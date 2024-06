Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

UEFA EURO 2024. Am 14. Juni trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel der Heim-EM auf Schottland. Angeführt von Toni Kroos. Ein ­ungewöhnliches Buch verrät, wie der Real-Madrid-Star außerhalb des Rasens tickt – plus: Gewinnspiel

Alles begann mit einer langen Sprachnachricht, die ich gut gelaunt und spontan an den Berater von Toni Kroos schickte. Ich weiß noch genau, wann und wo das war. Ich fuhr bei bestem Wetter freihändig mit dem Rad durch die Lüneburger Heide – sieben Tage nach dem Champions-League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und Klopps FC Liverpool. Die Königlichen hatten die Reds in Paris 1:0 besiegt – und Kroos somit den fünften Henkelpott in seiner Karriere geholt. Die bedeutendste und begehrteste europäische Trophäe auf Vereinsebene. Selbst Uli Hoeneß, sein über die Jahre schärfster Kritiker, gingen nun die Argumente aus. Der Weltmeister von 2014 war auf dem Fußball-Olymp angekommen.

Foto oben: Gewinner-Rückkehrer. 23. Maärz 2023, Testspiel Frankreich-Deutschland in Lyon: In seinem 107. Länderspiel lenkte Toni Kroos von Beginn an das deutsche Spiel. Sein Comeback macht den deutschen Fans Hoffnung auf ein neues Sommermärchen. © picture alliance / Pressebildagentur ULMER | Markus Ulmer

Und welches Thema beherrschte die Schlagzeilen in den Zeitungen und auf Social Media? Der Interview-Unfall, den Millionen von Fernsehzuschauern live im ZDF mitverfolgt hatten. „Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, hatte Kroos den ZDF-Reporter Nils Kaben kurz nach Spielende angepflaumt. Und ihn dann stehen lassen. Zugegeben: Kollege Kaben war an diesem Abend tatsächlich nicht in Bestform. Aber dass diese Nebensächlichkeit nun viral ging und den überragenden sportlichen Erfolg von Toni Kroos derart überschattete? Ganz ehrlich: Mir tat das leid. Und genau das erzählte ich besagtem Kroos-Berater spontan, und erklärte ihm, dass man dann doch wenigstens noch was lustiges, vor allem aber sinnvolles aus dieser vermaledeiten Situation machen müsse.

Kult-Interview. Als ZDF-Mann Nils Kaben im Interview die dritte kritische Frage stellte, platzte Kroos der Kragen. Beide haben sich wieder versöhnt. Aus dem Interview-Zweikampf entstand sogar ein Charity-Projekt. © Imago

Die Idee: Ich würde 90 Promis anfragen, die 90 Tage Zeit hätten, sich eine wirklich gute Frage an Toni zu überlegen. Aus dem XXL-Interview entstünde dann ein Buch – und alle Erlöse gingen in die Toni-Kroos-Stiftung. Die Stiftung, das wusste ich, ist ihm seit jeher eine echte Herzenssache. Sie kümmert sich um kranke Kinder und deren Familien.

Weltmeister Toni Kroos plaudert mit Bundeskanzlerin ­Angela ­Merkel 2014 nach dem Schlusspfiff in der Kabine in Rio de Janeiro über gemein­same Ost-Wurzeln und die Familie. © Paul Ripke

Ich weiß noch, wie ich die Nachricht beendete. Zusammen gefasst in etwa so: „Leite die Nachricht doch an Toni weiter. Und er soll wissen: Ich habe den A… voll Arbeit auf dem Tisch. Ich mache das nur, wenn er da Bock drauf hat und voll mitzieht.“ Toni behauptet bis heute, die Nachricht hätte über acht Minuten gedauert. Mag sein. Kurze Zeit später jedenfalls kam ein Screenshot seiner Antwort auf mein Handy. „Ok bin dabei!“

Werder-Fan. An den ersten Besuch mit seinem Vater erinnert sich Kroos gerne. Es ging ins Bremer Weserstadion. Der in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) aufgewachsene Kroos war als Kind großer Werder-Fan. © Privat

Kroos, das weiß ich seit diesem Tag, agiert auch abseits des Rasens wie er spielt: präzise, schnörkellos, auf den Punkt. Und wirklich alles, was dann folgte, hat mich beeindruckt. Wir sammelten im Team Fragen aus aller Welt ein. Er wollte vorab nicht wissen, wer dabei ist. Auf die Sekunde pünktlich schaltete er sich eines Abends per Zoom zu und ich feuerte eine nach der anderen ab. Die erste kam gleich von Franz Beckenbauer. Man sah Toni Kroos an, wie wertgeschätzt er sich von diesem ersten Augenblick an fühlte. Eine Wertschätzung, die ihm hierzulande erst jetzt, sehr spät, zuteil wird.

Marcel Reif, zweifellos einer der besten Sportkommentatoren, hat mir mal gesagt, dass auch er das Spiel des Toni Kroos zu lange nicht entschlüsselt hat. „Querpass-Toni“ hätte Reif ihn zwar nie geschimpft – und dennoch: Wie Kroos nun schon seit über zehn Jahren den Rhythmus des Spiels im größten Club der Welt bestimmt; wie er als Passmaschine die Gegner zermürbt; wie er Räume auf dem Feld erkennt, weit bevor sie sich öffnen – all‘ das blieb den deutschen Fans, und auch dem Schreiber dieser Zeilen, zu lange verborgen. Zu unserer Verteidigung möchte ich jedoch hinzufügen: Es war auch schwer zu erkennen.

Inzwischen liegt seine Spielkunst vor uns ausgebreitet wie ein offenes Buch. Sechs Sekunden waren beim Länderspiel Ende März in Lyon gespielt, als der Nationalmannschafts-Rückkehrer einen Zauberpass auf Florian Wirtz zirkelte. Der Leverkusener traf nach exakt acht Sekunden mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte zum 1:0 gegen Frankreich. 143 Ballkontakte zählten die Datenexperten bei Kroos, 95% seiner Pässe kamen an. Deutschland gewann mit 2:0. Vor allem aber gewann an diesem Abend eine ganze Fußballnation Zuversicht zurück.

Zoom. Nach zwei Videoschalten über je knapp drei Stunden hatte Journalist Oliver Wurm alle 90 eingesammelten Fragen für das Buchprojekt „Du hattest 90 Minuten“ an Toni Kroos gestellt. © Fussballgold

Toni Kroos, der nach der EM 2021 und 106 Länderspielen seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl erklärt hatte, war auf Anhieb wieder der Boss auf dem Platz. Und mehr noch: Kroos macht gefühlt alle anderen besser. Vor der Heim-EM ist Kroos der Schlüsselspieler im Kader von Julian Nagelsmann. Um den Menschen Toni Kroos zu verstehen, empfehle ich das Buch. So viel sei verraten: Der Mann hat einen trockenen Humor, eine überraschend romantische Seite und, man glaubt es kaum, auch Selbstzweifel. Die allerdings nur außerhalb des Fußballplatzes. Oliver Wurm

Champions-League-Sieger 2022. Zum fünften Mal gewann Kroos in Paris den begehrten Henkelpott. Für ihn ein besonderer Abend, da erstmals die gesamte Familie bei einem großen Triumph im Stadion dabei war. © Imago

