick auf die Elbe, hochwertigster Ausstattung und den neuesten Gerätetechnologien. Wir können den Baubeginn kaum abwarten und sind mit unseren Planungen bereits weit fortgeschritten. Auf unseren Social-Media-Seiten werden wir live über den Ausbau berichten und alle sportbegeisterten Hamburgerinnen und Hamburger auf dem Laufenden halten.“

Und für Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield, gilt: „Mit Sports Club holen wir unseren Partner für Flagship-Fitness an Bord und schärfen das Profil vom Westfield Hamburg-Überseequartier mit Blick auf den gesellschaftlichen Trend-Bereich Sport, Well-being und Gesundheit. Sports Club ist erneut ein außergewöhnliches und branchenführendes Konzept, das perfekt zu unserem Anspruch für das Quartier passt. Wir freuen uns daher sehr über diese großartige Ergänzung und auch besonders darüber, dass wir wieder einen echten Local Hero aus Norddeutschland willkommen heißen können.“ Mit seinen „Laufstrecken und frei zugänglichen Sport-Arealen wird das Westfield Hamburg-Überseequartier auch für all jene zum Ziel, die Sport unter freiem Himmel bevorzugen“. Ergänzend sind laut URW „Arztpraxen sowie weitere Anbieter für medizinische und gesundheitsorientierte Dienstleistungen geplant. Im Bereich Einzelhandel, zum Beispiel mit dem 2.000 Quadratmeter umfassenden Concept-Store von Intersport Knudsen, und Gastronomie werden zudem passende Angebote zum Cluster Sport, Well-being und Gesundheit implementiert“. HCZ

INFO 1: Moderne Urbanität für Hamburg

Im Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hamburger HafenCity entsteht ein Ensemble aus insgesamt 14 Gebäuden, das mit herausragender Architektur und einem einzigartigen Nutzungsmix eine neue lebendige Flagship-Destination in Hamburg bilden wird. Einzelhandel, Unterhaltungskonzepte und über 40 Gastronomieeinheiten werden fein abgestimmt mit insgesamt 579 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels und einem Kreuzfahrt-Terminal. Das Quartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Das Mixed-use-Projekt besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern und wird von Unibail-Rodamco-Westfield bis ins Frühjahr 2024 realisiert.

INFO 2: Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist ein Eigentümer, Entwickler und Betreiber von nachhaltigen, hochwertigen Immobilien in den dynamischsten Städten Europas und der USA. Die Gruppe betreibt 78 Shopping-Center in 12 Ländern, darunter 45 mit der weltberühmten Westfield-Brand im Namen. Diese Center werden jährlich über 900 Millionen Mal besucht und bieten Retailern und Marken eine einzigartige Plattform, um mit den Besucher*innen in Kontakt zu treten. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 21 Shopping-Center, davon acht im eigenen Portfolio. URW verfügt zudem über ein Portfolio aus hochwertigen Büros, zehn Kongress- und Ausstellungszentren in Paris und eine Projektentwicklungspipeline von 3 Milliarden Euro mit hauptsächlich gemischt genutzten Assets. Derzeit besteht das Portfolio im Wert von 52 Milliarden Euro zu 87% aus Handelsimmobilien, zu 6% aus Büroimmobilien, zu 5% aus Kongress- und Ausstellungszentren und zu 2% aus Dienstleistungsflächen (Stand: 31. Dezember 2022). URW ist ein engagierter Partner von Großstädten bei der Erneuerung und Modernisierung urbaner Räume – sowohl durch die Entwicklung von gemischt genutzten Immobilien als auch bei der Nachrüstung von Gebäuden gemäß branchenführender Nachhaltigkeitsstandards. Dieses Engagement wird durch die „Better Places 2030“-Agenda der Gruppe verstärkt, die darauf abzielt, einen positiven ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Städte und Gemeinschaften zu erwirken, in denen URW tätig ist.

URW ist an den Börsen Euronext Amsterdam und Euronext Paris (Ticker: URW) gelistet. Eine Zweitnotiz wurde in Australien durch „Chess Depositary Interests“ eingerichtet. Die Gruppe genießt ein Rating in der Kategorie BBB+ bei Standard & Poor’s und in der Kategorie Baa2 bei Moody’s.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sports-club.de und www.urw.com sowie www.unibail-rodamco-westfield.de